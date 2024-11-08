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Гранатометники полку Калиновського нищать окупантів поблизу Липців на Харківщині. ВIДЕО

Гранатометники полку імені Кастуся Калиновського показали фрагменти своєї бойової роботи поблизу села Липці на Харківщині. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі білоруські добровольці нищать російських окупантів, використовуючи автоматичний гранатомет німецького виробництва.

"Розрахунок автоматичного гранатомета H&K GMG полку Калиновського разом з українськими мінометами та гарматами влаштували справжнє пекло для окупантів. Харківський напрямок, район Липців", - зазначають бійці у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці білоруського полку імені Калиновського показали кадри боїв поблизу села Липці на Харківщині: "Барацьба працягваецца". ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7987) Харківщина (6054) добровольці (941) бій (189) Полк імені Кастуся Калиновського (25)


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ох уж ці "стежки смерті", як блині на лопаті - не встояти від спокуси...
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08.11.2024 17:20 Відповісти
Це етнічні білоруси в Україні , це свої рідненькі . Коли нарешті , нашим захисникам іноземцям дадуть Українське громадянство ?
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08.11.2024 18:44 Відповісти
Сябри-живє Бєларусь...
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08.11.2024 22:11 Відповісти
 
 