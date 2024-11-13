На Киев еще заходят БпЛА. Сохраняется ракетная опасность, - Кличко
В Киеве сейчас сохраняется дроновая и ракетная опасность.
Об этом информирует в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"На столицу заходят еще БпЛА. Сохраняется и ракетная опасность. Не покидайте укрытий!" - отметил он.
"Вражеский БпЛА над центром города. Будьте внимательны! Находитесь в укрытиях!" - добавляет Кличко.
Как сообщалось, сегодня утром войска РФ атаковали Киев ракетами. Информации о последствиях ракетной атаки пока нет.
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