Ракети на Київ, в столиці чути вибухи, працює ППО (оновлено)
Зранку 13 листопада 2024 року ворог запустив ракети на Київ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Ракета на Київ!", - йдеться у повідомленні.
"Через Обухів на Київ. Залишайтесь в укриттях!", - згодом уточнили у ПС.
"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - зазначив начальник КМВАСергій Попко.
"Вибухи в місті. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"путін здійснює ракетну атаку на Київ просто зараз", - пише голова ОП Андрій Єрмак.
Пізніше Повітряні сили повідомили про нову ціль.
"Ракета на Київ", - писали ПС о 7.28.
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Дмитро Л #596129
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