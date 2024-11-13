Трамп не позволит России уничтожить Украину, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда считает, что избранный президентом США Дональд Трамп не даст России уничтожить Украину, учитывая объем средств американских налогоплательщиков, которые были вложены в ее защиту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент Дональд Трамп уважает, и мы об этом тоже знаем - деньги американских налогоплательщиков. Он многократно об этом говорил, многократно это подчеркивал. Я сам многократно слышал также на форуме НАТО, когда он говорил о том, что все эти тяготы, расходы, которые испытывают Соединенные Штаты, это деньги, собранные в бюджет США американскими налогоплательщиками - его обязанностью является уважать эти деньги", - приводит слова Дуды канцелярия президента Польши.

"Если принять это во внимание, если принять во внимание, сколько США уже вложили в помощь Украине, какие гигантские суммы денег были переданы защитникам Украины в различных видах боевой техники, финансовой помощи, чтобы Украина могла выжить и защититься, тогда мои выводы понятны - президент Дональд Трамп, я не могу себе представить, чтобы он позволил России уничтожить Украину, Украину, в которую Соединенные Штаты, в которую американский налогоплательщик, за деньги которого вскоре будет отвечать президент Дональд Трамп, когда вступит в свою должность, вложил деньги...".

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Президент Польши подчеркнул, что Трамп - это "человек успеха", любит драться и не любит проигрывать. По словам Дуды, вопрос Украины - "это вопрос уважения к деньгам американских налогоплательщиков и того, что Америка не проигрывает".