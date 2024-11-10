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У Молдові виявили безпілотник після атаки Росії по Україні. ФОТО

Вранці неділі, 10 листопада, у Каушанському районі Молдови виявили безпілотник. Він впав на околицях одного із сіл.

Про це повідомляє News Maker з посиланням на Генерального інспектора поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Невідомий дрон виявив місцевий житель, після чого на місце, де впав БпЛА, прибули правоохоронці. Район, де виявили безпілотник, оточили.

На території Молдови впав дрон

"На місці присутні всі спеціалізовані служби, а фахівці відділу технічної вибухотехніки Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС проводять дослідження безпілотника", - йдеться в повідомленні.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що в ніч на 10 листопада противник атакував Україну рекордною кількістю ударних БпЛА .Сили ППО збили 62 дрони, 67 - локаційно втрачені, 10 вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та Росії. Протиповітряна оборона працювала у 13 областях України.

Читайте також: Росіяни знову атакують Україну "шахедами", - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4148) Молдова (2070)


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Топ коментарі
+6
На вигляд схожий на дешевий БПЛА без б/ч з бортовими лінзами Люнеберга - імітаторами Шахедів.
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10.11.2024 16:36
+5
це і є оті "обманки", про які завжди пишуть "локаційно втрачені" - вони відволікають(підсвічують?) наше ППО і примушують витрачати більше ***********.
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10.11.2024 16:46
+5
подібне гівно, яке на фото, зазвичай використовують як хибну радіолокаційну ціль, про що і написав
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10.11.2024 17:03
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На вигляд схожий на дешевий БПЛА без б/ч з бортовими лінзами Люнеберга - імітаторами Шахедів.
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10.11.2024 16:36 Відповісти
Мож розвідник
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10.11.2024 16:38 Відповісти
на такий дрон з гівна і палок ніхто оптичну станцію чипляти не буде.
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10.11.2024 16:46 Відповісти
Та можуть..брати чоловіка..мені давно дротували - їх примусили збирати дрони, один з братів інженер - говорив що чіпляють на подібне гівно оптику.

На випадок. Брати чоловіка не збирають, ховаються на дачах.
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10.11.2024 16:57 Відповісти
подібне гівно, яке на фото, зазвичай використовують як хибну радіолокаційну ціль, про що і написав
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10.11.2024 17:03 Відповісти
В руцях не тримала, схем не бачила - тому не можу Вам точно сказати, що то капець яке око..
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10.11.2024 17:29 Відповісти
ну ви ж прокоментували комент Mykola Blogger, не поцікавившись що таке лінза Люнеберга. У гуглі можно і схемки нагуглити.
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10.11.2024 17:38 Відповісти
Ну ви ж теж і не тримали в руцях оте то що я прокоментувала, але ж коментуєте. Причому, ігші дописи не бачите
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10.11.2024 17:56 Відповісти
ЗСУ вже розвідали схожий екземпляр рашистських бпла. Має назву "Пародія".
Джерело: https://t.me/serhii_flash/4282
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10.11.2024 18:13 Відповісти
ну хоч поцікавтесь про що написав Mykola Blogger. Ви прокоментували його допис.
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10.11.2024 18:14 Відповісти
Та зрозуміла я, що Микола написав))) "обманка"...

От цікаво, якщо наші дрони так далеко вже літають, чого наші не валять мокшанський хімпром..тим більш, що кілька підприємств знаходяться в зоні досяжності..горіли б файно..
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11.11.2024 00:36 Відповісти
ну чому ж не валять? Крім позавчорашньої атаки на АХК, два тижні тому спиртзаводи Аннєнскій і "Етанол-Спирт"у Воронезькій області, три тижні тому був атакований Єфрємовський завод синтетичного каучука, Єфремовський спиртзавод і завод "Абсолют" у Тульській області, АО "Біохім" у Тамбовській області, ФКП "Завод ім. Свєрдлова" у Ніжєгородській області, ФКП "Комбінат Камєнскій" у Ростовській наприкінці вересня.... це те що час не встиг стерти у моїй пам'яті... Я вже не кажу, що ніхто рік тому не звернув уваги, що перестали працювати спиртзаводи у Тьоткіно і під Суджей. І це не значить, що я знаю чи пам'ятаю все.... Так що процес іде.
Впевнений, що на черзі стоїть і "Воронєжсінтезкаучук" і "Обнінскоргсінтез", і чапаєвський "Промсінтез", і будьонновський "Ставролєн", і ще на списку багато інших. Всім цим займаються певні люди.
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11.11.2024 01:57 Відповісти
Та спирт то таке..хоча, без бухла мокши звіріють))

Я про заводи, що толуол виготовляють...горить він файно..
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11.11.2024 04:12 Відповісти
А, лакофарбові його виготовляють.
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11.11.2024 04:13 Відповісти
Лакофарбові заводи не виробляють толуол, але можуть його використовувати, як компонент своїх виробів. Лакофарбові заводи зазвичай близькі до іншого виробництва подвійного призначення - нітрації целюлози, тобто виробництва колоксиліну і піроксіліну, які неохідні для вирбнитва порохів.
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11.11.2024 16:18 Відповісти
і да, виробництво ТНТ - це взагалі окремі підприємства.
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11.11.2024 16:24 Відповісти
У вас профанне розуміння щодо спиртзаводів, які завжди були підприємствами, так би мовити, подвійного призначення. Етанол використовують для виробництва палива, вибухових речовин та інших матеріалів, що мають стратегічне значення. В умовах воєнних дій спирт може бути важливим компонентом для забезпечення певних видів озброєння чи ***********, без етанолу військова авіація не може підніматись у повітря, тому спиртові заводи логічно є важливими цілями для ударів.

Щодо виробників толуолу, то ними є всі крупні НПЗ, які мають установки каталітичного ріформінгу (Кірішінєфтєоргсінтез, Славнєфть-Янос, Башнєфть, НєфтєхімСалават, Пермнєфтєоргсинтез, Омький НПЗ та багато інших НПЗ). Вони виробляють так званий "нафтовий" толуол.
Крупними виробниками толуолу також є металургійні підприємства (Новоліпецький меткомбінат, Чєрєповецький Сєвєрсталь та інші). Також толуол виробляють коксохімічні підприємства, як то чєлябінскій коксохімічний Мєчєл-Кокс.... Це так званий "вугільний" толуол.
Є окремі хімічні заводи, які виробляють толуол, як наприклад московський "Компонент-Реактив" або Дмітрієвскій хімічний завод у Кінешмі, який виробляє толуол з нафтової сировини.
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11.11.2024 16:10 Відповісти
Дякую за лекцію. Я в курсі небезпечних виробництв та перевезень.

Були випадки у клієнтів. Коли пів Подолу трохи не знесло, коли два дебіла толуол переливали пластиковим шлангом з відкитої ємності. І коли у бундесів було дтп з нашим перевізником того ж толуолу.
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11.11.2024 17:01 Відповісти
це і є оті "обманки", про які завжди пишуть "локаційно втрачені" - вони відволікають(підсвічують?) наше ППО і примушують витрачати більше ***********.
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10.11.2024 16:46 Відповісти
фанера над Молдовай
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10.11.2024 17:13 Відповісти
дрова замовляли ?
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10.11.2024 17:12 Відповісти
це не нове , наші теж так роблять
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10.11.2024 17:17 Відповісти
Зараз обстежать і скажуть що український-щоб *уйла не дратувати, бо нападе
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10.11.2024 17:21 Відповісти
откуда дровишки ?
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10.11.2024 17:23 Відповісти
Ну то й шо?
І Еуропа, і НАТО ********** "золотий дощ"!
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10.11.2024 17:35 Відповісти
За законами фізики це не могло літати. Може хтось з даху скинув.
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10.11.2024 17:37 Відповісти
Росія масово атакує Україну "Пародіями" - ГУР

https://gazeta.ua/articles/np/_rosiya-masovo-atakuye-********-parodiyami-gur/1199014#comments https://gazeta.ua/articles/np/_rosiya-masovo-atakuye-********-parodiyami-gur/1199014#comments Коментувати Роздрукувати

Протягом жовтня 2024 року Росія загалом застосувала проти України понад 2 тис. БпЛА.

Приблизно половина з них були "приманками" або фальш-цілями, якими РФ намагається відволікти увагу та перевантажити українську ППО. Про це https://gur.gov.ua/content/parodii-z-rf-vpaly-u-moldovi-z-choho-skladaiutsia-falsh-drony-iaki-ahresor-masovo-zastosovuie-u-povitrianykh-atakakh.html повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Одним з таких дронів-приманок є "Пародія". Агресор масово застосовує їх у повітряних атаках.

Автор: gur.gov.ua


Агресор масово застосовує у повітряних атаках фальшиві цілі

Автор: gur.gov.ua


Росія застосовує для атак дрони-приманки

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: https://gazeta.ua/articles/np/_raketi-ta-droni-zbivali-u-devyati-oblastyah-detali-nichnoyi-ataki-rf/1199000 Ракети та дрони збивали у дев'яти областях: деталі нічної атаки РФ

У ГУР зазначили, що саме таких два дрони 10 листопада впали на території Молдови.

"Ці БпЛА не мають бойової частини. Вони набагато менші та дешевші за Shahed-136/Герань-2, але завдяки лінзі Люнеберга радіолокаційно імітують їх. Дослідження російських "Пародій" засвідчило, що навіть примітивний "фанерний" дрон РФ не здатна виготовити самостійно", - йдеться у повідомленні.

Так, за даними української розвідки, модуль польотного контролера "Пародії" містить компоненти, виготовлені компаніями з КНР (*****, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology), США (Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense), Швейцарії (STMicroelectronics) та Тайваню (SONiX Technology).
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11.11.2024 11:58 Відповісти
 
 