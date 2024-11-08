Гранатометники полку Калиновського нищать окупантів поблизу Липців на Харківщині. ВIДЕО
Гранатометники полку імені Кастуся Калиновського показали фрагменти своєї бойової роботи поблизу села Липці на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі білоруські добровольці нищать російських окупантів, використовуючи автоматичний гранатомет німецького виробництва.
"Розрахунок автоматичного гранатомета H&K GMG полку Калиновського разом з українськими мінометами та гарматами влаштували справжнє пекло для окупантів. Харківський напрямок, район Липців", - зазначають бійці у коментарі до відео.
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показати весь коментар08.11.2024 17:20 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Tata Parasolka
показати весь коментар08.11.2024 18:44 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Александр Чуднивец #474549
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