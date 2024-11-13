На Київ ще заходять БпЛА. Зберігається ракетна небезпека, - Кличко
У Києві наразі зберігається дронова та ракетна небезпека.
Про це інформує у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"На столицю заходять ще БпЛА. Зберігається й ракетна небезпека. Не покидайте укриттів!", - зауважив він.
"Ворожий БпЛА над центром міста. Будьте уважні! Перебувайте в укриттях!", - додає пізніше Кличко.
Як повідомлялося, сьогодні зранку війська РФ атакували Київ ракетами. Інформації про наслідки ракетної атаки наразі немає.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Молодець!