Над Києвом знищено кілька крилатих та балістичних ракет і десяток дронів. Руйнувань і потерпілих немає, - КМВА
Сьогодні, 13 листопада 2024 року, збройні сили РФ вперше за останні 73 дні завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.
Чим ворог бив по Києву?
За його словами, для атаки ворог застосував ймовірно крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети KN-23/KN-24/Іскандер-М, а також ударні безпілотники.
"Повітряну тривогу в столиці оголосили о пів на сьому ранку через загрозу БпЛА зі східного напрямку. В цей час крилаті ракети вже прямували в напрямку Київщини. Коли ракети вже заходили на Київ, противник одночасно завдав балістичного удару по столиці. Завершилася ворожа атака знову безпілотниками. Повітряний удар збройних сил Росії по Києву тривав понад 2 години. В результаті протиповітряного бою Сили оборони знищили кілька крилатих, кілька балістичних ракет та до десятка дронів ворога (точну кількість та тип застосованого озброєння оприлюднять у звітах Повітряні Сили)", - уточнив Попко.
"Станом на цю хвилину інформації щодо руйнувань чи потерпілих в Києві не надходило. Прошу киян бути особливо уважними до сигналів повітряних тривог. В Київській області ще триває повітряна тривога, пов'язана із загрозою БпЛА. Не виключено, що дрони змінять курс на Київ. Не ігноруйте. Бережіть себе!", - додав він.
Як повідомлялося, сьогодні зранку війська РФ атакували Київ ракетами.
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які зуміли відбити кацапську нечисть 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
В області інші влада - ОВА.
Слова росія та рф пишуться з маленької літери. Чи у вас з цього приводу інші думки?
До речі, останнім часом такі помилки частенько трапляються. Виправляйтеся.