По Сумщині, Чернігівщині та Харківщині ворог б’є далекобійною зброєю, яку можна заховати далеко від кордону, - ОТУ "Сіверськ"

Для ударів по Сумській, Чернігівській та Харківській областях російські загарбники використовують зброю, якою можна завдавати ударів з глибини своєї території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник.

"Ворог за можливості використовує весь наявний арсенал озброєння. Здебільшого вони завдають ударів з глибини своєї території. Це авіаційні удари, FPV-дрони, скиди вибухових пристроїв з БПЛА. РСЗВ також вони застосовують", - сказав він.

Та додав, що це озброєння дозволяє ворогу бити по Півночі України з глибини власної території. Проте наразі більшість обстрілів все одно припадає на власну територію держави-агресорки у Курській області, яку тимчасово контролюють Сили оборони України. Зафіксовано, що інтенсивність обстрілів Курщини стабільно вдвічі чи навіть утричі вища за інтенсивність обстрілів території України.

"Тобто ми ці показники також переносимо саме туди. Але ворог постійно завдає ударів і по прикордонню, й углиб наших областей вони намагаються цей тиск здійснювати", - зауважив Мисник.

Позбавити російських агресорів змоги обстрілювати територію України можна лише за допомогою власної далекобійної зброї.

"Нам вкрай потрібна далекобійна зброя з дозволом від наших партнерів щодо її повноцінного використання, щоб ми могли вже конкретно впливати на це", - наголосив Мисник.

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