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Дуда та Трамп домовились про зустріч у США найближчими тижнями

Дуда та Трамп

Президент Польщі Анджей Дуда та обраний президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову.

Про це глава Польщі написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Я мав приємність розмовляти з президентом Дональдом Трампом по телефону сьогодні ввечері, щоб привітати його з історичним поверненням і рішучою перемогою на президентських виборах. Президент Трамп висловив найкращі побажання польському народу з Днем національної незалежності!" - написав Дуда.

Співрозмовники також домовилися організувати зустріч у США найближчими тижнями.

Читайте: Україна "менш імовірно" отримає запрошення до НАТО після перемоги Трампа у США, - Reuters

Автор: 

Дуда Анджей (770) Трамп Дональд (5471)


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трамп ше на престол не сів, а вже перед ним активно плазувати почали. ЄС вже всьо, здох?
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11.11.2024 21:41 Відповісти
 
 