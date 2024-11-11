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По Сумщині, Чернігівщині та Харківщині ворог б’є далекобійною зброєю, яку можна заховати далеко від кордону, - ОТУ "Сіверськ"

Далекобійна зброя РФ

Для ударів по Сумській, Чернігівській та Харківській областях російські загарбники використовують зброю, якою можна завдавати ударів з глибини своєї території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник.

"Ворог за можливості використовує весь наявний арсенал озброєння. Здебільшого вони завдають ударів з глибини своєї території. Це авіаційні удари, FPV-дрони, скиди вибухових пристроїв з БПЛА. РСЗВ також вони застосовують", - сказав він.

Та додав, що це озброєння дозволяє ворогу бити по Півночі України з глибини власної території. Проте наразі більшість обстрілів все одно припадає на власну територію держави-агресорки у Курській області, яку тимчасово контролюють Сили оборони України. Зафіксовано, що інтенсивність обстрілів Курщини стабільно вдвічі чи навіть утричі вища за інтенсивність обстрілів території України.

"Тобто ми ці показники також переносимо саме туди. Але ворог постійно завдає ударів і по прикордонню, й углиб наших областей вони намагаються цей тиск здійснювати", - зауважив Мисник.

Позбавити російських агресорів змоги обстрілювати територію України можна лише за допомогою власної далекобійної зброї.

"Нам вкрай потрібна далекобійна зброя з дозволом від наших партнерів щодо її повноцінного використання, щоб ми могли вже конкретно впливати на це", - наголосив Мисник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія підготувала 50 тисяч військових, зокрема й з КНДР, для наступу у Курській області, - The New York Times

Автор: 

армія рф (17196) обстріл (28212) росія (64923)


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а де зброя від шашлика-єрмака ?
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11.11.2024 14:02 Відповісти
мабуть неначасі
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11.11.2024 14:07 Відповісти
Так можна нашими грім-2, нептун, паляниця? Чи шо?
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11.11.2024 14:08 Відповісти
Зрозуміло , Каби, РСЗВ але "скиди вибухових пристроїв з БПЛА" . "Для ударів по Сумській, Чернігівській та Харківській областях російські загарбники використовують зброю, якою можна завдавати ударів з глибини своєї території. " Речники кажуть щось таке або хтось пише щось таке.
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11.11.2024 14:09 Відповісти
У нас 8 (вісім) мільйонів безробітних чоловіків в країні. Банда зрадників які при владі, а саме Зуйло, Єрмак, Шмігаль і решта зелених покидьків призначених ними ж, не здатні організувати виробництво вже розробленої далекобійної вітчизняної зброї. Вони саботують умисно і свідомо. Їх необхідно негайно відсторонити від влади (ізолювати або знищити). Трьох вищеперерахованих потрібно судити військовим трибуналом і негайно розстріляти.
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11.11.2024 14:12 Відповісти
ну, підоре зелений, то може вже час вдарити нашою далекобійною зброєю по кацапах?! ну, сто ракет вже є? ну, вчора ти ж, принаймні, про це прогундосило? чи ці сто ракет у мільярді дерев заблукали? чи не можете вирішити, чим вдарити першим - мільйоном дронів чи сотнею балістичних ракет? га,підоре зелений? чекаю на відповіь...
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11.11.2024 16:00 Відповісти
А де наша далекоійна зброя пора питати у ze balabola.
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11.11.2024 17:01 Відповісти
 
 