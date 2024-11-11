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По Сумщине, Черниговщине и Харьковщине враг бьет дальнобойным оружием, которое можно спрятать далеко от границы, - ОТГ "Северск"

Далекобійна зброя РФ

Для ударов по Сумской, Черниговской и Харьковской областях российские захватчики используют оружие, которым можно наносить удары из глубины своей территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОТГ "Северск" Вадим Мисник.

"Враг по возможности использует весь имеющийся арсенал вооружения. В основном они наносят удары из глубины своей территории. Это авиационные удары, FPV-дроны, сбросы взрывных устройств с БПЛА. РСЗО также они применяют", - сказал он.

И добавил, что это вооружение позволяет врагу бить по Северу Украины из глубины собственной территории. Однако сейчас большинство обстрелов все равно приходится на собственную территорию государства-агрессора в Курской области, которую временно контролируют Силы обороны Украины. Зафиксировано, что интенсивность обстрелов Курщины стабильно вдвое или даже втрое выше интенсивности обстрелов территории Украины.

"То есть мы эти показатели также переносим именно туда. Но враг постоянно наносит удары и по пограничью, и вглубь наших областей они пытаются это давление осуществлять", - отметил Мысник.

Лишить российских агрессоров возможности обстреливать территорию Украины можно только с помощью собственного дальнобойного оружия.

"Нам крайне необходимо дальнобойное оружие с разрешением от наших партнеров по его полноценному использованию, чтобы мы могли уже конкретно влиять на это", - подчеркнул Мысник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия подготовила 50 тысяч военных, в том числе и из КНДР, для наступления в Курской области, - The New York Times

Автор: 

армия РФ (19079) обстрел (26942) россия (95381)


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а де зброя від шашлика-єрмака ?
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11.11.2024 14:02 Ответить
мабуть неначасі
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11.11.2024 14:07 Ответить
Так можна нашими грім-2, нептун, паляниця? Чи шо?
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11.11.2024 14:08 Ответить
Зрозуміло , Каби, РСЗВ але "скиди вибухових пристроїв з БПЛА" . "Для ударів по Сумській, Чернігівській та Харківській областях російські загарбники використовують зброю, якою можна завдавати ударів з глибини своєї території. " Речники кажуть щось таке або хтось пише щось таке.
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11.11.2024 14:09 Ответить
У нас 8 (вісім) мільйонів безробітних чоловіків в країні. Банда зрадників які при владі, а саме Зуйло, Єрмак, Шмігаль і решта зелених покидьків призначених ними ж, не здатні організувати виробництво вже розробленої далекобійної вітчизняної зброї. Вони саботують умисно і свідомо. Їх необхідно негайно відсторонити від влади (ізолювати або знищити). Трьох вищеперерахованих потрібно судити військовим трибуналом і негайно розстріляти.
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11.11.2024 14:12 Ответить
ну, підоре зелений, то може вже час вдарити нашою далекобійною зброєю по кацапах?! ну, сто ракет вже є? ну, вчора ти ж, принаймні, про це прогундосило? чи ці сто ракет у мільярді дерев заблукали? чи не можете вирішити, чим вдарити першим - мільйоном дронів чи сотнею балістичних ракет? га,підоре зелений? чекаю на відповіь...
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11.11.2024 16:00 Ответить
А де наша далекоійна зброя пора питати у ze balabola.
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11.11.2024 17:01 Ответить
 
 