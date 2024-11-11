У Києві превентивно вимикатимуть електроенергію під час загрози ракетного удару РФ, - Yasno

11 листопада у Києві застосували превентивні відключення електроенергії через загрозу російського ракетного обстрілу. Такі заходи застосовуватимуться, коли це буде необхідно для безпеки енергосистем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Він зазначив, що після завершення повітряної тривоги не вдалося одразу відновити електропостачання.

Що таке превентивне відключення і як воно працює?

Коваленко пояснив, що система електромереж працює як послідовний ланцюг, і якщо одна з ланок виходить з ладу, це може призвести до перевантаження та пошкодження обладнання на підстанціях або електростанціях.

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Він також нагадав, що зазвичай обсяги генерації вдається коригувати за допомогою ТЕС і ТЕЦ, але обстріли влітку суттєво пошкодили теплову генерацію, тому наразі для маневрування використовуються інші об'єкти.

Це впливає на швидкість відновлення електропостачання, оскільки запуск енергоблоків потребує певного часу для досягнення необхідної потужності.

На питання, чи вимикатимуть світло кожного разу при загрозі ракетного обстрілу, гендиректор Yasno відповів, що такі заходи будуть застосовуватись, коли це необхідно для безпеки енергосистеми.

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Він закликав до розуміння, оскільки ці обмеження пов'язані з війною і мають на меті запобігання більш серйозним збиткам у разі ураження енергооб'єктів.

"Вимикати будуть стільки, скільки потрібно. Повірте, ніхто не хоче це робити просто так, аби подратувати людей. Але як слушно зауважили, у нас в країні війна. Тож вибачте за незручності", резюмував Коваленко.