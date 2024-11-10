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Украину атакует вторая волна "Шахедов" за день, - Воздушные силы (обновлено)

Шахеди

Вечером 10 ноября войска РФ атакуют Украино ударными БпЛА.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

По информации ВС ВСУ, российские беспилотники движутся над Сумщиной в направлении Черниговщины, еще одна группа БпЛА движется на запад.

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Обновление по движению БпЛА

Обновление по состоянию на 23:05

  • Запорожье – в районе города вражеский БпЛА.
  • Киевщина – движение ударных БпЛА в вашем направлении с Черниговщины.
  • Запорожье – в районе города вражеский БпЛА.
  • Новые группы вражеских БПЛА в Сумской области, движутся в западном направлении.

Обновление по состоянию на 23:32

  • Группа вражеских БПЛА продолжает движение по Днепропетровщине по северо-западному курсу.
  • Группа вражеских БПЛА на севере и юге Киевской области продолжает движение в западном направлении.

Автор: 

Воздушные силы (2281) воздушная тревога (785) Шахед (971)


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Зрозуміло: знову завтра раніше на роботу треба їхати, поки армагедону на дорогах немає
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10.11.2024 22:30 Ответить
ДО*б*й*би !
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10.11.2024 23:43 Ответить
після розмови з "трамбоном" не виключено.що куйло атакуватиме Україну не тільки по 2-3 хвилі,але й 9 тим валом...
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11.11.2024 00:51 Ответить
За поребріком злетіли Ту-95. Якщо щось запустять тіпа х-101 то вони долетять до України о 6:00 - 6:40.
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11.11.2024 04:12 Ответить
 
 