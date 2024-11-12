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Новини Війна
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Збито 46 із 110 БПЛА, 60 локаційно втрачено, два полетіли до Білорусі, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Скільки шахедів збили сили ППО 12 листопада: дані Повітряних сил

Вночі російські війська атакували Україну ракетами та безпілотниками.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Так, ворог вдарив по Харкову зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської області, атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із Курської області Чернігівщину, а також бив КАБами по Сумщині та Харківщині.

Також рашисти випустили 110 "шахедів" та БПЛА невстановленого типу з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ.

"Станом на 11.00 підтверджено збиття 46-ти БпЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

60 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, два російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі", - зазначили там.

Читайте: Над Черкащиною збито 12 "Шахедів", вибуховою хвилею пошкоджено підприємство

Скільки шахедів збили сили ППО 12 листопада: дані Повітряних сил

Автор: 

ППО (3158) Повітряні сили (2608)


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"Подобається", що з кожним разом більшає кількість "локаційно втрачених". Я вірно розумію, що це робота наших засобів РЕБ?
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12.11.2024 11:41 Відповісти
Можливо то "бумеранги".
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12.11.2024 12:00 Відповісти
Давно пора один восстановленный батьке в подарок отправить на Мозырский НПЗ,вот бы разборки пошли..
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12.11.2024 12:01 Відповісти
 
 