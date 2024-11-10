У Молдові виявили безпілотник після атаки Росії по Україні. ФОТО

Вранці неділі, 10 листопада, у Каушанському районі Молдови виявили безпілотник. Він впав на околицях одного із сіл.

Про це повідомляє News Maker з посиланням на Генерального інспектора поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Невідомий дрон виявив місцевий житель, після чого на місце, де впав БпЛА, прибули правоохоронці. Район, де виявили безпілотник, оточили.

"На місці присутні всі спеціалізовані служби, а фахівці відділу технічної вибухотехніки Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС проводять дослідження безпілотника", - йдеться в повідомленні.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що в ніч на 10 листопада противник атакував Україну рекордною кількістю ударних БпЛА .Сили ППО збили 62 дрони, 67 - локаційно втрачені, 10 вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та Росії. Протиповітряна оборона працювала у 13 областях України.

Читайте також: Росіяни знову атакують Україну "шахедами", - Повітряні сили (оновлено)