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Гранатометчики полка Калиновского уничтожают оккупантов вблизи Липцев на Харьковщине. ВИДЕО

Гранатометчики полка имени Кастуся Калиновского показали фрагменты своей боевой работы вблизи села Липцы на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи белорусские добровольцы уничтожают российских оккупантов, используя автоматический гранатомет немецкого производства.

"Расчет автоматического гранатомета H&K GMG полка Калиновского вместе с украинскими минометами и пушками устроили настоящий ад для оккупантов. Харьковское направление, район Липцев", - отмечают бойцы в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы белорусского полка имени Калиновского показали кадры боев вблизи села Липцы на Харьковщине: "Барацьба працягваецца". ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7937) Харьковщина (5577) добровольцы (1189) бой (190) Полк имени Кастуся Калиновского (25)


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ох уж ці "стежки смерті", як блині на лопаті - не встояти від спокуси...
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08.11.2024 17:20 Ответить
Це етнічні білоруси в Україні , це свої рідненькі . Коли нарешті , нашим захисникам іноземцям дадуть Українське громадянство ?
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08.11.2024 18:44 Ответить
Сябри-живє Бєларусь...
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08.11.2024 22:11 Ответить
 
 