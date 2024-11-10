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В Молдове нашли второй за день дрон, первый – оказался российским "шахедом"

У Молдові знайшли другий за день дрон

В воскресенье, 10 ноября, на севере Молдовы нашли беспилотник после массированной российской атаки дронов против Украины. Это уже второй за день дрон, найденный на территории страны.

Об этом сообщили в Генеральном инспекторате молдавской полиции, пишет "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что второй БпЛА обнаружили в поле вблизи села Боросений-Ной, что в Рышканском районе Молдовы.

Территорию вокруг места падения беспилотника оградили правоохранители, чтобы специалисты могли его исследовать.

Кроме этого, в молдавской полиции рассказали детали относительно первого дрона, найденного на территории страны утром 10 ноября. Оказалось, что это был беспилотник типа "шахед" российского производства, который не имел на себе взрывчатки.

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"После первичной экспертизы было установлено, что это был беспилотник типа "Шахед" российского производства, на котором не было никакой взрывчатки. Предварительно, он был частью волны ударов беспилотников, которым подверглась Украина прошлой ночью", - рассказали в полиции Молдовы.

Напомним, что утром 10 ноября в Каушанском районе Молдовы обнаружили беспилотник. Он упал в окрестностях одного из сел.

Смотрите также: В Молдове обнаружили беспилотник после атаки России по Украине. ФОТО

Автор: 

беспилотник (3520) Молдова (1866) Шахед (929)


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Топ комментарии
+10
Це не може не викликати потужної стурбованості!
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10.11.2024 18:24
+9
Було б добре як би кацапський дрон залетів в **************'я на той склад з ************.
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10.11.2024 18:27
+6
Чому він не долетів до Ґаґаузії й там не вибухнув?))
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10.11.2024 18:25
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Це не може не викликати потужної стурбованості!
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10.11.2024 18:24 Ответить
Чому він не долетів до Ґаґаузії й там не вибухнув?))
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10.11.2024 18:25 Ответить
Було б добре як би кацапський дрон залетів в **************'я на той склад з ************.
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10.11.2024 18:27 Ответить
варто відремонтувати посажений шахед, і запустити його скажімо з острову в сторону України а потім на ковбасну хер потім доведуть що то були ми
Але насправді ті склади вже давно згнили, а все що можна було продали в Африку чи азію.
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10.11.2024 19:14 Ответить
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10.11.2024 18:33 Ответить
Молдова дає добро, нехай політають, а молдаванє зроблять вигляд, що нічого не бачили.
А взагалі там до хера понавезли ще при совку всяких інородців, в тому числі і українців, яки ненавидять молдаван і Молдавію.
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10.11.2024 18:56 Ответить
Так Молдова до цих пір виконує договір з козлостаном про дружбу і співпрацю. Через Молдову кацапи постачають в ************* клоаку запчастини до військової техніки. Кацапські оХВицери приїжджають через країни ЄС в Молдову по документах виданих на інші особи і спокійно переїжджають в клоаку. Хто молдаванам тоді доктор? Хочуть на двох стільцях всидіти? Не вийде! Треба якось вже визначатись...
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10.11.2024 19:17 Ответить
Треба висловити рішуче занепокоєння
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10.11.2024 19:07 Ответить
Бо Молдова для рашистів наступна.
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10.11.2024 19:25 Ответить
Панять і прастіть.
Ніякої ескалації
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10.11.2024 19:30 Ответить
,,...первый---оказался российским шахедом,, . А второй?
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10.11.2024 22:10 Ответить
"на якому не було жодної вибухівки" ???
маленький имитационный?
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11.11.2024 11:29 Ответить
Росія масово атакує Україну "Пародіями" - ГУР

https://gazeta.ua/articles/np/_rosiya-masovo-atakuye-********-parodiyami-gur/1199014#comments https://gazeta.ua/articles/np/_rosiya-masovo-atakuye-********-parodiyami-gur/1199014#comments Коментувати Роздрукувати

Протягом жовтня 2024 року Росія загалом застосувала проти України понад 2 тис. БпЛА.

Приблизно половина з них були "приманками" або фальш-цілями, якими РФ намагається відволікти увагу та перевантажити українську ППО. Про це https://gur.gov.ua/content/parodii-z-rf-vpaly-u-moldovi-z-choho-skladaiutsia-falsh-drony-iaki-ahresor-masovo-zastosovuie-u-povitrianykh-atakakh.html повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Одним з таких дронів-приманок є "Пародія". Агресор масово застосовує їх у повітряних атаках.

Автор: gur.gov.ua


Агресор масово застосовує у повітряних атаках фальшиві цілі

Автор: gur.gov.ua


Росія застосовує для атак дрони-приманки

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: https://gazeta.ua/articles/np/_raketi-ta-droni-zbivali-u-devyati-oblastyah-detali-nichnoyi-ataki-rf/1199000 Ракети та дрони збивали у дев'яти областях: деталі нічної атаки РФ

У ГУР зазначили, що саме таких два дрони 10 листопада впали на території Молдови.

"Ці БпЛА не мають бойової частини. Вони набагато менші та дешевші за Shahed-136/Герань-2, але завдяки лінзі Люнеберга радіолокаційно імітують їх. Дослідження російських "Пародій" засвідчило, що навіть примітивний "фанерний" дрон РФ не здатна виготовити самостійно", - йдеться у повідомленні.

Так, за даними української розвідки, модуль польотного контролера "Пародії" містить компоненти, виготовлені компаніями з КНР (*****, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology), США (Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense), Швейцарії (STMicroelectronics) та Тайваню (SONiX Technology).
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11.11.2024 11:59 Ответить
 
 