Україну атакують ворожі "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)
Пізно ввечері 12 листопада Росія атакує Україну "Шахедами".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.
"Група ударних БПЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину та Полтавщину! Група ударних БПЛА на Полтавщині курсом на Черкащину! Шахед на Суми!", - повідомляють ПС ЗСУ.
Оновлення щодо руху БпЛА
Станом на 00:20 13 листопада зафіксовано групу ударних БПЛА на Дніпропетровщині курсом на північний захід.
Оновлення станом на 00:52
- Група БПЛА на півночі Чернігівщини курсом на Київ
- Група БПЛА на кордоні Полтавської та Чернігівської областей курсом на Київ
- Група БПЛА на Дніпропетровщині курсом на Полтавську та Кіровоградську області
Оновлення станом на 01:38
- група БПЛА на півночі Сумщини курсом на захід через Чернігівщину;
- група БПЛА на півночі Чернігівщини курсом на Київщину;
- група БПЛА вздовж кордону Кіровоградської та Полтавської областей курсом на Київщину
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