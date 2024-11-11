У Росії зафіксовано зліт бомбардувальників Ту-95 та МіГ-31К. Повітряну тривогу оголошували по всій Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Вранці у понеділок, 11 листопада, українські військові зафіксували зліт вісьмох бортів бомбардувальників Ту-95 на території Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Зафіксовано в повітрі 8-х бортів Ту-95мс, курс в напрямку пускових рубежів Каспійське море"", - йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах зазначили, що про зміну обстановки повідомлять додатково.

За даними моніторингових Telegram-каналів, ворожі бомбардувальники злетіли з аеродрому Оленья.

О 6.52 Повітряні сили оголосили про ракетну небезпеку по всій території України. У РФ зафіксовано зліт МіГ-31К.

Станом на 9:04 оголошено відбій ракетної небезпеки для всіх областей крім Сумської, Харківської та Донецької областей.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко днями повідомив, що росіяни накопичують ракети на аеродромах стратегічної авіації і можуть здійснити новий масований обстріл.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україну атакує друга хвиля "Шахедів" за день, - Повітряні сили (оновлено)