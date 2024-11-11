Россияне запустили по Украине ударные БпЛА, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 11 ноября по Украине распространяется воздушная тревога из-за движения ударных БпЛА.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.
Группа вражеских БпЛА на севере Запорожской области курсом на Днепропетровщину.
Обновление относительно движения БпЛА
Обновление по состоянию на 22:04
- Группа вражеских БПЛА с севера Запорожской области движется северо-западным курсом, в направлении Днепра, Каменского.
- Группа "Шахедов" на границе Донецкой и Днепропетровской областей курсом на Харьковщину.
- Группа "Шахедов" из Херсона на Николаевщину.
Обновление по состоянию на 22:35
- Группа "Шахедов" на востоке Николаева курсом на север.
- Несколько групп БпЛА на Днепропетровщине двигаются вдоль Днепра в направлении Полтавщины/Кировоградщины.
- Группа "Шахедов" на юге Харьковщины курсом на северо-запад.
- Новая группа БПЛА на севере Запорожской области курсом на Днепропетровщину.
- Несколько новых групп враждебных БПЛА из Курской области, РФ в Сумскую область.
- Вражеский дрон из Киевщины на Житомирщину.
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