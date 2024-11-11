По Сумщине, Черниговщине и Харьковщине враг бьет дальнобойным оружием, которое можно спрятать далеко от границы, - ОТГ "Северск"

Для ударов по Сумской, Черниговской и Харьковской областях российские захватчики используют оружие, которым можно наносить удары из глубины своей территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОТГ "Северск" Вадим Мисник.

"Враг по возможности использует весь имеющийся арсенал вооружения. В основном они наносят удары из глубины своей территории. Это авиационные удары, FPV-дроны, сбросы взрывных устройств с БПЛА. РСЗО также они применяют", - сказал он.

И добавил, что это вооружение позволяет врагу бить по Северу Украины из глубины собственной территории. Однако сейчас большинство обстрелов все равно приходится на собственную территорию государства-агрессора в Курской области, которую временно контролируют Силы обороны Украины. Зафиксировано, что интенсивность обстрелов Курщины стабильно вдвое или даже втрое выше интенсивности обстрелов территории Украины.

"То есть мы эти показатели также переносим именно туда. Но враг постоянно наносит удары и по пограничью, и вглубь наших областей они пытаются это давление осуществлять", - отметил Мысник.

Лишить российских агрессоров возможности обстреливать территорию Украины можно только с помощью собственного дальнобойного оружия.

"Нам крайне необходимо дальнобойное оружие с разрешением от наших партнеров по его полноценному использованию, чтобы мы могли уже конкретно влиять на это", - подчеркнул Мысник.

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