В России зафиксирован взлет бомбардировщиков Ту-95, - Воздушные силы

Утром в понедельник, 11 ноября, украинские военные зафиксировали взлет восьми бортов бомбардировщиков Ту-95 на территории России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Зафиксировано в воздухе 8-х бортов Ту-95мс, курс в направлении пусковых рубежей Каспийское море"", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах отметили, что об изменении обстановки сообщат дополнительно.

По данным мониторинговых Telegram-каналов, вражеские бомбардировщики взлетели с аэродрома Оленья.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко на днях сообщил, что россияне накапливают ракеты на аэродромах стратегической авиации и могут осуществить новый массированный обстрел.

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