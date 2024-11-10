В Молдове обнаружили беспилотник после атаки России по Украине. ФОТО
Утром воскресенья, 10 ноября, в Каушанском районе Молдовы обнаружили беспилотник. Он упал в окрестностях одного из сел.
Об этом сообщает News Maker со ссылкой на Генерального инспектора полиции, информирует Цензор.НЕТ.
Неизвестный дрон обнаружил местный житель, после чего на место, где упал БпЛА, прибыли правоохранители. Район, где обнаружили беспилотник, оцепили.
"На месте присутствуют все специализированные службы, а специалисты отдела технической взрывотехники Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД проводят исследования беспилотника", - говорится в сообщении.
Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали, что в ночь на 10 ноября противник атаковал Украину рекордным количеством ударных БпЛА. Силы ПВО сбили 62 дрона, 67 - локально потеряны, 10 вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и России. Противовоздушная оборона работала в 13 областях Украины.
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На випадок. Брати чоловіка не збирають, ховаються на дачах.
Джерело: https://t.me/serhii_flash/4282
От цікаво, якщо наші дрони так далеко вже літають, чого наші не валять мокшанський хімпром..тим більш, що кілька підприємств знаходяться в зоні досяжності..горіли б файно..
Впевнений, що на черзі стоїть і "Воронєжсінтезкаучук" і "Обнінскоргсінтез", і чапаєвський "Промсінтез", і будьонновський "Ставролєн", і ще на списку багато інших. Всім цим займаються певні люди.
Я про заводи, що толуол виготовляють...горить він файно..
Щодо виробників толуолу, то ними є всі крупні НПЗ, які мають установки каталітичного ріформінгу (Кірішінєфтєоргсінтез, Славнєфть-Янос, Башнєфть, НєфтєхімСалават, Пермнєфтєоргсинтез, Омький НПЗ та багато інших НПЗ). Вони виробляють так званий "нафтовий" толуол.
Крупними виробниками толуолу також є металургійні підприємства (Новоліпецький меткомбінат, Чєрєповецький Сєвєрсталь та інші). Також толуол виробляють коксохімічні підприємства, як то чєлябінскій коксохімічний Мєчєл-Кокс.... Це так званий "вугільний" толуол.
Є окремі хімічні заводи, які виробляють толуол, як наприклад московський "Компонент-Реактив" або Дмітрієвскій хімічний завод у Кінешмі, який виробляє толуол з нафтової сировини.
Були випадки у клієнтів. Коли пів Подолу трохи не знесло, коли два дебіла толуол переливали пластиковим шлангом з відкитої ємності. І коли у бундесів було дтп з нашим перевізником того ж толуолу.
І Еуропа, і НАТО ********** "золотий дощ"!
https://gazeta.ua/articles/np/_rosiya-masovo-atakuye-********-parodiyami-gur/1199014#comments https://gazeta.ua/articles/np/_rosiya-masovo-atakuye-********-parodiyami-gur/1199014#comments Коментувати Роздрукувати
Протягом жовтня 2024 року Росія загалом застосувала проти України понад 2 тис. БпЛА.
Приблизно половина з них були "приманками" або фальш-цілями, якими РФ намагається відволікти увагу та перевантажити українську ППО. Про це https://gur.gov.ua/content/parodii-z-rf-vpaly-u-moldovi-z-choho-skladaiutsia-falsh-drony-iaki-ahresor-masovo-zastosovuie-u-povitrianykh-atakakh.html повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Одним з таких дронів-приманок є "Пародія". Агресор масово застосовує їх у повітряних атаках.
Автор: gur.gov.ua
Агресор масово застосовує у повітряних атаках фальшиві цілі
Автор: gur.gov.ua
Росія застосовує для атак дрони-приманки
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: https://gazeta.ua/articles/np/_raketi-ta-droni-zbivali-u-devyati-oblastyah-detali-nichnoyi-ataki-rf/1199000 Ракети та дрони збивали у дев'яти областях: деталі нічної атаки РФ
У ГУР зазначили, що саме таких два дрони 10 листопада впали на території Молдови.
"Ці БпЛА не мають бойової частини. Вони набагато менші та дешевші за Shahed-136/Герань-2, але завдяки лінзі Люнеберга радіолокаційно імітують їх. Дослідження російських "Пародій" засвідчило, що навіть примітивний "фанерний" дрон РФ не здатна виготовити самостійно", - йдеться у повідомленні.
Так, за даними української розвідки, модуль польотного контролера "Пародії" містить компоненти, виготовлені компаніями з КНР (*****, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology), США (Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense), Швейцарії (STMicroelectronics) та Тайваню (SONiX Technology).