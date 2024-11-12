Збито 46 із 110 БПЛА, 60 локаційно втрачено, два полетіли до Білорусі, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Вночі російські війська атакували Україну ракетами та безпілотниками.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Так, ворог вдарив по Харкову зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської області, атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із Курської області Чернігівщину, а також бив КАБами по Сумщині та Харківщині.

Також рашисти випустили 110 "шахедів" та БПЛА невстановленого типу з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ.

"Станом на 11.00 підтверджено збиття 46-ти БпЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.



60 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, два російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі", - зазначили там.

Читайте: Над Черкащиною збито 12 "Шахедів", вибуховою хвилею пошкоджено підприємство