Трамп не дозволить Росії знищити Україну, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що обраний президентом США Дональд Трамп не дасть Росії знищити Україну з огляду на обсяг коштів американських платників податків, які були вкладені в її захист.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент Дональд Трамп поважає, і ми про це теж знаємо - гроші американських платників податків. Він багаторазово про це говорив, багаторазово це наголошував. Я сам багаторазово чув також на форумі НАТО, коли він говорив про те, що всі ці тяготи, видатки, яких зазнають Сполучені Штати, це гроші, які зібрані до бюджету США американськими платниками податків - його обов'язком є поважати ці гроші", - наводить слова Дуди канцелярія президента Польщі.

"Якщо взяти це до уваги, якщо взяти до уваги, скільки США вже вклали в допомогу Україні, які гігантські суми грошей було передано захисникам України в різних видах бойової техніки, фінансової допомоги, щоб Україна могла вижити й захиститися, тоді мої висновки зрозумілі - президент Дональд Трамп, я не можу собі уявити, щоб він дозволив Росії знищити Україну, Україну, в яку Сполучені Штати, у яку американський платник податків, за гроші якого незабаром буде відповідати президент Дональд Трамп, коли вступить на свою посаду, вклав гроші...".

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Президент Польщі наголосив, що Трамп - це "людина успіху", любить битися і не любить програвати. За словами Дуди, питання України - "це питання поваги до грошей американських платників податків і того, що Америка не програє".