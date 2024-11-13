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На Київ ще заходять БпЛА. Зберігається ракетна небезпека, - Кличко

шахед над Києвом

У Києві наразі зберігається дронова та ракетна небезпека. 

Про це інформує у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"На столицю заходять ще БпЛА. Зберігається й ракетна небезпека. Не покидайте укриттів!", - зауважив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україну атакують ворожі "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

"Ворожий БпЛА над центром міста. Будьте уважні! Перебувайте в укриттях!", - додає пізніше Кличко. 

Як повідомлялося, сьогодні зранку війська РФ атакували Київ ракетами. Інформації про наслідки ракетної атаки наразі немає.

Автор: 

ракети (4011) Повітряні атаки на Київ (753) Шахед (957)


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Кличко - страшенно спостережливий хлоп!
Молодець!
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13.11.2024 08:16 Відповісти
 
 