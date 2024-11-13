Ракети на Київ, в столиці чути вибухи, працює ППО (оновлено)

Зранку 13 листопада 2024 року ворог запустив ракети на Київ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ракета на Київ!", - йдеться у повідомленні.

"Через Обухів на Київ. Залишайтесь в укриттях!", - згодом уточнили у ПС.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - зазначив начальник КМВАСергій Попко.

"Вибухи в місті. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракета курсом на Полтавщину та Черкащину, - Повітряні сили (оновлено)

"путін здійснює ракетну атаку на Київ просто зараз", - пише голова ОП Андрій Єрмак.

Пізніше Повітряні сили повідомили про нову ціль.

"Ракета на Київ", - писали ПС о 7.28.