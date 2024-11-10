В Молдове нашли второй за день дрон, первый – оказался российским "шахедом"

В воскресенье, 10 ноября, на севере Молдовы нашли беспилотник после массированной российской атаки дронов против Украины. Это уже второй за день дрон, найденный на территории страны.

Об этом сообщили в Генеральном инспекторате молдавской полиции, пишет "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что второй БпЛА обнаружили в поле вблизи села Боросений-Ной, что в Рышканском районе Молдовы.

Территорию вокруг места падения беспилотника оградили правоохранители, чтобы специалисты могли его исследовать.

Кроме этого, в молдавской полиции рассказали детали относительно первого дрона, найденного на территории страны утром 10 ноября. Оказалось, что это был беспилотник типа "шахед" российского производства, который не имел на себе взрывчатки.

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"После первичной экспертизы было установлено, что это был беспилотник типа "Шахед" российского производства, на котором не было никакой взрывчатки. Предварительно, он был частью волны ударов беспилотников, которым подверглась Украина прошлой ночью", - рассказали в полиции Молдовы.

Напомним, что утром 10 ноября в Каушанском районе Молдовы обнаружили беспилотник. Он упал в окрестностях одного из сел.

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