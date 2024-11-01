Якщо ситуація буде така, як зараз, Україна може пройти зиму без планових відключень світла, - ДТЕК
Україна може пройти зиму без планових відключень світла, якщо об'єкти енергетики вдасться захистити від обстрілів.
Про це в коментарі Telegraf розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, передає Цензор.НЕТ.
На питання, коли чекати повернення графіків світла, він відповів, що до них енергетики можуть і не повернуться.
"Я не можу сказати (коли чекати повернення графіків. - Ред.), тому що, якщо ситуація буде така, як зараз, то, в принципі, ми до графіків і не повернемось. Можемо так пройти *зиму. - Ред.)… Ось такий великий дисклеймер, що якщо ми зможемо ефективно захистити, з погляду протиповітряної оборони наші об'єкти, такі як генерація, передача [електроенергії]. Це, звичайно, така дуже важлива компонента для того, щоб пройти зиму без відключень.", - зазначив Сахарук.
Те що гроші будуть розпиляні це Факт емпірично доведений! А партнери грошей давати вже майже не хочуть, у них шоковий стан, від того що фінансова розвідка доповідає. А єрмак все більш нахально спілкується, пургу несе на всіх..
П.с. практика показує, що террористи вичікують морозів та слабких місць в ППО, ефективних дій ждунів
.... та ще накопичують ракети з заводів та з Чучхерії
С какого перепугу сраша перестанет стрелять?
Очередные прогнозы павла глобы.