У росіян все готово до масованих обстрілів України, ракети накопичено, авіація відпрацювала тактику пусків, - ЦПД

Наразі війська РФ накопичили достатню кількість ракет для чергового масованого обстрілу території України.

Про це повідомив у телеграм-каналі керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і говорив, у росіян все готово до масованих обстрілів. Ракет вистачає, вони накопичені на аеродромах стратегічної авіації і далі накопичуються. Авіація також готова", - зазначив він.

За словами Коваленка, відпрацювання росіянами тактики пусків з імітацією - це теж частина підтримування авіації в готовності до дій.

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"І використовує ворог це для психологічного тиску", - впевнений він.

Нагадаємо, зранку 11 листопада у Росії було зафіксовано зліт бомбардувальників Ту-95 та МіГ-31К. Повітряну тривогу оголошували по всій Україні, втім згодом з'ясувалося, що ворожа авіація імітувала пуски ракет.