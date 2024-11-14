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Я спокоен по поводу политических решений Трампа. Это будут мудрые решения, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции с генсеком НАТО заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп во время своего президентского срока продолжит поддержку Украины.

Польский лидер подчеркнул, что на сегодня он не знает, какую политику в отношении Украины будет вести президент Дональд Трамп, поскольку он еще не вступил в должность и официально этого нигде не анонсировал, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Однако, говорит Дуда, он хорошо знает республиканца по первой президентской каденции и имел с ним длительный разговор в апреле этого года.

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"Можно смело сказать так: знаем, что президент Дональд Трамп является успешным человеком, врожденным бойцом, который любит бороться и прежде всего не любит проигрывать. Он является победителем, что показали последние выборы в США. Президент Трамп, как мы знаем, очень уважает деньги американских налогоплательщиков, он многократно об этом говорил, в том числе на форумах НАТО. Если мы примем это во внимание и то, сколько США уже инвестировали в помощь Украине, насколько гигантские суммы были переданы защитникам Украины в различных формах - в виде боевой техники и финансовой помощи, чтобы Украина могла себя защитить, то мои выводы однозначны: я себе не представляю, чтобы президент Трамп позволил России уничтожить Украину", - сказал президент Польши.

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Он также добавил, что спокоен относительно политических решений президента Трампа и не сомневается, что "это будут мудрые решения".

Автор: 

Дуда Анджей (755) Трамп Дональд (5139)


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Топ комментарии
+5
То відмовтеся від допомоги поляків, якщо вони заробляють через війну. А те, що поляки не загинули і не знищені їх міста говорить про те, що поляки і їх політики розумні, не допустили, щоб бути голими до враження кацапів, а вступили до ЄС і НАТО. Наші політики і мудрий нарід без мила ліз в дупу ворога, віддаючи їм всю ядерну зброю і виганяв військових НАТО з України, які приїзджали на навчання, відмовлялися їхати на саміти НАТО і владі це подобалося, бо вона годувалася з рук кацапів.
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14.11.2024 18:37
+3
Після того як він заблокував минулого року військову допомогу, що дозволило кацапам провести вдалі операції ?
Дуже мудро. Хто тепер буде відвойовувати ті території ? Як не американці, то може поляки ?
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14.11.2024 18:20
+3
А як так вийшло, що у 2019 році українці так раділи своєму вибору, який їм обіцяв закінчення війни та кінець епохи бідності, мають останню надію на Трампа? Що ж пішло не так? Звичайно підтримка потрібна, але наш Боневтік Потіжний мав виготовити багато своєї зброї, а решту просити у партнерів, а як виявилося Боневтік вміє тільки брехати на марафоні і ображати партнерів: "Де наша зброя, нас вбивають!". Якимсь чином нагадує батька-алкаша, який все пропив, а з приходом зими і великих морозів вимагає сусіда Васю і Колю дати гроші і одягнути його дітей, бо їм немає в чому йти до школи. І не просто просить, а соромить їх, що:" дітям немає в чому вийти на вулицю, вам не соромно, що вони замерзнуть?"
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14.11.2024 18:32
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Я спокійний щодо політичних рішень Трампа. Це будуть мудрі рішення, - Дуда
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14.11.2024 18:19 Ответить
Головне, щоб українці були спокійні від рішень вибраного ними Боневтіка. Він обіцяв мудрі рішення, бо яка справа українців, особливо 73% до президента США?
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14.11.2024 18:24 Ответить
Ну якщо Дуда сказав - не буде ж він слів на вітер кидати
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14.11.2024 18:20 Ответить
Після того як він заблокував минулого року військову допомогу, що дозволило кацапам провести вдалі операції ?
Дуже мудро. Хто тепер буде відвойовувати ті території ? Як не американці, то може поляки ?
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14.11.2024 18:20 Ответить
Та ти спокійний,що тобі((Скільки поляків загинуло?Скільки населених пунктів постраждало в Польщі?Попри вашу підтримку,ви найбільше й заробляєте через війну.
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14.11.2024 18:25 Ответить
То відмовтеся від допомоги поляків, якщо вони заробляють через війну. А те, що поляки не загинули і не знищені їх міста говорить про те, що поляки і їх політики розумні, не допустили, щоб бути голими до враження кацапів, а вступили до ЄС і НАТО. Наші політики і мудрий нарід без мила ліз в дупу ворога, віддаючи їм всю ядерну зброю і виганяв військових НАТО з України, які приїзджали на навчання, відмовлялися їхати на саміти НАТО і владі це подобалося, бо вона годувалася з рук кацапів.
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14.11.2024 18:37 Ответить
Хіба я закликаю відмовитися?)Просто людина далека від проблем українців Дуда.А про ядерну зброю,то я вже дуже сумніваюся,що помогла б(Тут недавно який генерал натівський заявив,що вони б вписалися ,але в москалів ядерка,так ніби в тих,що хотіли б вписатися менше ядерки(
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14.11.2024 18:43 Ответить
Я чомусь думаю, що Дуда не далекий до проблем українціву, він точно в темі, бо через Польщу йде майже 80% озброєння партнерів і допомоги - гуманітарки. За Україну ніхто не збирається вписуватися, бо не бажають на рівному місці підставляти свій народ і свою країну під удари кацапських ракет. То хіба поляк робить щось погане для Польщі?
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14.11.2024 18:47 Ответить
О(Для поляків)Тому українці йому як...нова робоча сила,наприклад.
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14.11.2024 19:02 Ответить
Так, українці є новою робочою силою в Польщі і за цю роботу можуть і мало отримувати грошей. Але ж це не вина поляків, що українці їдуть до них і погоджуються працювати навіть за невелику платню, а мабуть вина української влади і головного винуватця Зеленського, який обіцяв кінець епохи бідності і об'явлення в Польщі на роботу в Україну, а виявилося це популізмом і брехнею. Не просто українці поїхали до Польщі, а поїхали спасти своїх дітей і своє життя, бо Зеленський замість озброєння під час війни всі гроші закатав в асфальт. І правда та, що більше половини тих українців вже ніколи не повернуться в Україну, там вони мають роботу, там їх діти вивчили польську мову і навчаються в польських школах і вишах, то думаєте по закінченню вишу вони повернуться до України?
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14.11.2024 19:10 Ответить
Це ж 73% і обрали його(
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14.11.2024 19:15 Ответить
І найгірше в цьому всьому, що навіть такі великі втрати не змусили їх поміняти політику, змінити систему. Все як і було: тотальне беззаконня. Тому логічно в разі можливості люди продовжують тікати з цієї території, де бардак, свавілля чиновників, беззаконня, хабарництво і ракети, що падають на голови.
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18.11.2024 16:01 Ответить
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14.11.2024 18:26 Ответить
орбан, фіцо, ердоган "и примкнувший к ним дуда" )))
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14.11.2024 18:30 Ответить
Дуда не примкнув до цієї компашки. Він лиже дупу трампону, щоби той у майбутньому продав ляхам багато ******** зброї для захисту від кацапні, бо ж побачив, що захисту у політичних папірцях у ********* світі вже не знайдеш та яким став насправді Європейський "союз" з тими продажними повіями фіцами/орбанами/лє пенами.
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14.11.2024 21:46 Ответить
А як так вийшло, що у 2019 році українці так раділи своєму вибору, який їм обіцяв закінчення війни та кінець епохи бідності, мають останню надію на Трампа? Що ж пішло не так? Звичайно підтримка потрібна, але наш Боневтік Потіжний мав виготовити багато своєї зброї, а решту просити у партнерів, а як виявилося Боневтік вміє тільки брехати на марафоні і ображати партнерів: "Де наша зброя, нас вбивають!". Якимсь чином нагадує батька-алкаша, який все пропив, а з приходом зими і великих морозів вимагає сусіда Васю і Колю дати гроші і одягнути його дітей, бо їм немає в чому йти до школи. І не просто просить, а соромить їх, що:" дітям немає в чому вийти на вулицю, вам не соромно, що вони замерзнуть?"
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14.11.2024 18:32 Ответить
Наш алкаш скоріше героїновий наркоша, а гроші він благополучно пронюхав та заховав у офшоах та Швейцарських банках ,тай за дітей він своїх подбав на столітя вперед, а нашим дітям воно нічяво нє должєн.
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14.11.2024 18:44 Ответить
Ещё один идиот!!! Как можно быть спокойным, когда кнопка в руках неадеквата больного нарциссизмом...
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14.11.2024 18:49 Ответить
Ну..., подивимось на ,,спокій", коли рашка до вас ,,завітає"......
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14.11.2024 18:49 Ответить
Ну добре, а що вони зараз мають робити? Відправити свою армію в Україну? Чи можливо ще щось є чого я не можу зрозуміти?
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14.11.2024 18:52 Ответить

Я спокійний щодо політичних рішень Трампа. Це будуть мудрі рішення, - Дуда


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14.11.2024 18:56 Ответить
Зараз, ідеальна армія для Польщі - це така, оцінивши силу якої, потенційний агресор, читай - Росія, вирішив би не нападати на неї, бо такі бойові дії обійдуться для агресора занадто дорого.

У 2024 році Варшава витратить на оборону 4,12% свого ВВП, а 2025 року планує витратити майже 5%. Це найбільший показник у країнах Північноатлантичного Альянсу.
Об'єми та номенклатура вже реалізованих та запланованих Варшавою закупок вражають.
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14.11.2024 19:02 Ответить
It would be very unwise for president of any country to say that Trump's decisions will be anything but the epitome of wisdom.
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14.11.2024 19:56 Ответить
Хвалити Трампа, компліментарно про нього говорить - це звичайно необхідність, бо він нарцис і цим все сказано. Але якщо ми чекаємо від нього мудрих рішень насправді, то може бути велике розчарування, бо мудрість і Трамп це не знак рівняння, а скоріш навпаки.
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14.11.2024 20:21 Ответить
Дудек ,мав на увазі решення Трампушки щодо Польщі,а про нас він ніц нє мувів...
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14.11.2024 21:06 Ответить
 
 