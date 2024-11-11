Дуда та Трамп домовились про зустріч у США найближчими тижнями
Президент Польщі Анджей Дуда та обраний президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову.
Про це глава Польщі написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Я мав приємність розмовляти з президентом Дональдом Трампом по телефону сьогодні ввечері, щоб привітати його з історичним поверненням і рішучою перемогою на президентських виборах. Президент Трамп висловив найкращі побажання польському народу з Днем національної незалежності!" - написав Дуда.
Співрозмовники також домовилися організувати зустріч у США найближчими тижнями.
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Степан Лукашёв
показати весь коментар11.11.2024 21:41 Відповісти Мені подобається 1
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