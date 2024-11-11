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Новости
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У россиян все готово к массированным обстрелам Украины, ракеты накоплены, авиация отработала тактику пусков, - ЦПД

ракети

Сейчас войска РФ накопили достаточное количество ракет для очередного массированного обстрела территории Украины.

Об этом сообщил в телеграм-канале руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Как и говорил, у россиян все готово к массированным обстрелам. Ракет хватает, они накоплены на аэродромах стратегической авиации и дальше накапливаются. Авиация также готова", - отметил он.

По словам Коваленко, отработка россиянами тактики пусков с имитацией - это тоже часть поддержания авиации в готовности к действиям.

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"И использует враг это для психологического давления", - уверен он.

Напомним, утром 11 ноября в России был зафиксирован взлет бомбардировщиков Ту-95 и МиГ-31К. Воздушную тревогу объявляли по всей Украине, впрочем впоследствии выяснилось, что вражеская авиация имитировала пуски ракет.

Автор: 

авиация (2822) обстрел (26942) Центр противодействия дезинформации (129) Коваленко Андрей (20)


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Топ комментарии
+22
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11.11.2024 15:06
+19
Навіть останній Зебіл у 2019 році не міг собі уявити, що вибравши Гундоса і його антимайданну більшість, буде чекати, щоб в Україні все зробив Байден, або Трамп, бо Гундос Потужний має здібності тільки брехати.
Як на мене, то Трамп ще не приступив до виконаннґя своїх повноважень, інавгурація відбудеться тільки 20.01.2025 року, ось і тоді побачимо його обіцянки і можливості, а до того дня в США президентом є Байден.
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11.11.2024 15:00
+18
Кацапи готуються, в них є зовсім нові ракети, нові і далекобійні КАБи..., а Гундос Потужний при найбільшій за весь час існування Укрваїни, повноти влади, так і нічого не зробив, окрім, як збільшів рази воїм прихвостням красти, брехати і допомогати ворогу руйнувати та вбивати все в Україні.
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11.11.2024 14:56
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Що там до речі трамп? Вже розрулив всі війни всесвіту?
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11.11.2024 14:54 Ответить
Навіть останній Зебіл у 2019 році не міг собі уявити, що вибравши Гундоса і його антимайданну більшість, буде чекати, щоб в Україні все зробив Байден, або Трамп, бо Гундос Потужний має здібності тільки брехати.
Як на мене, то Трамп ще не приступив до виконаннґя своїх повноважень, інавгурація відбудеться тільки 20.01.2025 року, ось і тоді побачимо його обіцянки і можливості, а до того дня в США президентом є Байден.
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11.11.2024 15:00 Ответить
Але байден ще шось може
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11.11.2024 15:04 Ответить
Байден не тільки щось може, він зробив так, що в бік США кацапи, китайці і іранці із північнокорейцями бояться навіть подивитися. А крім озброєння США і реальних партнерів по НАТО, Ізраїль і Тайвань, вони ще спроможні давати свою зброю Україні.
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11.11.2024 15:11 Ответить
він вам нічого не винен... по перше він ще не президент, по-друге, чого тільки не скажеш заради обрання..., нам це теж відомо, що нам тільки не брехали під час виборів..., дурні ти, хто йому повірив...
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11.11.2024 15:00 Ответить
Ще не інавгурірован.
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11.11.2024 15:01 Ответить
Трамп еще никто. По их закону он не может с иностранными политиками вести переговоры
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11.11.2024 15:29 Ответить
Кацапи готуються, в них є зовсім нові ракети, нові і далекобійні КАБи..., а Гундос Потужний при найбільшій за весь час існування Укрваїни, повноти влади, так і нічого не зробив, окрім, як збільшів рази воїм прихвостням красти, брехати і допомогати ворогу руйнувати та вбивати все в Україні.
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11.11.2024 14:56 Ответить
" У росіян все готово до масованих обстрілів ..." В мене, як і в більшості адекватних людей, теж все готово. Домшня сонячна мініелектростанція налаштована і вже працює.
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11.11.2024 15:50 Ответить
Аналогічно
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12.11.2024 00:56 Ответить
нам залишається тільки чекати...
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11.11.2024 14:58 Ответить
Ракети, паливо на летовищах....ну шось жеж повинно там згоріти? Ні?
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11.11.2024 15:03 Ответить
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11.11.2024 15:06 Ответить
А у нас все готово? Може ми відправили супердрони з вибухівкою на їх аеродроми? Нє?
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11.11.2024 15:05 Ответить
Звісно що нє, бо партнери не дозволяють
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11.11.2024 15:25 Ответить
Партнери ракети не дозволяють, а дрони-будь-ласка!
До того ж, як сказав сонцеликий, у нас вже є власних 100+ ракет.
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11.11.2024 15:38 Ответить
Не факт. Щось начебто і дрони в нас є і ракети навіть, а атак по кацапських НПЗ та аеродромах давно вже не було
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11.11.2024 15:59 Ответить
Було, але кацапи нпз обмотали протидроновими сітками і бах не вийшов.
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11.11.2024 18:34 Ответить
Десь вийшло десь ні. Сітки їхні це не ППО і не дає нормального захисту.
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12.11.2024 00:03 Ответить
андрєйбарісич ніразрєшаіт
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11.11.2024 15:56 Ответить
На аеродромах зі стратегічною авіацією досить щільне ппо, яке з дронами упорається. Якщо кацапи зафіксують, що туди летить сотня дронів одночасно і будуть сумніви у збитті-за ті декілька годин, що дрони будуть летіти, вони можуть підняти свій мотлох у повітря. Кацапи тупорилі, але на це зайвої хромосоми їм вистачить. От якби якась сотня Паляниць, та я сумніваюся, що в нас їх стільки є.
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11.11.2024 20:22 Ответить
Якщо ви так все знаєте,то чому дронами не знищеєте місце накопичення ракет???
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11.11.2024 16:42 Ответить
Далеко для ефективної атаки дронами.
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12.11.2024 00:05 Ответить
!
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11.11.2024 18:37 Ответить
А ЩО ЯКЩО В ПОЛЬШУ ЗАЛЕТИТЬ !?)
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11.11.2024 18:39 Ответить
У нас тоже все готово. Превентивные отключения света например. Новая тактика. Русня такая запускает ракеты по энергетике а нас куяк, и света нет еще до прилета. Как вам? Выкусите кацапы.)) Ото им обидно им будет. Столько ракет в пустую. Патужный план.
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11.11.2024 22:58 Ответить
Якщо б так робили з 2022-го року - було б набагато менше пошкоджень
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12.11.2024 01:00 Ответить
 
 