Обломки "шахедов" упали на дома в Золотоноше Черкасской области. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью российские оккупанты атаковали город Золотоноша в Черкасской области "шахедами".
Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.
"Имеем здесь три случая падения вражеских "шахедов". В результате этого пострадала жилая инфраструктура. Главное, что все живы. Профильные службы сработали оперативно. Координируемся и в дальнейшем вместе с районной и городской властью", - говорится в сообщении.
Предварительно, обломками и взрывной волной повреждены по меньшей мере 10 многоквартирных домов, несколько частных домовладений.
"Существенно разрушен частный дом, который был в эпицентре взрыва. И это действительно чудо, что без пострадавших, потому что на тот момент в нем была целая семья с 8-летним ребенком.
Сейчас продолжается обследование. Комиссии фиксируют все повреждения. Тогда будем знать окончательный объем нанесенного ущерба и соответственно восстановительных работ", - добавил глава ОВА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль