Украину атакует вторая волна "Шахедов" за день, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 10 ноября войска РФ атакуют Украино ударными БпЛА.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

По информации ВС ВСУ, российские беспилотники движутся над Сумщиной в направлении Черниговщины, еще одна группа БпЛА движется на запад.

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Обновление по движению БпЛА

Обновление по состоянию на 23:05

Запорожье – в районе города вражеский БпЛА.

Киевщина – движение ударных БпЛА в вашем направлении с Черниговщины.

Запорожье – в районе города вражеский БпЛА.

Новые группы вражеских БПЛА в Сумской области, движутся в западном направлении.

Обновление по состоянию на 23:32