Если ситуация будет такой, как сейчас, Украина может пройти зиму без плановых отключений света, - ДТЭК

Украина может пройти зиму без плановых отключений света, если объекты энергетики удастся защитить от обстрелов.

Об этом в комментарии Telegraf рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос, когда ждать возвращения графиков света, он ответил, что к ним энергетики могут и не вернутся.

"Я не могу сказать (когда ждать возвращения графиков. - Ред.), потому что, если ситуация будет такая, как сейчас, то, в принципе, мы к графикам и не вернемся. Можем так пройти (зиму. - Ред.)... Вот такой большой дисклеймер, что если мы сможем эффективно защитить, с точки зрения противовоздушной обороны наши объекты, такие как генерация, передача [электроэнергии]. Это, конечно, такая очень важная компонента для того, чтобы пройти зиму без отключений", - отметил Сахарук.