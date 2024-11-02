У найближчі 2-3 тижні запровадження графіків відключень світла не передбачається, - "Укренерго"

Попри невеликий дефіцит електроенергії, українська енергосистема зберігає стабільність.

Про це повідомив Геннадій Рябцев, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

Наразі "Укренерго" не передбачає запровадження графіків відключень у найближчі 2-3 тижні, зокрема завдяки успішним ремонтам на АЕС, зміцненню захисту критичної інфраструктури та домовленостям з європейськими партнерами про збільшення можливого імпорту електроенергії.

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Прогнози щодо повернення графіків відключення світла, які поширюються в ЗМІ, були спростовані: Володимир Величко, член наглядової ради "Центренерго", лише зауважив, що можливість відключень виникне у разі проблем з підтриманням енергобалансу, проте не дав конкретних термінів.

Окрім того, Рябцев закликав не нагнітати ситуацію та інформувати населення без перебільшень, однак визнав, що можливість збоїв існує не лише через російські атаки, а й через інші фактори.

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Щодо зростання тарифів на електроенергію, очікується, що з травня 2025 року ціни можуть підвищитися через скасування спецобов’язків, що забезпечували доступну ціну на електроенергію та природний газ для населення.