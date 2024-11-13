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Ракети на Київ, в столиці чути вибухи, працює ППО (оновлено)

ракета

Зранку 13 листопада 2024 року ворог запустив ракети на Київ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ракета на Київ!", - йдеться у повідомленні.

"Через Обухів на Київ. Залишайтесь в укриттях!", - згодом уточнили у ПС.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - зазначив начальник КМВАСергій Попко.

"Вибухи в місті. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракета курсом на Полтавщину та Черкащину, - Повітряні сили (оновлено)

"путін здійснює ракетну атаку на Київ просто зараз", - пише голова ОП Андрій Єрмак.

Пізніше Повітряні сили повідомили про нову ціль.

"Ракета на Київ", - писали ПС о 7.28.

Автор: 

ракети (4011) Повітряні сили (2608) Повітряні атаки на Київ (753)


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13.11.2024 07:28 Відповісти
Типові московити
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13.11.2024 07:30 Відповісти
Агент козир коректує?
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13.11.2024 08:58 Відповісти
Там взагалі без д'єрмака щось робиться, чи воно мусить скрізь своє є**** встромити?
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13.11.2024 11:15 Відповісти
 
 