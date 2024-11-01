РУС
1 340 15

Если ситуация будет такой, как сейчас, Украина может пройти зиму без плановых отключений света, - ДТЭК

Світло

Украина может пройти зиму без плановых отключений света, если объекты энергетики удастся защитить от обстрелов.

Об этом в комментарии Telegraf рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос, когда ждать возвращения графиков света, он ответил, что к ним энергетики могут и не вернутся.

Читайте также: Оснований для отключений света пока нет, - "Укрэнерго"

"Я не могу сказать (когда ждать возвращения графиков. - Ред.), потому что, если ситуация будет такая, как сейчас, то, в принципе, мы к графикам и не вернемся. Можем так пройти (зиму. - Ред.)... Вот такой большой дисклеймер, что если мы сможем эффективно защитить, с точки зрения противовоздушной обороны наши объекты, такие как генерация, передача [электроэнергии]. Это, конечно, такая очень важная компонента для того, чтобы пройти зиму без отключений", - отметил Сахарук.

Автор: 

ДТЭК (531) отопительный сезон (533) отключение света (435)
Топ комментарии
+4
не накаркай блд
показать весь комментарий
01.11.2024 19:20 Ответить
+4
Інколи краще мовчати
показать весь комментарий
01.11.2024 19:23 Ответить
+3
Возвращайте Залужного. Если ситуация будет такой, как сейчас, Украина может зиму, вообще, не пройти.
показать весь комментарий
01.11.2024 19:24 Ответить
А если они ждут первых крепких морозов, тогда что ?
показать весь комментарий
01.11.2024 19:24 Ответить
© тогда всьо...
Те що гроші будуть розпиляні це Факт емпірично доведений! А партнери грошей давати вже майже не хочуть, у них шоковий стан, від того що фінансова розвідка доповідає. А єрмак все більш нахально спілкується, пургу несе на всіх..
показать весь комментарий
01.11.2024 19:32 Ответить
Ще одна їпанашка із преслужби?
П.с. практика показує, що террористи вичікують морозів та слабких місць в ППО, ефективних дій ждунів
.... та ще накопичують ракети з заводів та з Чучхерії
показать весь комментарий
01.11.2024 19:28 Ответить
А це ще не масові? Вчора три шахеди по розподільчому трансформатору.
показать весь комментарий
01.11.2024 20:01 Ответить
А она такой не будет и это ясно любому адекватному человеку.
С какого перепугу сраша перестанет стрелять?
Очередные прогнозы павла глобы.
показать весь комментарий
01.11.2024 19:30 Ответить
Тобто, не буде зими?
показать весь комментарий
01.11.2024 19:35 Ответить
А если зимой будет температура + 15-20, то будем и экспортировать.
показать весь комментарий
01.11.2024 20:26 Ответить
Після останніх подібних заяв були масштабні ракетні обстріли.
показать весь комментарий
01.11.2024 21:00 Ответить
Чарівними заклинаннями попробуй своє "якщо".
показать весь комментарий
01.11.2024 21:14 Ответить
 
 