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Новини
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РФ підняла в небо 6 Ту-95мс, вони вже підлетіли до пускових рубежів, - Повітряні сили

ту,п'ять,дев'яносто

У ніч на середу, 13 листопада 2024 року, було зафіксовано зліт 6 російських бортів Ту-95мс з Оленєгорська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, орієнтовно в районі пускових рубежів ворожа авіація очікувалась о 5:00.

Повітряні сили про пуски наразі не повідомляли.

Також читайте: Україну атакують ворожі "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

"Про зміну обстановки повідомимо додатково! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Раніше у ЦПД повідомляли, що у росіян все готово до масованих обстрілів України, ракети накопичено, авіація відпрацювала тактику пусків.

Нагадаємо, зранку 11 листопада у Росії було зафіксовано зліт бомбардувальників Ту-95 та МіГ-31К. Повітряну тривогу оголошували по всій Україні, втім згодом з'ясувалося, що ворожа авіація імітувала пуски ракет.

Автор: 

авіація (4116) Повітряні сили (2608)


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Топ коментарі
+2
Рашиські чорти вирішили терором зламати український народ ,тільки чому немає відповіді по фашиській росії і логітиці ворога на окупованих територіях.
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13.11.2024 06:22
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Рашиські чорти вирішили терором зламати український народ ,тільки чому немає відповіді по фашиській росії і логітиці ворога на окупованих територіях.
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13.11.2024 06:22 Відповісти
А 6 Міражів з ракетами вже кайфують в очікуванні...
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13.11.2024 07:30 Відповісти
А де ті 6 Ф-16, що нам вже давно передали? Кого очікують?
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13.11.2024 08:08 Відповісти
Мабуть ракет. Бо літаки дали, а про ракети до них ніхто нічого не чув
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13.11.2024 08:11 Відповісти
Мабуть, те ж саме буде й з Міражами.
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13.11.2024 08:22 Відповісти
Мабуть, ні.
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13.11.2024 08:31 Відповісти
ЩО БУЛО В ГОЛОВІ ЩОБ ЦЕ ЗРОБИТИ. Після розпаду СРСР Україна отримала частину радянських бомбардувальників, серед яких 22 літаки Ту-22М2 і 60 Ту-22М3. Проте пізніше 19 з них передали Росії, чотири залишили для музейних експозицій, а решту утилізували.
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13.11.2024 08:51 Відповісти
В голові був Хабад.
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13.11.2024 09:21 Відповісти
Послухайте на ютубі людину, яка приймала участь у переговорах про передачу озброєння------------------------"США пропонували гроші і вступ до НАТО в обмін на ядерку. А від РФ ми не отримали нічого" - Костенко Юрій Іванович.
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13.11.2024 09:24 Відповісти
 
 