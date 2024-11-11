УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8793 відвідувача онлайн
Новини
4 850 4

Україну атакує друга хвиля "Шахедів" за день, - Повітряні сили (оновлено)

Шахеди

Ввечері 10 листопада війська РФ атакують Україно ударними БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією ПС ЗСУ, російські безпілотники рухаються над Сумщиною в напрямку Чернігівщини ще одна група БпЛА рухається на захід.

Оновлення щодо руху БпЛА

Оновлення станом на 23:05

  • Запоріжжя - в районі міста ворожий БпЛА.
  • Київщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку із Чернігівщини.
  • Запоріжжя - в районі міста ворожий БпЛА.
  • Нові групи ворожих БпЛА на Сумщині, рухаються у західному напрямку.

Оновлення станом на 23:32

  • Група ворожих БпЛА продовжує рух Дніпропетровщиною північно-західним курсом.
  • Група ворожих БпЛА на півночі та півдні Київщини продовжує рух у західному напрямку.

Оновлення станом на 00:24 11 листопада

  • Група ворожих БпЛА рухається Дніпропетровщиною через Кіровоградщину у напрямку Полтавщини.
  • Житомирщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку із Київщини.
  • Групи ворожих БпЛА на Чернігівщині, рухаються у напрямку Київщини.
  • Нові групи ворожих БпЛА на Сумщині, рухаються у західному та південному напрямках.
  • БпЛА на Полтавщині та Кіровоградщині – рухаються у напрямку Черкащини.

Оновлення станом на 01:03

  • Чергова група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини.
  • Херсонська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
  • Київ - в районі міста ворожий БпЛА.

Оновлення станом на 01:35

  • Нові групи ворожих БпЛА на Сумщині, рухаються у західному та південному напрямках.
  • Групи ворожих БпЛА з Херсонщини прямують у північно-західному напрямку на Миколаївщину.
  • Житомирщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку із Київщини.

Також читайте: У Молдові знайшли другий за день дрон, перший – виявився російським "шахедом"

Автор: 

Повітряні сили (2586) повітряна тривога (901) Шахед (939)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зрозуміло: знову завтра раніше на роботу треба їхати, поки армагедону на дорогах немає
показати весь коментар
10.11.2024 22:30 Відповісти
ДО*б*й*би !
показати весь коментар
10.11.2024 23:43 Відповісти
після розмови з "трамбоном" не виключено.що куйло атакуватиме Україну не тільки по 2-3 хвилі,але й 9 тим валом...
показати весь коментар
11.11.2024 00:51 Відповісти
За поребріком злетіли Ту-95. Якщо щось запустять тіпа х-101 то вони долетять до України о 6:00 - 6:40.
показати весь коментар
11.11.2024 04:12 Відповісти
 
 