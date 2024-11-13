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Україну атакують ворожі "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

Шахеди

Пізно ввечері 12 листопада Росія атакує Україну "Шахедами".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.

"Група ударних БПЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину та Полтавщину! Група ударних БПЛА на Полтавщині курсом на Черкащину! Шахед на Суми!", - повідомляють ПС ЗСУ.

Оновлення щодо руху БпЛА

Станом на 00:20 13 листопада зафіксовано групу ударних БПЛА на Дніпропетровщині курсом на північний захід.

Оновлення станом на 00:52

  • Група БПЛА на півночі Чернігівщини курсом на Київ
  • Група БПЛА на кордоні Полтавської та Чернігівської областей курсом на Київ
  • Група БПЛА на Дніпропетровщині курсом на Полтавську та Кіровоградську області

Оновлення станом на 01:38

  • група БПЛА на півночі Сумщини курсом на захід через Чернігівщину;
  • група БПЛА на півночі Чернігівщини курсом на Київщину;
  • група БПЛА вздовж кордону Кіровоградської та Полтавської областей курсом на Київщину

Також читайте: Збито 46 із 110 БПЛА, 60 локаційно втрачено, два полетіли до Білорусі, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

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Повітряні сили (2608) повітряна тривога (908) Шахед (957)


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Україну атакують ворожі "Шахеди"

Не плутати з дружніми "Шахедами"!
показати весь коментар
13.11.2024 00:14 Відповісти
Це архі важливо ?
показати весь коментар
13.11.2024 00:39 Відповісти
 
 