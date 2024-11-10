Украину атакует вторая волна "Шахедов" за день, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 10 ноября войска РФ атакуют Украино ударными БпЛА.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
По информации ВС ВСУ, российские беспилотники движутся над Сумщиной в направлении Черниговщины, еще одна группа БпЛА движется на запад.
Обновление по движению БпЛА
Обновление по состоянию на 23:05
- Запорожье – в районе города вражеский БпЛА.
- Киевщина – движение ударных БпЛА в вашем направлении с Черниговщины.
- Запорожье – в районе города вражеский БпЛА.
- Новые группы вражеских БПЛА в Сумской области, движутся в западном направлении.
Обновление по состоянию на 23:32
- Группа вражеских БПЛА продолжает движение по Днепропетровщине по северо-западному курсу.
- Группа вражеских БПЛА на севере и юге Киевской области продолжает движение в западном направлении.
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Магирус
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