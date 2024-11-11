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Дуда и Трамп договорились о встрече в США в ближайшие недели

Дуда та Трамп

Президент Польши Анджей Дуда и избранный президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Об этом глава Польши написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Я имел удовольствие разговаривать с президентом Дональдом Трампом по телефону сегодня вечером, чтобы поздравить его с историческим возвращением и решительной победой на президентских выборах. Президент Трамп выразил наилучшие пожелания польскому народу по случаю Дня национальной независимости!" - написал Дуда.

Собеседники также договорились организовать встречу в США в ближайшие недели.

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Автор: 

Дуда Анджей (754) Трамп Дональд (5089)


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трамп ше на престол не сів, а вже перед ним активно плазувати почали. ЄС вже всьо, здох?
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11.11.2024 21:41 Ответить
 
 