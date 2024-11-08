Гранатометчики полка Калиновского уничтожают оккупантов вблизи Липцев на Харьковщине. ВИДЕО
Гранатометчики полка имени Кастуся Калиновского показали фрагменты своей боевой работы вблизи села Липцы на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи белорусские добровольцы уничтожают российских оккупантов, используя автоматический гранатомет немецкого производства.
"Расчет автоматического гранатомета H&K GMG полка Калиновского вместе с украинскими минометами и пушками устроили настоящий ад для оккупантов. Харьковское направление, район Липцев", - отмечают бойцы в комментарии к видео.
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показать весь комментарий08.11.2024 17:20 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Tata Parasolka
показать весь комментарий08.11.2024 18:44 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий08.11.2024 22:11 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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