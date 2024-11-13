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Ракета курсом на Полтавщину и Черкасщину, - Воздушные силы (обновлено)

ракета,крилата

Воздушные силы информируют о пуске ракет стратегической авиацией врага. Сейчас ракета фиксируется на Черниговщине курсом на Киевщину. Есть ли еще цели - пока неизвестно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Внимание! Ракета на Черниговщине курсом на Киевщину!" - говорится в сообщении.

Впоследствии ВС сообщили, что цель меняет курс в направлении Полтавщины.

По информации Воздушных сил, ракета продолжает движение на севере Черкасской области! Курс юго-западный!

По состоянию на 6:50 13 ноября по всей Украине объявлена ​​воздушная тревога. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение недели РФ выпустила по Украине 800 КАБов и около 600 дронов. Этой ночью - 145 беспилотников, - Зеленский. ВИДЕО

Как сообщалось, РФ ночью подняла в небо 6 Ту-95мс. Мониторы писали о пусках.

Автор: 

Киевская область (4126) ракеты (3568) Воздушные силы (2288)


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Вот для этого лучше всего и подходят F-16 что бы ракеты между зонами ПВО не маневрировали.
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13.11.2024 07:15 Ответить
І де вони?
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13.11.2024 08:09 Ответить
 
 