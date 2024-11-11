У росіян все готово до масованих обстрілів України, ракети накопичено, авіація відпрацювала тактику пусків, - ЦПД
Наразі війська РФ накопичили достатню кількість ракет для чергового масованого обстрілу території України.
Про це повідомив у телеграм-каналі керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Як і говорив, у росіян все готово до масованих обстрілів. Ракет вистачає, вони накопичені на аеродромах стратегічної авіації і далі накопичуються. Авіація також готова", - зазначив він.
За словами Коваленка, відпрацювання росіянами тактики пусків з імітацією - це теж частина підтримування авіації в готовності до дій.
"І використовує ворог це для психологічного тиску", - впевнений він.
Нагадаємо, зранку 11 листопада у Росії було зафіксовано зліт бомбардувальників Ту-95 та МіГ-31К. Повітряну тривогу оголошували по всій Україні, втім згодом з'ясувалося, що ворожа авіація імітувала пуски ракет.
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Як на мене, то Трамп ще не приступив до виконаннґя своїх повноважень, інавгурація відбудеться тільки 20.01.2025 року, ось і тоді побачимо його обіцянки і можливості, а до того дня в США президентом є Байден.
До того ж, як сказав сонцеликий, у нас вже є власних 100+ ракет.