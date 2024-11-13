Ракета курсом на Полтавщину и Черкасщину, - Воздушные силы (обновлено)
Воздушные силы информируют о пуске ракет стратегической авиацией врага. Сейчас ракета фиксируется на Черниговщине курсом на Киевщину. Есть ли еще цели - пока неизвестно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Внимание! Ракета на Черниговщине курсом на Киевщину!" - говорится в сообщении.
Впоследствии ВС сообщили, что цель меняет курс в направлении Полтавщины.
По информации Воздушных сил, ракета продолжает движение на севере Черкасской области! Курс юго-западный!
По состоянию на 6:50 13 ноября по всей Украине объявлена воздушная тревога.
Как сообщалось, РФ ночью подняла в небо 6 Ту-95мс. Мониторы писали о пусках.
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govtva
показать весь комментарий13.11.2024 07:15 Ответить Мне нравится 0
Стицько #596119
показать весь комментарий13.11.2024 08:09 Ответить Мне нравится 0
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