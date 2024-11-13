РФ підняла в небо 6 Ту-95мс, вони вже підлетіли до пускових рубежів, - Повітряні сили

У ніч на середу, 13 листопада 2024 року, було зафіксовано зліт 6 російських бортів Ту-95мс з Оленєгорська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, орієнтовно в районі пускових рубежів ворожа авіація очікувалась о 5:00.

Повітряні сили про пуски наразі не повідомляли.

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"Про зміну обстановки повідомимо додатково! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Раніше у ЦПД повідомляли, що у росіян все готово до масованих обстрілів України, ракети накопичено, авіація відпрацювала тактику пусків.

Нагадаємо, зранку 11 листопада у Росії було зафіксовано зліт бомбардувальників Ту-95 та МіГ-31К. Повітряну тривогу оголошували по всій Україні, втім згодом з'ясувалося, що ворожа авіація імітувала пуски ракет.