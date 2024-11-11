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У Києві превентивно вимикатимуть електроенергію під час загрози ракетного удару РФ, - Yasno

Гендиректор Yasno пояснив чому у Києві були превентивні вимкнення світла 11 листопада

11 листопада у Києві застосували превентивні відключення електроенергії через загрозу російського ракетного обстрілу. Такі заходи застосовуватимуться, коли це буде необхідно для безпеки енергосистем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Він зазначив, що після завершення повітряної тривоги не вдалося одразу відновити електропостачання.

Що таке превентивне відключення і як воно працює?

Коваленко пояснив, що система електромереж працює як послідовний ланцюг, і якщо одна з ланок виходить з ладу, це може призвести до перевантаження та пошкодження обладнання на підстанціях або електростанціях.

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Він також нагадав, що зазвичай обсяги генерації вдається коригувати за допомогою ТЕС і ТЕЦ, але обстріли влітку суттєво пошкодили теплову генерацію, тому наразі для маневрування використовуються інші об'єкти.

Це впливає на швидкість відновлення електропостачання, оскільки запуск енергоблоків потребує певного часу для досягнення необхідної потужності.

На питання, чи вимикатимуть світло кожного разу при загрозі ракетного обстрілу, гендиректор Yasno відповів, що такі заходи будуть застосовуватись, коли це необхідно для безпеки енергосистеми.

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Він закликав до розуміння, оскільки ці обмеження пов'язані з війною і мають на меті запобігання більш серйозним збиткам у разі ураження енергооб'єктів.

"Вимикати будуть стільки, скільки потрібно. Повірте, ніхто не хоче це робити просто так, аби подратувати людей. Але як слушно зауважили, у нас в країні війна. Тож вибачте за незручності", резюмував Коваленко.

Коваленко

Автор: 

Київ (19455) електроенергія (6191) відключення світла (1087) Yasno (21)


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Топ коментарі
+8
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11.11.2024 21:26
+7
Тобто..зараз тривога, пізд@чний гучномовець оре, як кончений..а мені світло вимкнуть???

П@дари знову ціну на електрику підіймають???
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11.11.2024 21:30
+2
Аха..кілька дебілів будуть смикати рубильники..та й по всьому
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11.11.2024 21:37
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11.11.2024 21:26 Відповісти
Тобто..зараз тривога, пізд@чний гучномовець оре, як кончений..а мені світло вимкнуть???

П@дари знову ціну на електрику підіймають???
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11.11.2024 21:30 Відповісти
Все правильно вони роблять, якби робили це з самого початку було б менше пошкоджень.

Пояснюю у випадку попадання в трансформатор, може вигоріти багато елементів підстанції, а якщо відімкнути трансформатор превентивно згорить тільки він.
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11.11.2024 22:29 Відповісти
Я взагалі не розумію, навіщо люди, які не розбираються в якомусь питанні, лізуть зі своїми теоріями змови
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11.11.2024 22:31 Відповісти
Наче ж нормально написали: в разі загрози ракетного удару. Тобто або масованого або якщо, наприклад, буде відомо, куди приблизно хочуть влупити. Мені достатньо одного разу було прочитати, щоб зрозуміти. Зараз же не вимкнули електрику? Не вимкнули. Ну а якщо зробити так, як ви бажаєте - то будемо 1,5 місяці сидіти без електрики, як було літом. А так, якщо не буде ушкоджене складне дороге обладнання - то відновити значно легше, ніж коли станеться замикання і пожежа
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11.11.2024 22:30 Відповісти
Ще раз..щоб підняти
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11.11.2024 22:59 Відповісти
Я до Вас капець як нормально ставлюсь. Але, ці п@дари постійно граються рубильниками.

І от скажіть, як я зможу покинути палаючу квартиру, як що що..нагадую, я не ходжу.

Бойлер вже нах послав..ще холодильник пошле..і можна вішатись.
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11.11.2024 23:05 Відповісти
Я теж до вас нормально ставлюся. Мені шкода, але в цьому винен ворог, аж ніяк не енергетики . Про менеджмент та тарифоутворення - це трохи інша тема. Ми тут про "залізо". Якщо не буде "заліза" - не буде ніякого тарифу. Бо не буде чого продавати . Можу порадити встановити реле напруги - воно електрикою не забезпечить, але подасть живлення вже тоді, коли напруга буде номінальна в мережі. У мене "Зубр" вже вісім років - і відгоряння робочого "нуля" пережив і всі ці аварійні відключення - політ нормальний
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11.11.2024 23:15 Відповісти
Аха..кілька дебілів будуть смикати рубильники..та й по всьому
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11.11.2024 21:37 Відповісти
Закінчив Міжнародний інститут менеджменту за спеціальністю «Маркетинг», Дніпропетровський університет економіки та права за спеціальністю «Маркетинг» та Дніпропетровський національний університет за спеціальністю «Фізика».

Диплом останнього здати, а тих, хто його видав, посадити ☹
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11.11.2024 21:39 Відповісти
тоесьесли раньше чтобы отрубить нам электрику им надо было хотя бы раз в 3 месяца запускать кучу ракет и тартить на это миллиарды долларов, то теперь им нужно просто поднят в воздух 5 штук Ту95 и полетать кругами. Можно делать через день. Отличные новости че. Интересно кацапы догадаются про такий лайфхак или они еще тупее наших. Надеюсь на второе.
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11.11.2024 23:05 Відповісти
Так то воно так... Мені здається, що ресурс у цих літаків вже ого-го... Щоб просто так їх ганяти. Я не фахівець в авіації, але тут є люди, які на цьому розуміються
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11.11.2024 23:18 Відповісти
 
 