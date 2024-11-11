У россиян все готово к массированным обстрелам Украины, ракеты накоплены, авиация отработала тактику пусков, - ЦПД

Сейчас войска РФ накопили достаточное количество ракет для очередного массированного обстрела территории Украины.

Об этом сообщил в телеграм-канале руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Как и говорил, у россиян все готово к массированным обстрелам. Ракет хватает, они накоплены на аэродромах стратегической авиации и дальше накапливаются. Авиация также готова", - отметил он.

По словам Коваленко, отработка россиянами тактики пусков с имитацией - это тоже часть поддержания авиации в готовности к действиям.

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"И использует враг это для психологического давления", - уверен он.

Напомним, утром 11 ноября в России был зафиксирован взлет бомбардировщиков Ту-95 и МиГ-31К. Воздушную тревогу объявляли по всей Украине, впрочем впоследствии выяснилось, что вражеская авиация имитировала пуски ракет.