В Молдове нашли второй за день дрон, первый – оказался российским "шахедом"
В воскресенье, 10 ноября, на севере Молдовы нашли беспилотник после массированной российской атаки дронов против Украины. Это уже второй за день дрон, найденный на территории страны.
Об этом сообщили в Генеральном инспекторате молдавской полиции, пишет "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что второй БпЛА обнаружили в поле вблизи села Боросений-Ной, что в Рышканском районе Молдовы.
Территорию вокруг места падения беспилотника оградили правоохранители, чтобы специалисты могли его исследовать.
Кроме этого, в молдавской полиции рассказали детали относительно первого дрона, найденного на территории страны утром 10 ноября. Оказалось, что это был беспилотник типа "шахед" российского производства, который не имел на себе взрывчатки.
"После первичной экспертизы было установлено, что это был беспилотник типа "Шахед" российского производства, на котором не было никакой взрывчатки. Предварительно, он был частью волны ударов беспилотников, которым подверглась Украина прошлой ночью", - рассказали в полиции Молдовы.
Напомним, что утром 10 ноября в Каушанском районе Молдовы обнаружили беспилотник. Он упал в окрестностях одного из сел.
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Але насправді ті склади вже давно згнили, а все що можна було продали в Африку чи азію.
А взагалі там до хера понавезли ще при совку всяких інородців, в тому числі і українців, яки ненавидять молдаван і Молдавію.
Ніякої ескалації
маленький имитационный?
https://gazeta.ua/articles/np/_rosiya-masovo-atakuye-********-parodiyami-gur/1199014#comments https://gazeta.ua/articles/np/_rosiya-masovo-atakuye-********-parodiyami-gur/1199014#comments Коментувати Роздрукувати
Протягом жовтня 2024 року Росія загалом застосувала проти України понад 2 тис. БпЛА.
Приблизно половина з них були "приманками" або фальш-цілями, якими РФ намагається відволікти увагу та перевантажити українську ППО. Про це https://gur.gov.ua/content/parodii-z-rf-vpaly-u-moldovi-z-choho-skladaiutsia-falsh-drony-iaki-ahresor-masovo-zastosovuie-u-povitrianykh-atakakh.html повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Одним з таких дронів-приманок є "Пародія". Агресор масово застосовує їх у повітряних атаках.
Автор: gur.gov.ua
Агресор масово застосовує у повітряних атаках фальшиві цілі
Автор: gur.gov.ua
Росія застосовує для атак дрони-приманки
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: https://gazeta.ua/articles/np/_raketi-ta-droni-zbivali-u-devyati-oblastyah-detali-nichnoyi-ataki-rf/1199000 Ракети та дрони збивали у дев'яти областях: деталі нічної атаки РФ
У ГУР зазначили, що саме таких два дрони 10 листопада впали на території Молдови.
"Ці БпЛА не мають бойової частини. Вони набагато менші та дешевші за Shahed-136/Герань-2, але завдяки лінзі Люнеберга радіолокаційно імітують їх. Дослідження російських "Пародій" засвідчило, що навіть примітивний "фанерний" дрон РФ не здатна виготовити самостійно", - йдеться у повідомленні.
Так, за даними української розвідки, модуль польотного контролера "Пародії" містить компоненти, виготовлені компаніями з КНР (*****, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology), США (Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense), Швейцарії (STMicroelectronics) та Тайваню (SONiX Technology).