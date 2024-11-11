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Новини
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У росіян все готово до масованих обстрілів України, ракети накопичено, авіація відпрацювала тактику пусків, - ЦПД

ракети

Наразі війська РФ накопичили достатню кількість ракет для чергового масованого обстрілу території України. 

Про це повідомив у телеграм-каналі керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і говорив, у росіян все готово до масованих обстрілів. Ракет вистачає, вони накопичені на аеродромах стратегічної авіації і далі накопичуються. Авіація також готова", - зазначив він.

За словами Коваленка, відпрацювання росіянами тактики пусків з імітацією - це теж частина підтримування авіації в готовності до дій.

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"І використовує ворог це для психологічного тиску", - впевнений він. 

Нагадаємо, зранку 11 листопада у Росії було зафіксовано зліт бомбардувальників Ту-95 та МіГ-31К. Повітряну тривогу оголошували по всій Україні, втім згодом з'ясувалося, що ворожа авіація імітувала пуски ракет. 

Автор: 

авіація (4113) обстріл (28212) Центр протидії дезінформації (157) Коваленко Андрій (22)


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Топ коментарі
+22
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11.11.2024 15:06
+19
Навіть останній Зебіл у 2019 році не міг собі уявити, що вибравши Гундоса і його антимайданну більшість, буде чекати, щоб в Україні все зробив Байден, або Трамп, бо Гундос Потужний має здібності тільки брехати.
Як на мене, то Трамп ще не приступив до виконаннґя своїх повноважень, інавгурація відбудеться тільки 20.01.2025 року, ось і тоді побачимо його обіцянки і можливості, а до того дня в США президентом є Байден.
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11.11.2024 15:00
+18
Кацапи готуються, в них є зовсім нові ракети, нові і далекобійні КАБи..., а Гундос Потужний при найбільшій за весь час існування Укрваїни, повноти влади, так і нічого не зробив, окрім, як збільшів рази воїм прихвостням красти, брехати і допомогати ворогу руйнувати та вбивати все в Україні.
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11.11.2024 14:56
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Що там до речі трамп? Вже розрулив всі війни всесвіту?
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11.11.2024 14:54 Відповісти
Навіть останній Зебіл у 2019 році не міг собі уявити, що вибравши Гундоса і його антимайданну більшість, буде чекати, щоб в Україні все зробив Байден, або Трамп, бо Гундос Потужний має здібності тільки брехати.
Як на мене, то Трамп ще не приступив до виконаннґя своїх повноважень, інавгурація відбудеться тільки 20.01.2025 року, ось і тоді побачимо його обіцянки і можливості, а до того дня в США президентом є Байден.
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11.11.2024 15:00 Відповісти
Але байден ще шось може
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11.11.2024 15:04 Відповісти
Байден не тільки щось може, він зробив так, що в бік США кацапи, китайці і іранці із північнокорейцями бояться навіть подивитися. А крім озброєння США і реальних партнерів по НАТО, Ізраїль і Тайвань, вони ще спроможні давати свою зброю Україні.
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11.11.2024 15:11 Відповісти
він вам нічого не винен... по перше він ще не президент, по-друге, чого тільки не скажеш заради обрання..., нам це теж відомо, що нам тільки не брехали під час виборів..., дурні ти, хто йому повірив...
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11.11.2024 15:00 Відповісти
Ще не інавгурірован.
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11.11.2024 15:01 Відповісти
Трамп еще никто. По их закону он не может с иностранными политиками вести переговоры
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11.11.2024 15:29 Відповісти
Кацапи готуються, в них є зовсім нові ракети, нові і далекобійні КАБи..., а Гундос Потужний при найбільшій за весь час існування Укрваїни, повноти влади, так і нічого не зробив, окрім, як збільшів рази воїм прихвостням красти, брехати і допомогати ворогу руйнувати та вбивати все в Україні.
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11.11.2024 14:56 Відповісти
" У росіян все готово до масованих обстрілів ..." В мене, як і в більшості адекватних людей, теж все готово. Домшня сонячна мініелектростанція налаштована і вже працює.
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11.11.2024 15:50 Відповісти
Аналогічно
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12.11.2024 00:56 Відповісти
нам залишається тільки чекати...
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11.11.2024 14:58 Відповісти
Ракети, паливо на летовищах....ну шось жеж повинно там згоріти? Ні?
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11.11.2024 15:03 Відповісти
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11.11.2024 15:06 Відповісти
А у нас все готово? Може ми відправили супердрони з вибухівкою на їх аеродроми? Нє?
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11.11.2024 15:05 Відповісти
Звісно що нє, бо партнери не дозволяють
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11.11.2024 15:25 Відповісти
Партнери ракети не дозволяють, а дрони-будь-ласка!
До того ж, як сказав сонцеликий, у нас вже є власних 100+ ракет.
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11.11.2024 15:38 Відповісти
Не факт. Щось начебто і дрони в нас є і ракети навіть, а атак по кацапських НПЗ та аеродромах давно вже не було
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11.11.2024 15:59 Відповісти
Було, але кацапи нпз обмотали протидроновими сітками і бах не вийшов.
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11.11.2024 18:34 Відповісти
Десь вийшло десь ні. Сітки їхні це не ППО і не дає нормального захисту.
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12.11.2024 00:03 Відповісти
андрєйбарісич ніразрєшаіт
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11.11.2024 15:56 Відповісти
На аеродромах зі стратегічною авіацією досить щільне ппо, яке з дронами упорається. Якщо кацапи зафіксують, що туди летить сотня дронів одночасно і будуть сумніви у збитті-за ті декілька годин, що дрони будуть летіти, вони можуть підняти свій мотлох у повітря. Кацапи тупорилі, але на це зайвої хромосоми їм вистачить. От якби якась сотня Паляниць, та я сумніваюся, що в нас їх стільки є.
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11.11.2024 20:22 Відповісти
Якщо ви так все знаєте,то чому дронами не знищеєте місце накопичення ракет???
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11.11.2024 16:42 Відповісти
Далеко для ефективної атаки дронами.
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12.11.2024 00:05 Відповісти
!
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11.11.2024 18:37 Відповісти
А ЩО ЯКЩО В ПОЛЬШУ ЗАЛЕТИТЬ !?)
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11.11.2024 18:39 Відповісти
У нас тоже все готово. Превентивные отключения света например. Новая тактика. Русня такая запускает ракеты по энергетике а нас куяк, и света нет еще до прилета. Как вам? Выкусите кацапы.)) Ото им обидно им будет. Столько ракет в пустую. Патужный план.
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11.11.2024 22:58 Відповісти
Якщо б так робили з 2022-го року - було б набагато менше пошкоджень
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12.11.2024 01:00 Відповісти
 
 