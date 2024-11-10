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Новости
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Ночью на территорию Беларуси залетели 10 "Шахедов", - "Беларускі Гаюн"

шахед над Білоруссю

В ночь на воскресенье, 10 ноября 2024 года, во время дроновой атаки РФ на Украину на территорию Беларуси залетали по меньшей мере 10 российских "Шахедов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".

По их информации, дроны проходили через "белорусский коридор" Славутич-Припять, залетали из Чернобыля и Лоева и долетали до Мозырского района.

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Часть беспилотников позже разворачивались над Беларусью и летели в обратном направлении. Так, один из дронов вернулся на Черниговщину, повторно залетел в Беларусь уже в Гомельском районе и оттуда пошел на Россию.

По предварительным данным, над Беларусью исчезли по меньшей мере три"Шахеды" под Брагином, в Мозырском и Ельском районах. Белорусская авиация не поднималась.

Напомним, ночью 10 ноября "Шахеды" атаковали Киевскую область, обошлось без вражеских попаданий, впрочем есть повреждения в результате падения обломков.

Как сообщалось, вечером субботы, 9 ноября, российские захватчики запустили по Украине новые группы ударных БпЛА "шахед". Также Цензор.НЕТ информировал, что в Киеве дважды объявляли тревогу, уничтожено около 15 вражеских беспилотников. Кроме того, в результате обстрела Одессы повреждена инфраструктура, есть пострадавшие.

По данным Воздушных сил, всего ночью было уничтожено 62 из 145 "Шахедов", еще 67 - локально потеряны.

Беларусь (7886) Шахед (929)


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Топ комментарии
+3
чекаю, коли перший шахед ***** у насленому пункті. цікаво буде послухати реакцію пюрера.
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10.11.2024 15:33
+3
Скоріше за все це дрони-обманки, які грають масовку у нальоті. І вони запрограмовані повернутись у Білорусь, десь там мягенько впасти і кацапи потім мають еавігаційний модуль, двигун, а може й ремнтопридатний планер.
Не треба всіх тримати за дурнів - то характерна риса дурнів!
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10.11.2024 16:51
+2
Пюреровські "експерти" з першого погляду встановлять, що це був бпла "укрофошиздов с чєтирьох направлєній".
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10.11.2024 15:49
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чекаю, коли перший шахед ***** у насленому пункті. цікаво буде послухати реакцію пюрера.
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10.11.2024 15:33 Ответить
буде мовчати бо в штани навалив
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10.11.2024 15:34 Ответить
якщо влучить з жертвами, то відмовчатись не вийде. Прийдеться щось вигадувати.
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10.11.2024 15:49 Ответить
причому - кінськими яблуками ))
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10.11.2024 16:08 Ответить
Пюреровські "експерти" з першого погляду встановлять, що це був бпла "укрофошиздов с чєтирьох направлєній".
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10.11.2024 15:49 Ответить
те що встановлять ті експерти" - то не має значення. Має значення офіційна позиція пюрера. На поводу"екпертів" пюрер не ходить, бо він сам ними керує.
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10.11.2024 15:53 Ответить
А в мене бажання - щоб пюреру прилетіло...бо колєнька у хфашиздській європі..
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10.11.2024 16:13 Ответить
а яка країна приютила сиротиноньку?
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10.11.2024 16:24 Ответить
Спочатку вчився у Китаї..а потім десь у Європі, це точно пам'ятаю...але країну не згадаю.
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10.11.2024 16:42 Ответить
тобто він все ж таки на родінє зараз.
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10.11.2024 16:44 Ответить
Та хз, де це крисеня..зараз. знайду - Вам доповім)
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10.11.2024 16:53 Ответить
❗️Власне ударний БПЛА русні, який виявила ( поліція Молдови поблизу населеного пункту Căușeni (Кеушень)
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10.11.2024 15:36 Ответить
допомога дровами
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10.11.2024 15:37 Ответить
Це мабуть не ударний БПЛА. Він схожий на відносно дешевий БПЛА без бойової частини, призначення якого створювати радарам нашої ППО хибні радіолокаційні відмітки, схожі на відмітки від справжніх ударних БПЛА типу Герань-2 (Шахед). У корпусі цього простого БПЛА розміщено декілька лінз Люнеберга, які створюють РЛС ППО хибні повітряні цілі з метою виснаження нашої ППО, витрат дефіцитних боєкомплектів на обстріл хибних цілей.
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10.11.2024 17:25 Ответить
І шо? Страшно було?...
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10.11.2024 15:50 Ответить
А чому не збивали, теж чекали дозволу НАТО?)))
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10.11.2024 15:55 Ответить
***** пріказалъ "не дупускатъ эскалации!" )
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10.11.2024 16:10 Ответить
та тож свої
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10.11.2024 16:12 Ответить
Это из-за помех GPS?

И почему по заводу в ******* больше не прилетает?
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10.11.2024 16:12 Ответить
Може вони на Мозирський НПЗ летіли?..
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10.11.2024 16:50 Ответить
Скоріше за все це дрони-обманки, які грають масовку у нальоті. І вони запрограмовані повернутись у Білорусь, десь там мягенько впасти і кацапи потім мають еавігаційний модуль, двигун, а може й ремнтопридатний планер.
Не треба всіх тримати за дурнів - то характерна риса дурнів!
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10.11.2024 16:51 Ответить
ЗСУ пишуть, що цей маленький рашистський бпла- літаюче джерело (імітатор) хибних цілей, радіолокаційно схожих на ударні бпла "Герань-2" (Шахеди). Б/ч на борту не має. Застосовується у групі з справжніми Шахедами. Назва - "Пародія".

Джерело: https://t.me/serhii_flash/4282
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10.11.2024 18:38 Ответить
как жаль ,что не в **.,а нашим Калиновцам берегите с**я и мы за вас очень переживаем ,наши ваши это всё мы береги господи наших защитников
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10.11.2024 22:53 Ответить
 
 