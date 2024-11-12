Війська РФ запустили "Шахеди": група дронів рухається із Полтавщини на Київщину, - Повітряні сили
Війська РФ вдень 12 листопада 2024 року знову запустили ударні дрони на територію України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Спершу загроза була для Полтавщини та Чернігівщини.
Наразі, як зазначається, група ударних БПЛА рухається із Полтавщини на Київщину.
Станом на 15.30 карта повітряних тривог така:
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Hulio
показати весь коментар12.11.2024 15:36 Відповісти Мені подобається 0
✘
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль