Ракета курсом на Полтавщину и Черкасщину, - Воздушные силы (обновлено)

Воздушные силы информируют о пуске ракет стратегической авиацией врага. Сейчас ракета фиксируется на Черниговщине курсом на Киевщину. Есть ли еще цели - пока неизвестно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Внимание! Ракета на Черниговщине курсом на Киевщину!" - говорится в сообщении.

Впоследствии ВС сообщили, что цель меняет курс в направлении Полтавщины.

По информации Воздушных сил, ракета продолжает движение на севере Черкасской области! Курс юго-западный!

По состоянию на 6:50 13 ноября по всей Украине объявлена ​​воздушная тревога.

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Как сообщалось, РФ ночью подняла в небо 6 Ту-95мс. Мониторы писали о пусках.