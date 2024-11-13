Україну атакують ворожі "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

Пізно ввечері 12 листопада Росія атакує Україну "Шахедами".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.

"Група ударних БПЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину та Полтавщину! Група ударних БПЛА на Полтавщині курсом на Черкащину! Шахед на Суми!", - повідомляють ПС ЗСУ.

Оновлення щодо руху БпЛА

Станом на 00:20 13 листопада зафіксовано групу ударних БПЛА на Дніпропетровщині курсом на північний захід.

Оновлення станом на 00:52

Група БПЛА на півночі Чернігівщини курсом на Київ

Група БПЛА на кордоні Полтавської та Чернігівської областей курсом на Київ

Група БПЛА на Дніпропетровщині курсом на Полтавську та Кіровоградську області

Оновлення станом на 01:38

група БПЛА на півночі Сумщини курсом на захід через Чернігівщину;

група БПЛА на півночі Чернігівщини курсом на Київщину;

група БПЛА вздовж кордону Кіровоградської та Полтавської областей курсом на Київщину

Також читайте: Збито 46 із 110 БПЛА, 60 локаційно втрачено, два полетіли до Білорусі, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА