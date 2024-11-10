Вночі на територію Білорусі залетіли 10 "Шахедів", - "Беларускі Гаюн"

У ніч проти неділі, 10 листопада 2024 року, під час дронової атаки РФ на Україну на територію Білорусі залітали щонайменше 10 російських "Шахедів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн".

За їхньою інформацією, дрони проходили через "білоруський коридор" Славутич-Прип'ять, залітали з Чорнобиля та Лоєва та долітали до Мозирського району.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 100 "шахедів" залетіли до Білорусі із липня 2024 року, - "Беларускі Гаюн". ІНФОГРАФІКА

Частина безпілотників пізніше розверталися над Білоруссю та летіли у зворотному напрямку. Так, один із дронів повернувся на Чернігівщину, повторно залетів до Білорусі вже у Гомельському районі та звідти пішов на Росію.

За попередніми даними, над Білоруссю зникли щонайменше три "Шахеди" під Брагіном, у Мозирському та Єльському районах. Білоруська авіація не піднімалася.

Нагадаємо, вночі 10 листопада "Шахеди" атакували Київщину, минулося без ворожих влучань, втім є пошкодження внаслідок падіння уламків.

Як повідомлялося, ввечері суботи, 9 листопада, російські загарбники запустили по Україні нові групи ударних БпЛА "шахед". Також Цензор.НЕТ інформував, що у Києві двічі оголошували тривогу, знищено близько 15 ворожих безпілотників. Окрім того, внаслідок обстрілу Одеси пошкоджена інфраструктура, є постраждалі.

За даними Повітряних сил, загалом вночі було знищено 62 із 145 "Шахедів", ще 67 - локаційно втрачені.