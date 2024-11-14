Я спокоен по поводу политических решений Трампа. Это будут мудрые решения, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции с генсеком НАТО заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп во время своего президентского срока продолжит поддержку Украины.

Польский лидер подчеркнул, что на сегодня он не знает, какую политику в отношении Украины будет вести президент Дональд Трамп, поскольку он еще не вступил в должность и официально этого нигде не анонсировал, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Однако, говорит Дуда, он хорошо знает республиканца по первой президентской каденции и имел с ним длительный разговор в апреле этого года.

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"Можно смело сказать так: знаем, что президент Дональд Трамп является успешным человеком, врожденным бойцом, который любит бороться и прежде всего не любит проигрывать. Он является победителем, что показали последние выборы в США. Президент Трамп, как мы знаем, очень уважает деньги американских налогоплательщиков, он многократно об этом говорил, в том числе на форумах НАТО. Если мы примем это во внимание и то, сколько США уже инвестировали в помощь Украине, насколько гигантские суммы были переданы защитникам Украины в различных формах - в виде боевой техники и финансовой помощи, чтобы Украина могла себя защитить, то мои выводы однозначны: я себе не представляю, чтобы президент Трамп позволил России уничтожить Украину", - сказал президент Польши.

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Он также добавил, что спокоен относительно политических решений президента Трампа и не сомневается, что "это будут мудрые решения".