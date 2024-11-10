В Молдове обнаружили беспилотник после атаки России по Украине. ФОТО

Утром воскресенья, 10 ноября, в Каушанском районе Молдовы обнаружили беспилотник. Он упал в окрестностях одного из сел.

Об этом сообщает News Maker со ссылкой на Генерального инспектора полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Неизвестный дрон обнаружил местный житель, после чего на место, где упал БпЛА, прибыли правоохранители. Район, где обнаружили беспилотник, оцепили.

"На месте присутствуют все специализированные службы, а специалисты отдела технической взрывотехники Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД проводят исследования беспилотника", - говорится в сообщении.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали, что в ночь на 10 ноября противник атаковал Украину рекордным количеством ударных БпЛА. Силы ПВО сбили 62 дрона, 67 - локально потеряны, 10 вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и России. Противовоздушная оборона работала в 13 областях Украины.

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