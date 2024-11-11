Україну атакує друга хвиля "Шахедів" за день, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 10 листопада війська РФ атакують Україно ударними БпЛА.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
За інформацією ПС ЗСУ, російські безпілотники рухаються над Сумщиною в напрямку Чернігівщини ще одна група БпЛА рухається на захід.
Оновлення щодо руху БпЛА
Оновлення станом на 23:05
- Запоріжжя - в районі міста ворожий БпЛА.
- Київщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку із Чернігівщини.
- Запоріжжя - в районі міста ворожий БпЛА.
- Нові групи ворожих БпЛА на Сумщині, рухаються у західному напрямку.
Оновлення станом на 23:32
- Група ворожих БпЛА продовжує рух Дніпропетровщиною північно-західним курсом.
- Група ворожих БпЛА на півночі та півдні Київщини продовжує рух у західному напрямку.
Оновлення станом на 00:24 11 листопада
- Група ворожих БпЛА рухається Дніпропетровщиною через Кіровоградщину у напрямку Полтавщини.
- Житомирщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку із Київщини.
- Групи ворожих БпЛА на Чернігівщині, рухаються у напрямку Київщини.
- Нові групи ворожих БпЛА на Сумщині, рухаються у західному та південному напрямках.
- БпЛА на Полтавщині та Кіровоградщині – рухаються у напрямку Черкащини.
Оновлення станом на 01:03
- Чергова група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини.
- Херсонська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
- Київ - в районі міста ворожий БпЛА.
Оновлення станом на 01:35
- Нові групи ворожих БпЛА на Сумщині, рухаються у західному та південному напрямках.
- Групи ворожих БпЛА з Херсонщини прямують у північно-західному напрямку на Миколаївщину.
- Житомирщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку із Київщини.
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Магирус
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Hulio
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МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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