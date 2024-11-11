Россияне запустили по Украине ударные БпЛА, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 11 ноября по Украине распространяется воздушная тревога из-за движения ударных БпЛА.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

Группа вражеских БпЛА на севере Запорожской области курсом на Днепропетровщину.

Обновление относительно движения БпЛА

Обновление по состоянию на 22:04

Группа вражеских БПЛА с севера Запорожской области движется северо-западным курсом, в направлении Днепра, Каменского.

Группа "Шахедов" на границе Донецкой и Днепропетровской областей курсом на Харьковщину.

Группа "Шахедов" из Херсона на Николаевщину.

Обновление по состоянию на 22:35

Группа "Шахедов" на востоке Николаева курсом на север.

Несколько групп БпЛА на Днепропетровщине двигаются вдоль Днепра в направлении Полтавщины/Кировоградщины.

Группа "Шахедов" на юге Харьковщины курсом на северо-запад.

Новая группа БПЛА на севере Запорожской области курсом на Днепропетровщину.

Несколько новых групп враждебных БПЛА из Курской области, РФ в Сумскую область.

Вражеский дрон из Киевщины на Житомирщину.

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