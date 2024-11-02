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Новини
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У найближчі 2-3 тижні запровадження графіків відключень світла не передбачається, - "Укренерго"

Відключення світла

Попри невеликий дефіцит електроенергії, українська енергосистема зберігає стабільність.

Про це повідомив Геннадій Рябцев, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

Наразі "Укренерго" не передбачає запровадження графіків відключень у найближчі 2-3 тижні, зокрема завдяки успішним ремонтам на АЕС, зміцненню захисту критичної інфраструктури та домовленостям з європейськими партнерами про збільшення можливого імпорту електроенергії.

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Прогнози щодо повернення графіків відключення світла, які поширюються в ЗМІ, були спростовані: Володимир Величко, член наглядової ради "Центренерго", лише зауважив, що можливість відключень виникне у разі проблем з підтриманням енергобалансу, проте не дав конкретних термінів.

Окрім того, Рябцев закликав не нагнітати ситуацію та інформувати населення без перебільшень, однак визнав, що можливість збоїв існує не лише через російські атаки, а й через інші фактори.

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Щодо зростання тарифів на електроенергію, очікується, що з травня 2025 року ціни можуть підвищитися через скасування спецобов’язків, що забезпечували доступну ціну на електроенергію та природний газ для населення.

Автор: 

Укренерго (2736) відключення світла (1100)


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Топ коментарі
+5
Вчора передбачали відключення , а сьогодні передумали ,
так як знову вирішили підняти цени на єлектроєнергію !!
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02.11.2024 23:45 Відповісти
+5
Для тих, хто купальники та плавки купував у 2022 році, щоб поїхати у звільнений Крим.

Для тих, хто вірив у кінець війни у 2023.

Для тих, хто вірить Зеленському та його призначенцям і зараз.

Для інфантильних людей з магічним сприйняттям світу.
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02.11.2024 23:47 Відповісти
+4
До першого серйозного обстрілу ці прогнози.
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02.11.2024 23:38 Відповісти
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До першого серйозного обстрілу ці прогнози.
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02.11.2024 23:38 Відповісти
Або хотєлок підвищення тарифів.
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03.11.2024 00:36 Відповісти
Для кого була ця інформація????
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02.11.2024 23:42 Відповісти
Для тих, хто купальники та плавки купував у 2022 році, щоб поїхати у звільнений Крим.

Для тих, хто вірив у кінець війни у 2023.

Для тих, хто вірить Зеленському та його призначенцям і зараз.

Для інфантильних людей з магічним сприйняттям світу.
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02.11.2024 23:47 Відповісти
До цього переліку завжди треба добавляти: та інші недоумки з 73% виборців 2019 року, бо хтось з них себе не побачить у вашому переліку і образиться!
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03.11.2024 00:44 Відповісти
Вчора передбачали відключення , а сьогодні передумали ,
так як знову вирішили підняти цени на єлектроєнергію !!
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02.11.2024 23:45 Відповісти
Ціни
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02.11.2024 23:56 Відповісти
Значить, будуть...
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02.11.2024 23:57 Відповісти
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03.11.2024 00:15 Відповісти
Отже будуть відключення світла без графіків?
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03.11.2024 01:13 Відповісти
А,шож таке,у фереге заморозки будуть?
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03.11.2024 01:56 Відповісти
Безмозгла з яінатом вже сьогодні 3,14зданули оркам старт своїми заявами ,ще й ці перднули ,чекаємо ....
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03.11.2024 18:02 Відповісти
 
 