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В России зафиксирован взлет бомбардировщиков Ту-95, - Воздушные силы

Росія підняла у повітря Ту-95

Утром в понедельник, 11 ноября, украинские военные зафиксировали взлет восьми бортов бомбардировщиков Ту-95 на территории России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Зафиксировано в воздухе 8-х бортов Ту-95мс, курс в направлении пусковых рубежей Каспийское море"", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах отметили, что об изменении обстановки сообщат дополнительно.

По данным мониторинговых Telegram-каналов, вражеские бомбардировщики взлетели с аэродрома Оленья.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко на днях сообщил, что россияне накапливают ракеты на аэродромах стратегической авиации и могут осуществить новый массированный обстрел.

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обстрел (26942) Воздушные силы (2259) ту-95 (10)


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Топ комментарии
+10
Шоб там й впали. пдри
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11.11.2024 06:29
+6
Святкують закінчення війни через 24 години.
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11.11.2024 07:01
+6
Ну а що ви хотіли? Трамп же просив не ескаліровать. І на Трампа покладено. Куколди всраті.
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11.11.2024 07:06
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Шоб там й впали. пдри
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11.11.2024 06:29 Ответить
Поговорили два в четверг. Ну вот летит результат. Подлет примерно после 7 утра, крылатые ракеты. Ожидание смерти, хуже самой смерти.
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11.11.2024 06:56 Ответить
Святкують закінчення війни через 24 години.
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11.11.2024 07:01 Ответить
щоб жоден з них не приземлився...хіба що носом
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11.11.2024 07:04 Ответить
Ну а що ви хотіли? Трамп же просив не ескаліровать. І на Трампа покладено. Куколди всраті.
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11.11.2024 07:06 Ответить
тримаємось.
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11.11.2024 07:36 Ответить
Складають плани - дзвонять - а вбивці якось пох
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11.11.2024 07:38 Ответить
Воно живиться людською кров"ю..
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11.11.2024 07:41 Ответить
та і "цивілізованому світу" якось пох...
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11.11.2024 07:48 Ответить
Наша надія тільки на Господа Бога
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11.11.2024 09:28 Ответить
 
 