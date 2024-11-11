Україну атакує друга хвиля "Шахедів" за день, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 10 листопада війська РФ атакують Україно ударними БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією ПС ЗСУ, російські безпілотники рухаються над Сумщиною в напрямку Чернігівщини ще одна група БпЛА рухається на захід.

Оновлення щодо руху БпЛА

Оновлення станом на 23:05

Запоріжжя - в районі міста ворожий БпЛА.

Київщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку із Чернігівщини.

Запоріжжя - в районі міста ворожий БпЛА.

Нові групи ворожих БпЛА на Сумщині, рухаються у західному напрямку.

Оновлення станом на 23:32

Група ворожих БпЛА продовжує рух Дніпропетровщиною північно-західним курсом.

Група ворожих БпЛА на півночі та півдні Київщини продовжує рух у західному напрямку.

Оновлення станом на 00:24 11 листопада

Група ворожих БпЛА рухається Дніпропетровщиною через Кіровоградщину у напрямку Полтавщини.

Житомирщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку із Київщини.

Групи ворожих БпЛА на Чернігівщині, рухаються у напрямку Київщини.

Нові групи ворожих БпЛА на Сумщині, рухаються у західному та південному напрямках.

БпЛА на Полтавщині та Кіровоградщині – рухаються у напрямку Черкащини.

Оновлення станом на 01:03

Чергова група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини.

Херсонська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

Київ - в районі міста ворожий БпЛА.

Оновлення станом на 01:35

Нові групи ворожих БпЛА на Сумщині, рухаються у західному та південному напрямках.

Групи ворожих БпЛА з Херсонщини прямують у північно-західному напрямку на Миколаївщину.

Житомирщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку із Київщини.

Також читайте: У Молдові знайшли другий за день дрон, перший – виявився російським "шахедом"