Если ситуация будет такой, как сейчас, Украина может пройти зиму без плановых отключений света, - ДТЭК
Украина может пройти зиму без плановых отключений света, если объекты энергетики удастся защитить от обстрелов.
Об этом в комментарии Telegraf рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает Цензор.НЕТ.
На вопрос, когда ждать возвращения графиков света, он ответил, что к ним энергетики могут и не вернутся.
"Я не могу сказать (когда ждать возвращения графиков. - Ред.), потому что, если ситуация будет такая, как сейчас, то, в принципе, мы к графикам и не вернемся. Можем так пройти (зиму. - Ред.)... Вот такой большой дисклеймер, что если мы сможем эффективно защитить, с точки зрения противовоздушной обороны наши объекты, такие как генерация, передача [электроэнергии]. Это, конечно, такая очень важная компонента для того, чтобы пройти зиму без отключений", - отметил Сахарук.
Те що гроші будуть розпиляні це Факт емпірично доведений! А партнери грошей давати вже майже не хочуть, у них шоковий стан, від того що фінансова розвідка доповідає. А єрмак все більш нахально спілкується, пургу несе на всіх..
П.с. практика показує, що террористи вичікують морозів та слабких місць в ППО, ефективних дій ждунів
.... та ще накопичують ракети з заводів та з Чучхерії
С какого перепугу сраша перестанет стрелять?
Очередные прогнозы павла глобы.