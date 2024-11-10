У Молдові знайшли другий за день дрон, перший – виявився російським "шахедом"
У неділю, 10 листопада, на півночі Молдови знайшли безпілотник після масованої російської атаки дронів проти України. Це вже другий за день дрон, знайдений на території країни.
Про це повідомили в Генеральному інспектораті молдовської поліції, пише "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що другий БпЛА виявили в полі поблизу села Боросеній-Ной, що в Ришканському районі Молдови.
Територію довкола місця падіння безпілотника огородили правоохоронці, щоб фахівці могли його дослідити.
Крім цього, у молдовській поліції розповіли деталі щодо першого дрона, знайденого на території країни вранці 10 листопада. Виявилося, що це був безпілотник типу "шахед" російського виробництва, який не мав на собі вибухівки.
"Після первинної експертизи було встановлено, що це був безпілотник типу "Шахед" російського виробництва, на якому не було жодної вибухівки. Попередньо, він був частиною хвилі ударів безпілотників, яких зазнала Україна минулої ночі", - розповіли у поліції Молдови.
Нагадаємо, що вранці 10 листопада у Каушанському районі Молдови виявили безпілотник. Він впав на околицях одного із сіл.
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Але насправді ті склади вже давно згнили, а все що можна було продали в Африку чи азію.
А взагалі там до хера понавезли ще при совку всяких інородців, в тому числі і українців, яки ненавидять молдаван і Молдавію.
Ніякої ескалації
маленький имитационный?
https://gazeta.ua/articles/np/_rosiya-masovo-atakuye-********-parodiyami-gur/1199014#comments https://gazeta.ua/articles/np/_rosiya-masovo-atakuye-********-parodiyami-gur/1199014#comments Коментувати Роздрукувати
Протягом жовтня 2024 року Росія загалом застосувала проти України понад 2 тис. БпЛА.
Приблизно половина з них були "приманками" або фальш-цілями, якими РФ намагається відволікти увагу та перевантажити українську ППО. Про це https://gur.gov.ua/content/parodii-z-rf-vpaly-u-moldovi-z-choho-skladaiutsia-falsh-drony-iaki-ahresor-masovo-zastosovuie-u-povitrianykh-atakakh.html повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Одним з таких дронів-приманок є "Пародія". Агресор масово застосовує їх у повітряних атаках.
Автор: gur.gov.ua
Агресор масово застосовує у повітряних атаках фальшиві цілі
Автор: gur.gov.ua
Росія застосовує для атак дрони-приманки
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: https://gazeta.ua/articles/np/_raketi-ta-droni-zbivali-u-devyati-oblastyah-detali-nichnoyi-ataki-rf/1199000 Ракети та дрони збивали у дев'яти областях: деталі нічної атаки РФ
У ГУР зазначили, що саме таких два дрони 10 листопада впали на території Молдови.
"Ці БпЛА не мають бойової частини. Вони набагато менші та дешевші за Shahed-136/Герань-2, але завдяки лінзі Люнеберга радіолокаційно імітують їх. Дослідження російських "Пародій" засвідчило, що навіть примітивний "фанерний" дрон РФ не здатна виготовити самостійно", - йдеться у повідомленні.
Так, за даними української розвідки, модуль польотного контролера "Пародії" містить компоненти, виготовлені компаніями з КНР (*****, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology), США (Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense), Швейцарії (STMicroelectronics) та Тайваню (SONiX Technology).