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Ракета курсом на Полтавщину та Черкащину, - Повітряні сили (оновлено)

ракета,крилата

Повітряні сили інформують про пуск ракет стратегічною авіацією ворога. Наразі ракета фіксується на Чернігівщині курсом на Київщину. Чи є ще цілі - наразі невідомо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил. 

"Увага! Ракета на Чернігівщині курсом на Київщину!", - йдеться у повідомленні.

Згодом ПС повідомили, що ціль змінює курс в напрямку Полтавщини.

За інформацією Повітряних сил, наразі ракета продовжує рух на півночі Черкаської області! Курс південно-західний!

Станом на 6.50 13 листопада по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Більше інформації на цю хвилину не відомо.

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Як повідомлялося, РФ вночі підняла в небо 6 Ту-95мс. Монітори писали про пуски.

Автор: 

Київська область (4007) ракети (4011) Повітряні сили (2608)


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Вот для этого лучше всего и подходят F-16 что бы ракеты между зонами ПВО не маневрировали.
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13.11.2024 07:15 Відповісти
І де вони?
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13.11.2024 08:09 Відповісти
 
 