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Россияне запустили по Украине ударные БпЛА, - Воздушные силы (обновлено)

Шахеди

Вечером 11 ноября по Украине распространяется воздушная тревога из-за движения ударных БпЛА.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

Группа вражеских БпЛА на севере Запорожской области курсом на Днепропетровщину.

Обновление относительно движения БпЛА

Обновление по состоянию на 22:04

  • Группа вражеских БПЛА с севера Запорожской области движется северо-западным курсом, в направлении Днепра, Каменского.
  • Группа "Шахедов" на границе Донецкой и Днепропетровской областей курсом на Харьковщину.
  • Группа "Шахедов" из Херсона на Николаевщину.

Обновление по состоянию на 22:35

  • Группа "Шахедов" на востоке Николаева курсом на север.
  • Несколько групп БпЛА на Днепропетровщине двигаются вдоль Днепра в направлении Полтавщины/Кировоградщины.
  • Группа "Шахедов" на юге Харьковщины курсом на северо-запад.
  • Новая группа БПЛА на севере Запорожской области курсом на Днепропетровщину.
  • Несколько новых групп враждебных БПЛА из Курской области, РФ в Сумскую область.
  • Вражеский дрон из Киевщины на Житомирщину.

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Воздушные силы (2251) воздушная тревога (776) Шахед (943)


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інформація,котра пролунала із американських територій ,від де-кого ,хто виграв вибори президента США про закінчення війни за 24 години.як і про удар по мацковських куполах,в реальності є не що інше,як передвиборчі обіцянки,котрі ніхто не буде виконувати
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11.11.2024 21:56 Ответить
То воно ще не інавгуроване як мальчік в трусіках (насправді хутін його послав)
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11.11.2024 22:12 Ответить
До*б*й*би.
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11.11.2024 22:26 Ответить
 
 