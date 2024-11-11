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У Росії зафіксовано зліт бомбардувальників Ту-95 та МіГ-31К. Повітряну тривогу оголошували по всій Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Росія підняла у повітря Ту-95

Вранці у понеділок, 11 листопада, українські військові зафіксували зліт вісьмох бортів бомбардувальників Ту-95 на території Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Зафіксовано в повітрі 8-х бортів Ту-95мс, курс в напрямку пускових рубежів Каспійське море"", - йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах зазначили, що про зміну обстановки повідомлять  додатково.

За даними моніторингових Telegram-каналів, ворожі бомбардувальники злетіли з аеродрому Оленья.

 О 6.52 Повітряні сили оголосили про ракетну небезпеку по всій території України. У РФ зафіксовано зліт МіГ-31К.

Станом на 9:04 оголошено відбій ракетної небезпеки для всіх областей крім Сумської, Харківської та Донецької областей.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко днями повідомив, що  росіяни накопичують ракети на аеродромах стратегічної авіації і можуть здійснити новий масований обстріл.

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Автор: 

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Топ коментарі
+10
Шоб там й впали. пдри
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11.11.2024 06:29
+6
Святкують закінчення війни через 24 години.
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11.11.2024 07:01
+6
Ну а що ви хотіли? Трамп же просив не ескаліровать. І на Трампа покладено. Куколди всраті.
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11.11.2024 07:06
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Шоб там й впали. пдри
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11.11.2024 06:29 Відповісти
Поговорили два в четверг. Ну вот летит результат. Подлет примерно после 7 утра, крылатые ракеты. Ожидание смерти, хуже самой смерти.
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11.11.2024 06:56 Відповісти
Святкують закінчення війни через 24 години.
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11.11.2024 07:01 Відповісти
щоб жоден з них не приземлився...хіба що носом
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11.11.2024 07:04 Відповісти
Ну а що ви хотіли? Трамп же просив не ескаліровать. І на Трампа покладено. Куколди всраті.
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11.11.2024 07:06 Відповісти
тримаємось.
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11.11.2024 07:36 Відповісти
Складають плани - дзвонять - а вбивці якось пох
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11.11.2024 07:38 Відповісти
Воно живиться людською кров"ю..
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11.11.2024 07:41 Відповісти
та і "цивілізованому світу" якось пох...
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11.11.2024 07:48 Відповісти
Наша надія тільки на Господа Бога
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11.11.2024 09:28 Відповісти
 
 