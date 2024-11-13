Над Києвом знищено кілька крилатих та балістичних ракет і десяток дронів. Руйнувань і потерпілих немає, - КМВА

Сьогодні, 13 листопада 2024 року, збройні сили РФ вперше за останні 73 дні завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

Чим ворог бив по Києву?

За його словами, для атаки ворог застосував ймовірно крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети KN-23/KN-24/Іскандер-М, а також ударні безпілотники.

"Повітряну тривогу в столиці оголосили о пів на сьому ранку через загрозу БпЛА зі східного напрямку. В цей час крилаті ракети вже прямували в напрямку Київщини. Коли ракети вже заходили на Київ, противник одночасно завдав балістичного удару по столиці. Завершилася ворожа атака знову безпілотниками. Повітряний удар збройних сил Росії по Києву тривав понад 2 години. В результаті протиповітряного бою Сили оборони знищили кілька крилатих, кілька балістичних ракет та до десятка дронів ворога (точну кількість та тип застосованого озброєння оприлюднять у звітах Повітряні Сили)", - уточнив Попко.

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"Станом на цю хвилину інформації щодо руйнувань чи потерпілих в Києві не надходило. Прошу киян бути особливо уважними до сигналів повітряних тривог. В Київській області ще триває повітряна тривога, пов'язана із загрозою БпЛА. Не виключено, що дрони змінять курс на Київ. Не ігноруйте. Бережіть себе!", - додав він.

Як повідомлялося, сьогодні зранку війська РФ атакували Київ ракетами.