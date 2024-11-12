Войска РФ запустили "Шахеды": группа дронов движется с Полтавщины на Киевщину, - Воздушные силы

Войска РФ днем 12 ноября 2024 года снова запустили ударные дроны на территорию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Сначала угроза была для Полтавщины и Черниговщины.

Сейчас, как отмечается, группа ударных БПЛА движется с Полтавщины на Киевщину.

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По состоянию на 15.30 карта воздушных тревог такова: