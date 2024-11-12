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Війська РФ запустили "Шахеди": група дронів рухається із Полтавщини на Київщину, - Повітряні сили

шахед над Київщиною

Війська РФ вдень 12 листопада 2024 року знову запустили ударні дрони на територію України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Спершу загроза була для Полтавщини та Чернігівщини.

Наразі, як зазначається, група ударних БПЛА рухається із Полтавщини на Київщину.

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Станом на 15.30 карта повітряних тривог така:

повітряна тривога

Автор: 

Повітряні сили (2608) Шахед (957)


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12.11.2024 15:36 Відповісти
 
 