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Трамп не дозволить Росії знищити Україну, - Дуда

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що обраний президентом США Дональд Трамп не дасть Росії знищити Україну з огляду на обсяг коштів американських платників податків, які були вкладені в її захист.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент Дональд Трамп поважає, і ми про це теж знаємо - гроші американських платників податків. Він багаторазово про це говорив, багаторазово це наголошував. Я сам багаторазово чув також на форумі НАТО, коли він говорив про те, що всі ці тяготи, видатки, яких зазнають Сполучені Штати, це гроші, які зібрані до бюджету США американськими платниками податків - його обов'язком є поважати ці гроші", - наводить слова Дуди канцелярія президента Польщі.

"Якщо взяти це до уваги, якщо взяти до уваги, скільки США вже вклали в допомогу Україні, які гігантські суми грошей було передано захисникам України в різних видах бойової техніки, фінансової допомоги, щоб Україна могла вижити й захиститися, тоді мої висновки зрозумілі - президент Дональд Трамп, я не можу собі уявити, щоб він дозволив Росії знищити Україну, Україну, в яку Сполучені Штати, у яку американський платник податків, за гроші якого незабаром буде відповідати президент Дональд Трамп, коли вступить на свою посаду, вклав гроші...".

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Президент Польщі наголосив, що Трамп - це "людина успіху", любить битися і не любить програвати. За словами Дуди, питання України - "це питання поваги до грошей американських платників податків і того, що Америка не програє".

Автор: 

США (22614) Дуда Анджей (770) Трамп Дональд (5536)


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Топ коментарі
+6
Дуда оперує мізками Трампа? У нас таких вангуючих без Дуди вистачає.
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13.11.2024 22:21
+2
Дуда любить Україну, може вплинути на Трампа, але цей його аргумент помилковий, бо при прийнятті оптимальних рішень не потрібно звертати уваги на минулі витрати, а лише на майбутні.
Тому аргумент має бути іншим - якщо зараз не зупинити рашу і вісь зла у цілому малими витратами, то пізніше будуть дуже-дуже великі витрати. І їх потрібно уникнути.
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13.11.2024 22:25
+1
А тобі то яке діло до України?
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13.11.2024 22:38
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Дуда оперує мізками Трампа? У нас таких вангуючих без Дуди вистачає.
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13.11.2024 22:21 Відповісти
Сам трамп не розуміе,чого хоче.
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13.11.2024 22:23 Відповісти
А я більше схильний вірити Дуді, от тільки мотивація інша: Трамп дуже підтримує Польщу, тому що це єдина країна з Євросоюзу, яка сплачувала повністю свої відсотки в казну НАТО. І Трамп розуміє, що Польщі потрібен буфер від варвара. Ось тому Трамп і не дасть пропасти Україні, але про кордони 91-го потрібно забути. Ну а дальше, це вже питання до українців, коли ними ж обрана влада ляже під кацапію. Тут Трамп безсильний.
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13.11.2024 22:34 Відповісти
Оточена чи межує. Потрібно подивитись на карту, бо мені здається, що межує тільки 232км (Калінінградська область). Але, ящо ви так кажете, то звичайно я вам (не) вірю.
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14.11.2024 01:12 Відповісти
Та ми цінуемо гроши американських платнікив податків,як своі.
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13.11.2024 22:22 Відповісти
Я вважаю ,що Дуда забагато вважає за Трампа
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13.11.2024 22:22 Відповісти
Та тут в коментах більшість знають, що Трамп думає і планує робити. То чому Дуді не можна свою думку висловити?
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14.11.2024 00:04 Відповісти
важливо, що під Україною має на увазі трамп, можливо це пару областей на заході?
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13.11.2024 22:22 Відповісти
Дуда любить Україну, може вплинути на Трампа, але цей його аргумент помилковий, бо при прийнятті оптимальних рішень не потрібно звертати уваги на минулі витрати, а лише на майбутні.
Тому аргумент має бути іншим - якщо зараз не зупинити рашу і вісь зла у цілому малими витратами, то пізніше будуть дуже-дуже великі витрати. І їх потрібно уникнути.
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13.11.2024 22:25 Відповісти
А я більше схильний вірити Дуді, от тільки мотивація інша: Трамп дуже підтримує Польщу, тому що це єдина країна з Євросоюзу, яка сплачувала повністю свої відсотки в казну НАТО. І Трамп розуміє, що Польщі потрібен буфер від варвара. Ось тому Трамп і не дасть пропасти Україні, але про кордони 91-го потрібно забути. Ну а дальше, це вже питання до українців, коли ними ж обрана влада ляже під кацапію. Тут Трамп безсильний.
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13.11.2024 22:35 Відповісти
А тобі то яке діло до України?
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13.11.2024 22:38 Відповісти
Та як то яке? Мій уряд мої бабки туда вбухав (і то немаленькі). Хочеться, щоби був якийсь зиск: ну, наприклад хоча б щось як Пуерто Ріко, або взагалі, ще один штат. А що?
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13.11.2024 22:44 Відповісти
А ще "твій" уряд впихнув в 10 раз більше твоїх бабок в Афган і проср@в їх середньовічним Талібам. Ось такий у тебе дурнуватий уряд
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13.11.2024 22:59 Відповісти
Ну нічого. Новий буде розумнішим. Вітаю в кацапській федерації.
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13.11.2024 23:10 Відповісти
Твій Трамп ще так може накерувати, що одного дня американці можуть прокинутися від осліплюючих спалахів того, чого так сильно бояться
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13.11.2024 23:29 Відповісти
Все можливо, але ваш вже накерував до цього майже 3 роки назад.
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13.11.2024 23:31 Відповісти
Та хто він такий є, тут мова йде про серйозних дядьків. Пуйло перед тим як напасти порадився з Сі, попередив Бідона з Макаронами і Шольцами - ті особо не противилися, просто посольства свої позабирали і розпочав за підтримки китайського сірого кардинала перекроювати світовий порядок. Побачимо, що цим двом протиставить Трамп
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13.11.2024 23:47 Відповісти
А чому ці всі "серозні дядьки " мали турбуватись, коли ваш НАЙСЕРЙОЗНІШИЙ всіх кликав на шашлики.
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14.11.2024 01:01 Відповісти
Тому, що саме від цих дядьків залежить безпека і майбутнє світового порядку, а не від таких лопухів як Зеленський
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14.11.2024 07:03 Відповісти
какое тебе дело до чужих бабок, козломордый?
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14.11.2024 00:09 Відповісти
А яке діло російськомовному "американцю" до України? Не може дочекатися капітуляції України?
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14.11.2024 07:05 Відповісти
А Трамп Україну не знищить! Він її кацапам віддасть!
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13.11.2024 22:35 Відповісти
Треба просто перестать стрелять
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13.11.2024 22:37 Відповісти
А може в Україні провести референдум про вступ до США?
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13.11.2024 22:37 Відповісти
"якщо взяти до уваги, скільки США вклали в допомогу Афганістану , які гігантські суми грошей було передано в цю країну в різних видах бойової техніки, фінансової допомоги, щоб Афганістан міг вижити й захиститися від талібів , і саме Трамп підписав виведення американських війск з Афганістану ,в котрий було вкладено більше трильйона доларів платників податків США , тоді мої висновки зрозумілі - президент Дональд Трамп, може так само поступити і з Україною в котру вкладено набагато менше коштів американців...
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13.11.2024 22:40 Відповісти
Треба концентруватися на тому, що може Україна робити. Шукати можливості. Або здатися. У всякому разі перестати надіятися на чергового доброго дядька, який все порішає.
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13.11.2024 22:44 Відповісти
якщо би совковий союз концентрувався в часи другої світової війни на на тому,що він міг робити.то фашист окупував би 3,14рацію до кінця 43 року...
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13.11.2024 22:47 Відповісти
Сили занадто нерівні, потрібна допомога доброго дядька - не одного. Без неї самим хоч з трусів вискакуй - буде недостатньо
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13.11.2024 23:10 Відповісти
Если Писяграй сбежит в Италию, ВСУ начнут разбегаться толпами, украинские летчики улетят в Польшу и Румынию, то да, Трамп должен быть совсем идиотом, что бы продолжать вкладывать в Украину.
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14.11.2024 00:13 Відповісти
Головне що сама Україна дозволить чи ні. Все інше підкоряється законам природи: з сильними і безстрашними хочуть мати справи, на слабких і тих, хто вибирає здатися їздять всі. Україна не безпомічна тваринка. І тільки завдяки її впертості їй почали взагалі допомагати.

Росіяни хоч і сильні, але не безкінечно сильні.

Якби не опиралися всім було б плювати на Україну взагалі і про неї давно би вже забули.
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13.11.2024 22:42 Відповісти
Але в України економіка в 12 раз менше російської, і без сторонньої допомоги її опір призведе до повного виснаження перед цим ворогом і до прийняття всіх його умов
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13.11.2024 23:04 Відповісти
Він у передвиборних тусовках закликав платників податків не платити податки та брати приклад з нього, шахрая та злодія. «І вам за це нічого не буде. Як і зі мною»- казав ДТ . Дуда просто фантазує на тему «який хороший Трамп у наш х мріях».
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13.11.2024 22:45 Відповісти
Trump will support Ukraine on some level, although his priority will be ending the war. But he will not do it because of the money that has already been spent. These are "sunk costs," and they are not to be considered in forward-looking decisions. Otherwise, it is a compulsive gambler's thinking: I can't stop now because I've lost too much up to this point.
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13.11.2024 22:53 Відповісти
Дуда говорить, що Трамп переймається витраченими грошима, а не тим, як спинити агресора.
А що буде з Європою, з авторитетом Америки - то вже інше діло...
Трамп такого не казав, він ще може і образитись на Дуду.
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13.11.2024 23:26 Відповісти
І я навіть знаю яким чином,
Європейські союзники України дедалі частіше підтримують ідею переговорів про "землю в обмін на мир", - WP Джерело:
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13.11.2024 23:48 Відповісти
 
 