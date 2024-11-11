Дуда та Трамп домовились про зустріч у США найближчими тижнями

Президент Польщі Анджей Дуда та обраний президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову.

Про це глава Польщі написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Я мав приємність розмовляти з президентом Дональдом Трампом по телефону сьогодні ввечері, щоб привітати його з історичним поверненням і рішучою перемогою на президентських виборах. Президент Трамп висловив найкращі побажання польському народу з Днем національної незалежності!" - написав Дуда.

Співрозмовники також домовилися організувати зустріч у США найближчими тижнями.

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