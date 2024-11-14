Я спокоен по поводу политических решений Трампа. Это будут мудрые решения, - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции с генсеком НАТО заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп во время своего президентского срока продолжит поддержку Украины.
Польский лидер подчеркнул, что на сегодня он не знает, какую политику в отношении Украины будет вести президент Дональд Трамп, поскольку он еще не вступил в должность и официально этого нигде не анонсировал, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
Однако, говорит Дуда, он хорошо знает республиканца по первой президентской каденции и имел с ним длительный разговор в апреле этого года.
"Можно смело сказать так: знаем, что президент Дональд Трамп является успешным человеком, врожденным бойцом, который любит бороться и прежде всего не любит проигрывать. Он является победителем, что показали последние выборы в США. Президент Трамп, как мы знаем, очень уважает деньги американских налогоплательщиков, он многократно об этом говорил, в том числе на форумах НАТО. Если мы примем это во внимание и то, сколько США уже инвестировали в помощь Украине, насколько гигантские суммы были переданы защитникам Украины в различных формах - в виде боевой техники и финансовой помощи, чтобы Украина могла себя защитить, то мои выводы однозначны: я себе не представляю, чтобы президент Трамп позволил России уничтожить Украину", - сказал президент Польши.
Он также добавил, что спокоен относительно политических решений президента Трампа и не сомневается, что "это будут мудрые решения".
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Я спокійний щодо політичних рішень Трампа. Це будуть мудрі рішення, - Дуда
Дуже мудро. Хто тепер буде відвойовувати ті території ? Як не американці, то може поляки ?
Я спокійний щодо політичних рішень Трампа. Це будуть мудрі рішення, - Дуда
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