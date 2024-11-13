РФ подняла в небо 6 Ту-95мс, они уже подлетели к пусковым рубежам, - Воздушные силы

В ночь на среду, 13 ноября 2024 года, был зафиксирован взлет 6 российских бортов Ту-95мс из Оленегорска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, ориентировочно в районе пусковых рубежей вражеская авиация ожидалась в 5:00.

Воздушные силы о пусках пока не сообщали.

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"Об изменении обстановки сообщим дополнительно! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Ранее в ЦПД сообщали, что у россиян все готово к массированным обстрелам Украины, ракеты накоплены, авиация отработала тактику пусков.

Напомним, утром 11 ноября в России был зафиксирован взлет бомбардировщиков Ту-95 и МиГ-31К. Воздушную тревогу объявляли по всей Украине, впрочем впоследствии выяснилось, что вражеская авиация имитировала пуски ракет.