Якщо ситуація буде така, як зараз, Україна може пройти зиму без планових відключень світла, - ДТЕК

Україна може пройти зиму без планових відключень світла, якщо об'єкти енергетики вдасться захистити від обстрілів.

Про це в коментарі Telegraf розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, передає Цензор.НЕТ.

На питання, коли чекати повернення графіків світла, він відповів, що до них енергетики можуть і не повернуться.

"Я не можу сказати (коли чекати повернення графіків. - Ред.), тому що, якщо ситуація буде така, як зараз, то, в принципі, ми до графіків і не повернемось. Можемо так пройти *зиму. - Ред.)… Ось такий великий дисклеймер, що якщо ми зможемо ефективно захистити, з погляду протиповітряної оборони наші об'єкти, такі як генерація, передача [електроенергії]. Це, звичайно, така дуже важлива компонента для того, щоб пройти зиму без відключень.", - зазначив Сахарук.