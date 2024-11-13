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Новини
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Над Києвом знищено кілька крилатих та балістичних ракет і десяток дронів. Руйнувань і потерпілих немає, - КМВА

Балістика на Київ

Сьогодні, 13 листопада 2024 року, збройні сили РФ вперше за останні 73 дні завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

Чим ворог бив по Києву?

За його словами, для атаки ворог застосував ймовірно крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети KN-23/KN-24/Іскандер-М, а також ударні безпілотники.

"Повітряну тривогу в столиці оголосили о пів на сьому ранку через загрозу БпЛА зі східного напрямку. В цей час крилаті ракети вже прямували в напрямку Київщини. Коли ракети вже заходили на Київ, противник одночасно завдав балістичного удару по столиці. Завершилася ворожа атака знову безпілотниками. Повітряний удар збройних сил Росії по Києву тривав понад 2 години. В результаті протиповітряного бою Сили оборони знищили кілька крилатих, кілька балістичних ракет та до десятка дронів ворога (точну кількість та тип застосованого озброєння оприлюднять у звітах Повітряні Сили)", - уточнив Попко.

Також читайте: На Київ ще заходять БпЛА. Зберігається ракетна небезпека, - Кличко

"Станом на цю хвилину інформації щодо руйнувань чи потерпілих в Києві не надходило. Прошу киян бути особливо уважними до сигналів повітряних тривог. В Київській області ще триває повітряна тривога, пов'язана із загрозою БпЛА. Не виключено, що дрони змінять курс на Київ. Не ігноруйте. Бережіть себе!", - додав він.

Як повідомлялося, сьогодні зранку війська РФ атакували Київ ракетами. 

Автор: 

ракети (4011) дрони (4641) Повітряні атаки на Київ (753)


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Топ коментарі
+14
Інавгурація Трампа відбудеться 20 січня 2025 року, до цього часу президентом є Байден. Але, що Байден, що Трамп впевнені, що кацапи на них не будуть пускати свої ракети, бо через неділю віл Кацакпстану не залишиться нічого. Кацапи б'ють ті країни, які слабіші і які замість "Нептунів", "Вільх", "Сапсан-Грім 2" будували дороги і віджималися в Трускавцях та Буковелях.
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13.11.2024 10:10
+8
Щира подяка нашим захисникам ,
які зуміли відбити кацапську нечисть 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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13.11.2024 10:50
+7
Редактори!
Слова росія та рф пишуться з маленької літери. Чи у вас з цього приводу інші думки?
До речі, останнім часом такі помилки частенько трапляються. Виправляйтеся.
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13.11.2024 13:27
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Що там Трамп скаже???
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13.11.2024 10:01 Відповісти
Інавгурація Трампа відбудеться 20 січня 2025 року, до цього часу президентом є Байден. Але, що Байден, що Трамп впевнені, що кацапи на них не будуть пускати свої ракети, бо через неділю віл Кацакпстану не залишиться нічого. Кацапи б'ють ті країни, які слабіші і які замість "Нептунів", "Вільх", "Сапсан-Грім 2" будували дороги і віджималися в Трускавцях та Буковелях.
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13.11.2024 10:10 Відповісти
Але він бив себе копитом в груди що війна припиниться.Поживем,побачимо чи не пустомеля Трамп
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13.11.2024 18:57 Відповісти
Щира подяка нашим захисникам ,
які зуміли відбити кацапську нечисть 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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13.11.2024 10:50 Відповісти
Ну як так можна верстати матеріал?! Тут пишете - постраждалих і руйнувань немає, а у попередньому - В броварському районі, уламками цілі, поранено людину! Ви там за що гроші отримуєте?
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13.11.2024 11:40 Відповісти
Броварський район - це область, а не Київ
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13.11.2024 13:48 Відповісти
А над Києвом нічого і не збивали. Тільки над областю.
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13.11.2024 18:43 Відповісти
Балістичні ракети запустили по Києву і відповідно ніде їх збити не було можливо, крім як над Києвом. Десь над Деснянським районом це сталось.
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13.11.2024 21:19 Відповісти
Ні, бо ракета падає на ціль майже вертикально
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13.11.2024 23:58 Відповісти
В Києві нема. КМВА відповідає лише за Київ.
В області інші влада - ОВА.
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13.11.2024 12:50 Відповісти
кілька крилатих ракет із 6 Ту-95 -- це 2 (дві)
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13.11.2024 13:11 Відповісти
Редактори!
Слова росія та рф пишуться з маленької літери. Чи у вас з цього приводу інші думки?
До речі, останнім часом такі помилки частенько трапляються. Виправляйтеся.
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13.11.2024 13:27 Відповісти
І це м'яко кажучи. Потрібно писати - з території смітника, або вигрібної ями
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13.11.2024 15:02 Відповісти
 
 