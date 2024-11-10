Ночью на территорию Беларуси залетели 10 "Шахедов", - "Беларускі Гаюн"

В ночь на воскресенье, 10 ноября 2024 года, во время дроновой атаки РФ на Украину на территорию Беларуси залетали по меньшей мере 10 российских "Шахедов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".

По их информации, дроны проходили через "белорусский коридор" Славутич-Припять, залетали из Чернобыля и Лоева и долетали до Мозырского района.

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Часть беспилотников позже разворачивались над Беларусью и летели в обратном направлении. Так, один из дронов вернулся на Черниговщину, повторно залетел в Беларусь уже в Гомельском районе и оттуда пошел на Россию.

По предварительным данным, над Беларусью исчезли по меньшей мере три"Шахеды" под Брагином, в Мозырском и Ельском районах. Белорусская авиация не поднималась.

Напомним, ночью 10 ноября "Шахеды" атаковали Киевскую область, обошлось без вражеских попаданий, впрочем есть повреждения в результате падения обломков.

Как сообщалось, вечером субботы, 9 ноября, российские захватчики запустили по Украине новые группы ударных БпЛА "шахед". Также Цензор.НЕТ информировал, что в Киеве дважды объявляли тревогу, уничтожено около 15 вражеских беспилотников. Кроме того, в результате обстрела Одессы повреждена инфраструктура, есть пострадавшие.

По данным Воздушных сил, всего ночью было уничтожено 62 из 145 "Шахедов", еще 67 - локально потеряны.