У Молдові знайшли другий за день дрон, перший – виявився російським "шахедом"

У неділю, 10 листопада, на півночі Молдови знайшли безпілотник після масованої російської атаки дронів проти України. Це вже другий за день дрон, знайдений на території країни.

Про це повідомили в Генеральному інспектораті молдовської поліції, пише "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що другий БпЛА виявили в полі поблизу села Боросеній-Ной, що в Ришканському районі Молдови.

Територію довкола місця падіння безпілотника огородили правоохоронці, щоб фахівці могли його дослідити.

Крім цього, у молдовській поліції розповіли деталі щодо першого дрона, знайденого на території країни вранці 10 листопада. Виявилося, що це був безпілотник типу "шахед" російського виробництва, який не мав на собі вибухівки.

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"Після первинної експертизи було встановлено, що це був безпілотник типу "Шахед" російського виробництва, на якому не було жодної вибухівки. Попередньо, він був частиною хвилі ударів безпілотників, яких зазнала Україна минулої ночі", - розповіли у поліції Молдови.

Нагадаємо, що вранці 10 листопада у Каушанському районі Молдови виявили безпілотник. Він впав на околицях одного із сіл.

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