Дуда и Трамп договорились о встрече в США в ближайшие недели
Президент Польши Анджей Дуда и избранный президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Об этом глава Польши написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Я имел удовольствие разговаривать с президентом Дональдом Трампом по телефону сегодня вечером, чтобы поздравить его с историческим возвращением и решительной победой на президентских выборах. Президент Трамп выразил наилучшие пожелания польскому народу по случаю Дня национальной независимости!" - написал Дуда.
Собеседники также договорились организовать встречу в США в ближайшие недели.
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Степан Лукашёв
показать весь комментарий11.11.2024 21:41 Ответить Мне нравится 1
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