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Новини
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Вночі на територію Білорусі залетіли 10 "Шахедів", - "Беларускі Гаюн"

шахед над Білоруссю

У ніч проти неділі, 10 листопада 2024 року, під час дронової атаки РФ на Україну на територію Білорусі залітали щонайменше 10 російських "Шахедів". 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн".

За їхньою інформацією, дрони проходили через "білоруський коридор" Славутич-Прип'ять, залітали з Чорнобиля та Лоєва та долітали до Мозирського району.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 100 "шахедів" залетіли до Білорусі із липня 2024 року, - "Беларускі Гаюн". ІНФОГРАФІКА

Частина безпілотників пізніше розверталися над Білоруссю та летіли у зворотному напрямку. Так, один із дронів повернувся на Чернігівщину, повторно залетів до Білорусі вже у Гомельському районі та звідти пішов на Росію.

За попередніми даними, над Білоруссю зникли щонайменше три "Шахеди" під Брагіном, у Мозирському та Єльському районах. Білоруська авіація не піднімалася.

Нагадаємо, вночі 10 листопада "Шахеди" атакували Київщину, минулося без ворожих влучань, втім є пошкодження внаслідок падіння уламків.

Як повідомлялося, ввечері суботи, 9 листопада, російські загарбники запустили по Україні нові групи ударних БпЛА "шахед". Також Цензор.НЕТ інформував, що у Києві двічі оголошували тривогу, знищено близько 15 ворожих безпілотників. Окрім того, внаслідок обстрілу Одеси пошкоджена інфраструктура, є постраждалі.

За даними Повітряних сил, загалом вночі було знищено 62 із 145 "Шахедів", ще 67 - локаційно втрачені.

Автор: 

Білорусь (7923) Шахед (939)


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Топ коментарі
+3
чекаю, коли перший шахед ***** у насленому пункті. цікаво буде послухати реакцію пюрера.
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10.11.2024 15:33
+3
Скоріше за все це дрони-обманки, які грають масовку у нальоті. І вони запрограмовані повернутись у Білорусь, десь там мягенько впасти і кацапи потім мають еавігаційний модуль, двигун, а може й ремнтопридатний планер.
Не треба всіх тримати за дурнів - то характерна риса дурнів!
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10.11.2024 16:51
+2
Пюреровські "експерти" з першого погляду встановлять, що це був бпла "укрофошиздов с чєтирьох направлєній".
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10.11.2024 15:49
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чекаю, коли перший шахед ***** у насленому пункті. цікаво буде послухати реакцію пюрера.
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10.11.2024 15:33 Відповісти
буде мовчати бо в штани навалив
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10.11.2024 15:34 Відповісти
якщо влучить з жертвами, то відмовчатись не вийде. Прийдеться щось вигадувати.
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10.11.2024 15:49 Відповісти
причому - кінськими яблуками ))
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10.11.2024 16:08 Відповісти
Пюреровські "експерти" з першого погляду встановлять, що це був бпла "укрофошиздов с чєтирьох направлєній".
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10.11.2024 15:49 Відповісти
те що встановлять ті експерти" - то не має значення. Має значення офіційна позиція пюрера. На поводу"екпертів" пюрер не ходить, бо він сам ними керує.
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10.11.2024 15:53 Відповісти
А в мене бажання - щоб пюреру прилетіло...бо колєнька у хфашиздській європі..
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10.11.2024 16:13 Відповісти
а яка країна приютила сиротиноньку?
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10.11.2024 16:24 Відповісти
Спочатку вчився у Китаї..а потім десь у Європі, це точно пам'ятаю...але країну не згадаю.
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10.11.2024 16:42 Відповісти
тобто він все ж таки на родінє зараз.
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10.11.2024 16:44 Відповісти
Та хз, де це крисеня..зараз. знайду - Вам доповім)
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10.11.2024 16:53 Відповісти
❗️Власне ударний БПЛА русні, який виявила ( поліція Молдови поблизу населеного пункту Căușeni (Кеушень)
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10.11.2024 15:36 Відповісти
допомога дровами
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10.11.2024 15:37 Відповісти
Це мабуть не ударний БПЛА. Він схожий на відносно дешевий БПЛА без бойової частини, призначення якого створювати радарам нашої ППО хибні радіолокаційні відмітки, схожі на відмітки від справжніх ударних БПЛА типу Герань-2 (Шахед). У корпусі цього простого БПЛА розміщено декілька лінз Люнеберга, які створюють РЛС ППО хибні повітряні цілі з метою виснаження нашої ППО, витрат дефіцитних боєкомплектів на обстріл хибних цілей.
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10.11.2024 17:25 Відповісти
І шо? Страшно було?...
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10.11.2024 15:50 Відповісти
А чому не збивали, теж чекали дозволу НАТО?)))
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10.11.2024 15:55 Відповісти
***** пріказалъ "не дупускатъ эскалации!" )
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10.11.2024 16:10 Відповісти
та тож свої
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10.11.2024 16:12 Відповісти
Это из-за помех GPS?

И почему по заводу в ******* больше не прилетает?
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10.11.2024 16:12 Відповісти
Може вони на Мозирський НПЗ летіли?..
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10.11.2024 16:50 Відповісти
Скоріше за все це дрони-обманки, які грають масовку у нальоті. І вони запрограмовані повернутись у Білорусь, десь там мягенько впасти і кацапи потім мають еавігаційний модуль, двигун, а може й ремнтопридатний планер.
Не треба всіх тримати за дурнів - то характерна риса дурнів!
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10.11.2024 16:51 Відповісти
ЗСУ пишуть, що цей маленький рашистський бпла- літаюче джерело (імітатор) хибних цілей, радіолокаційно схожих на ударні бпла "Герань-2" (Шахеди). Б/ч на борту не має. Застосовується у групі з справжніми Шахедами. Назва - "Пародія".

Джерело: https://t.me/serhii_flash/4282
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10.11.2024 18:38 Відповісти
как жаль ,что не в **.,а нашим Калиновцам берегите с**я и мы за вас очень переживаем ,наши ваши это всё мы береги господи наших защитников
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10.11.2024 22:53 Відповісти
 
 