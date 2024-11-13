Ракета курсом на Полтавщину та Черкащину, - Повітряні сили (оновлено)

Повітряні сили інформують про пуск ракет стратегічною авіацією ворога. Наразі ракета фіксується на Чернігівщині курсом на Київщину. Чи є ще цілі - наразі невідомо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Увага! Ракета на Чернігівщині курсом на Київщину!", - йдеться у повідомленні.

Згодом ПС повідомили, що ціль змінює курс в напрямку Полтавщини.

За інформацією Повітряних сил, наразі ракета продовжує рух на півночі Черкаської області! Курс південно-західний!

Станом на 6.50 13 листопада по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Більше інформації на цю хвилину не відомо.

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Як повідомлялося, РФ вночі підняла в небо 6 Ту-95мс. Монітори писали про пуски.