На Київ ще заходять БпЛА. Зберігається ракетна небезпека, - Кличко

У Києві наразі зберігається дронова та ракетна небезпека.

Про це інформує у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"На столицю заходять ще БпЛА. Зберігається й ракетна небезпека. Не покидайте укриттів!", - зауважив він.

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"Ворожий БпЛА над центром міста. Будьте уважні! Перебувайте в укриттях!", - додає пізніше Кличко.

Як повідомлялося, сьогодні зранку війська РФ атакували Київ ракетами. Інформації про наслідки ракетної атаки наразі немає.