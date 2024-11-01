Обломки "шахедов" упали на дома в Золотоноше Черкасской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью российские оккупанты атаковали город Золотоноша в Черкасской области "шахедами".

Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"Имеем здесь три случая падения вражеских "шахедов". В результате этого пострадала жилая инфраструктура. Главное, что все живы. Профильные службы сработали оперативно. Координируемся и в дальнейшем вместе с районной и городской властью", - говорится в сообщении.

Предварительно, обломками и взрывной волной повреждены по меньшей мере 10 многоквартирных домов, несколько частных домовладений.

"Существенно разрушен частный дом, который был в эпицентре взрыва. И это действительно чудо, что без пострадавших, потому что на тот момент в нем была целая семья с 8-летним ребенком.



Сейчас продолжается обследование. Комиссии фиксируют все повреждения. Тогда будем знать окончательный объем нанесенного ущерба и соответственно восстановительных работ", - добавил глава ОВА.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ночная атака "шахедов": на Киевщине и Черкасщине обломки повредили жилищную инфраструктуру. ФОТО











