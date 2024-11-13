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РФ подняла в небо 6 Ту-95мс, они уже подлетели к пусковым рубежам, - Воздушные силы

ту,п'ять,дев'яносто

В ночь на среду, 13 ноября 2024 года, был зафиксирован взлет 6 российских бортов Ту-95мс из Оленегорска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, ориентировочно в районе пусковых рубежей вражеская авиация ожидалась в 5:00.

Воздушные силы о пусках пока не сообщали.

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"Об изменении обстановки сообщим дополнительно! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Ранее в ЦПД сообщали, что у россиян все готово к массированным обстрелам Украины, ракеты накоплены, авиация отработала тактику пусков.

Напомним, утром 11 ноября в России был зафиксирован взлет бомбардировщиков Ту-95 и МиГ-31К. Воздушную тревогу объявляли по всей Украине, впрочем впоследствии выяснилось, что вражеская авиация имитировала пуски ракет.

Автор: 

авиация (2823) Воздушные силы (2288)


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Топ комментарии
+2
Рашиські чорти вирішили терором зламати український народ ,тільки чому немає відповіді по фашиській росії і логітиці ворога на окупованих територіях.
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13.11.2024 06:22
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Рашиські чорти вирішили терором зламати український народ ,тільки чому немає відповіді по фашиській росії і логітиці ворога на окупованих територіях.
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13.11.2024 06:22 Ответить
А 6 Міражів з ракетами вже кайфують в очікуванні...
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13.11.2024 07:30 Ответить
А де ті 6 Ф-16, що нам вже давно передали? Кого очікують?
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13.11.2024 08:08 Ответить
Мабуть ракет. Бо літаки дали, а про ракети до них ніхто нічого не чув
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13.11.2024 08:11 Ответить
Мабуть, те ж саме буде й з Міражами.
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13.11.2024 08:22 Ответить
Мабуть, ні.
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13.11.2024 08:31 Ответить
ЩО БУЛО В ГОЛОВІ ЩОБ ЦЕ ЗРОБИТИ. Після розпаду СРСР Україна отримала частину радянських бомбардувальників, серед яких 22 літаки Ту-22М2 і 60 Ту-22М3. Проте пізніше 19 з них передали Росії, чотири залишили для музейних експозицій, а решту утилізували.
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13.11.2024 08:51 Ответить
В голові був Хабад.
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13.11.2024 09:21 Ответить
Послухайте на ютубі людину, яка приймала участь у переговорах про передачу озброєння------------------------"США пропонували гроші і вступ до НАТО в обмін на ядерку. А від РФ ми не отримали нічого" - Костенко Юрій Іванович.
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13.11.2024 09:24 Ответить
 
 