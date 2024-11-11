Україна "менш імовірно" отримає запрошення до НАТО після перемоги Трампа у США, - Reuters
У Києві вважають, що після перемоги Дональда Трампа на виборах у США шанси України на вступ до НАТО зменшилися. Також існує ризик того, що новообраний американський президент скоротить обсяги допомоги.
Про це пише видання Reuters із посиланням на високопоставленого чиновника України, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Трамп нині обирає посадовців на найвищі посади у сфері безпеки та оборони у своїй адміністрації. Те, кого він обере, допоможе зрозуміти, як майбутній президент формуватиме свою політику щодо України.
Трамп вже виключив кандидатуру ексдержсекретаря Майка Помпео, якого в Києві вважають проукраїнським.
Український посадовець сказав агентству, що після перемоги Трампа "менш імовірно", що Україна отримає запрошення до НАТО, і визнав, що існує ризик того, що Трамп скоротить допомогу Києву з боку США.
"Я сподіваюся, що адміністрація Байдена спробує уникнути цього ризику, прискоривши темпи надання допомоги", - сказав високопосадовець.
"Намагаючись зміцнити свої позиції у вересні, президент Володимир Зеленський виклав Джо Байдену "План перемоги", повторивши своє прохання про дозвіл на завдання ударів по військових об'єктах в глибині Росії, отримання запрошення до НАТО й отримання більш потужної зброї", - йдеться у матеріалі.
Цей план, за словами Зеленського, потрібен для того, щоб змусити Росію добросовісно сісти за стіл переговорів. Утім, ознак прориву в реалізації жодного з п'яти пунктів плану не спостерігається.
"Настрої в Україні досить похмурі. Ви можете бачити зростаюче розчарування в останніх заявах з боку Зеленського", - заявив київський високопосадовець з дипломатичних кіл.
Він також висловив скептицизм щодо того, що Байден надасть Україні щось суттєве, наприклад, скасує обмеження на далекобійні удари по РФ.
"Хто такий Байден зараз? Він втратив багато довіри. Я сподіваюся, що у нього вистачить хоробрості щось зробити. Але я не покладаю великих надій. Це було б чудово. Ми дуже вдячні йому за допомогу. Він зробив багато, набагато більше, ніж ми очікували", - додав чиновник.
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Тепер можна розраховувати лише на себе. До речі, а що там з безпековими угодами?
До ядерки ще багато чого можливо попросити:
Наприклад АВІАНОСЕЦЬ!
P.S. але маємо, що маємо., підарасів у судовій, підарасів у виконавчій та підарасів у законотворчій,
І зелену лагідну бубочку.