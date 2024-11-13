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Трамп не позволит России уничтожить Украину, - Дуда

дуда

Президент Польши Анджей Дуда считает, что избранный президентом США Дональд Трамп не даст России уничтожить Украину, учитывая объем средств американских налогоплательщиков, которые были вложены в ее защиту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент Дональд Трамп уважает, и мы об этом тоже знаем - деньги американских налогоплательщиков. Он многократно об этом говорил, многократно это подчеркивал. Я сам многократно слышал также на форуме НАТО, когда он говорил о том, что все эти тяготы, расходы, которые испытывают Соединенные Штаты, это деньги, собранные в бюджет США американскими налогоплательщиками - его обязанностью является уважать эти деньги", - приводит слова Дуды канцелярия президента Польши.

"Если принять это во внимание, если принять во внимание, сколько США уже вложили в помощь Украине, какие гигантские суммы денег были переданы защитникам Украины в различных видах боевой техники, финансовой помощи, чтобы Украина могла выжить и защититься, тогда мои выводы понятны - президент Дональд Трамп, я не могу себе представить, чтобы он позволил России уничтожить Украину, Украину, в которую Соединенные Штаты, в которую американский налогоплательщик, за деньги которого вскоре будет отвечать президент Дональд Трамп, когда вступит в свою должность, вложил деньги...".

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Президент Польши подчеркнул, что Трамп - это "человек успеха", любит драться и не любит проигрывать. По словам Дуды, вопрос Украины - "это вопрос уважения к деньгам американских налогоплательщиков и того, что Америка не проигрывает".

США (26598) Дуда Анджей (756) Трамп Дональд (5187)


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Топ комментарии
+6
Дуда оперує мізками Трампа? У нас таких вангуючих без Дуди вистачає.
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13.11.2024 22:21
+2
Дуда любить Україну, може вплинути на Трампа, але цей його аргумент помилковий, бо при прийнятті оптимальних рішень не потрібно звертати уваги на минулі витрати, а лише на майбутні.
Тому аргумент має бути іншим - якщо зараз не зупинити рашу і вісь зла у цілому малими витратами, то пізніше будуть дуже-дуже великі витрати. І їх потрібно уникнути.
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13.11.2024 22:25
+1
А тобі то яке діло до України?
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13.11.2024 22:38
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Дуда оперує мізками Трампа? У нас таких вангуючих без Дуди вистачає.
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13.11.2024 22:21 Ответить
Сам трамп не розуміе,чого хоче.
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13.11.2024 22:23 Ответить
А я більше схильний вірити Дуді, от тільки мотивація інша: Трамп дуже підтримує Польщу, тому що це єдина країна з Євросоюзу, яка сплачувала повністю свої відсотки в казну НАТО. І Трамп розуміє, що Польщі потрібен буфер від варвара. Ось тому Трамп і не дасть пропасти Україні, але про кордони 91-го потрібно забути. Ну а дальше, це вже питання до українців, коли ними ж обрана влада ляже під кацапію. Тут Трамп безсильний.
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13.11.2024 22:34 Ответить
Оточена чи межує. Потрібно подивитись на карту, бо мені здається, що межує тільки 232км (Калінінградська область). Але, ящо ви так кажете, то звичайно я вам (не) вірю.
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14.11.2024 01:12 Ответить
Та ми цінуемо гроши американських платнікив податків,як своі.
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13.11.2024 22:22 Ответить
Я вважаю ,що Дуда забагато вважає за Трампа
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13.11.2024 22:22 Ответить
Та тут в коментах більшість знають, що Трамп думає і планує робити. То чому Дуді не можна свою думку висловити?
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14.11.2024 00:04 Ответить
важливо, що під Україною має на увазі трамп, можливо це пару областей на заході?
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13.11.2024 22:22 Ответить
Дуда любить Україну, може вплинути на Трампа, але цей його аргумент помилковий, бо при прийнятті оптимальних рішень не потрібно звертати уваги на минулі витрати, а лише на майбутні.
Тому аргумент має бути іншим - якщо зараз не зупинити рашу і вісь зла у цілому малими витратами, то пізніше будуть дуже-дуже великі витрати. І їх потрібно уникнути.
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13.11.2024 22:25 Ответить
А я більше схильний вірити Дуді, от тільки мотивація інша: Трамп дуже підтримує Польщу, тому що це єдина країна з Євросоюзу, яка сплачувала повністю свої відсотки в казну НАТО. І Трамп розуміє, що Польщі потрібен буфер від варвара. Ось тому Трамп і не дасть пропасти Україні, але про кордони 91-го потрібно забути. Ну а дальше, це вже питання до українців, коли ними ж обрана влада ляже під кацапію. Тут Трамп безсильний.
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13.11.2024 22:35 Ответить
А тобі то яке діло до України?
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13.11.2024 22:38 Ответить
Та як то яке? Мій уряд мої бабки туда вбухав (і то немаленькі). Хочеться, щоби був якийсь зиск: ну, наприклад хоча б щось як Пуерто Ріко, або взагалі, ще один штат. А що?
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13.11.2024 22:44 Ответить
А ще "твій" уряд впихнув в 10 раз більше твоїх бабок в Афган і проср@в їх середньовічним Талібам. Ось такий у тебе дурнуватий уряд
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13.11.2024 22:59 Ответить
Ну нічого. Новий буде розумнішим. Вітаю в кацапській федерації.
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13.11.2024 23:10 Ответить
Твій Трамп ще так може накерувати, що одного дня американці можуть прокинутися від осліплюючих спалахів того, чого так сильно бояться
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13.11.2024 23:29 Ответить
Все можливо, але ваш вже накерував до цього майже 3 роки назад.
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13.11.2024 23:31 Ответить
Та хто він такий є, тут мова йде про серйозних дядьків. Пуйло перед тим як напасти порадився з Сі, попередив Бідона з Макаронами і Шольцами - ті особо не противилися, просто посольства свої позабирали і розпочав за підтримки китайського сірого кардинала перекроювати світовий порядок. Побачимо, що цим двом протиставить Трамп
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13.11.2024 23:47 Ответить
А чому ці всі "серозні дядьки " мали турбуватись, коли ваш НАЙСЕРЙОЗНІШИЙ всіх кликав на шашлики.
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14.11.2024 01:01 Ответить
Тому, що саме від цих дядьків залежить безпека і майбутнє світового порядку, а не від таких лопухів як Зеленський
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14.11.2024 07:03 Ответить
какое тебе дело до чужих бабок, козломордый?
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14.11.2024 00:09 Ответить
А яке діло російськомовному "американцю" до України? Не може дочекатися капітуляції України?
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14.11.2024 07:05 Ответить
А Трамп Україну не знищить! Він її кацапам віддасть!
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13.11.2024 22:35 Ответить
Треба просто перестать стрелять
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13.11.2024 22:37 Ответить
А може в Україні провести референдум про вступ до США?
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13.11.2024 22:37 Ответить
"якщо взяти до уваги, скільки США вклали в допомогу Афганістану , які гігантські суми грошей було передано в цю країну в різних видах бойової техніки, фінансової допомоги, щоб Афганістан міг вижити й захиститися від талібів , і саме Трамп підписав виведення американських війск з Афганістану ,в котрий було вкладено більше трильйона доларів платників податків США , тоді мої висновки зрозумілі - президент Дональд Трамп, може так само поступити і з Україною в котру вкладено набагато менше коштів американців...
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13.11.2024 22:40 Ответить
Треба концентруватися на тому, що може Україна робити. Шукати можливості. Або здатися. У всякому разі перестати надіятися на чергового доброго дядька, який все порішає.
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13.11.2024 22:44 Ответить
якщо би совковий союз концентрувався в часи другої світової війни на на тому,що він міг робити.то фашист окупував би 3,14рацію до кінця 43 року...
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13.11.2024 22:47 Ответить
Сили занадто нерівні, потрібна допомога доброго дядька - не одного. Без неї самим хоч з трусів вискакуй - буде недостатньо
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13.11.2024 23:10 Ответить
Если Писяграй сбежит в Италию, ВСУ начнут разбегаться толпами, украинские летчики улетят в Польшу и Румынию, то да, Трамп должен быть совсем идиотом, что бы продолжать вкладывать в Украину.
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14.11.2024 00:13 Ответить
Головне що сама Україна дозволить чи ні. Все інше підкоряється законам природи: з сильними і безстрашними хочуть мати справи, на слабких і тих, хто вибирає здатися їздять всі. Україна не безпомічна тваринка. І тільки завдяки її впертості їй почали взагалі допомагати.

Росіяни хоч і сильні, але не безкінечно сильні.

Якби не опиралися всім було б плювати на Україну взагалі і про неї давно би вже забули.
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13.11.2024 22:42 Ответить
Але в України економіка в 12 раз менше російської, і без сторонньої допомоги її опір призведе до повного виснаження перед цим ворогом і до прийняття всіх його умов
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13.11.2024 23:04 Ответить
Він у передвиборних тусовках закликав платників податків не платити податки та брати приклад з нього, шахрая та злодія. «І вам за це нічого не буде. Як і зі мною»- казав ДТ . Дуда просто фантазує на тему «який хороший Трамп у наш х мріях».
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13.11.2024 22:45 Ответить
Trump will support Ukraine on some level, although his priority will be ending the war. But he will not do it because of the money that has already been spent. These are "sunk costs," and they are not to be considered in forward-looking decisions. Otherwise, it is a compulsive gambler's thinking: I can't stop now because I've lost too much up to this point.
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13.11.2024 22:53 Ответить
Дуда говорить, що Трамп переймається витраченими грошима, а не тим, як спинити агресора.
А що буде з Європою, з авторитетом Америки - то вже інше діло...
Трамп такого не казав, він ще може і образитись на Дуду.
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13.11.2024 23:26 Ответить
І я навіть знаю яким чином,
Європейські союзники України дедалі частіше підтримують ідею переговорів про "землю в обмін на мир", - WP Джерело:
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13.11.2024 23:48 Ответить
 
 