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Новини
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Україна "менш імовірно" отримає запрошення до НАТО після перемоги Трампа у США, - Reuters

У Києві вважають, що Україна

У Києві вважають, що після перемоги Дональда Трампа на виборах у США шанси України на вступ до НАТО зменшилися. Також існує ризик того, що новообраний американський президент скоротить обсяги допомоги.

Про це пише видання Reuters із посиланням на високопоставленого чиновника України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Трамп нині обирає посадовців на найвищі посади у сфері безпеки та оборони у своїй адміністрації. Те, кого він обере, допоможе зрозуміти, як майбутній президент формуватиме свою політику щодо України.

Трамп вже виключив кандидатуру ексдержсекретаря Майка Помпео, якого в Києві вважають проукраїнським.

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Український посадовець сказав агентству, що після перемоги Трампа "менш імовірно", що Україна отримає запрошення до НАТО, і визнав, що існує ризик того, що Трамп скоротить допомогу Києву з боку США.

"Я сподіваюся, що адміністрація Байдена спробує уникнути цього ризику, прискоривши темпи надання допомоги", - сказав високопосадовець. 

"Намагаючись зміцнити свої позиції у вересні, президент Володимир Зеленський виклав Джо Байдену "План перемоги", повторивши своє прохання про дозвіл на завдання ударів по військових об'єктах в глибині Росії, отримання запрошення до НАТО й отримання більш потужної зброї", - йдеться у матеріалі.

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Цей план, за словами Зеленського, потрібен для того, щоб змусити Росію добросовісно сісти за стіл переговорів. Утім, ознак прориву в реалізації жодного з п'яти пунктів плану не спостерігається.

"Настрої в Україні досить похмурі. Ви можете бачити зростаюче розчарування в останніх заявах з боку Зеленського", - заявив київський високопосадовець з дипломатичних кіл.

Він також висловив скептицизм щодо того, що Байден надасть Україні щось суттєве, наприклад, скасує обмеження на далекобійні удари по РФ.

"Хто такий Байден зараз? Він втратив багато довіри. Я сподіваюся, що у нього вистачить хоробрості щось зробити. Але я не покладаю великих надій. Це було б чудово. Ми дуже вдячні йому за допомогу. Він зробив багато, набагато більше, ніж ми очікували", - додав чиновник.

Також читайте: Працюємо зі США над новими оборонними пакетами, які підтримують нашу систему ППО, - Зеленський

Автор: 

США (22497) членство в НАТО (1714) Трамп Дональд (5471)


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Топ коментарі
+15
Зєлєнскій це звичайний корумпований жидок якого треба ******* халявами по пиці і не допускати до громадського гаманця. Ну от хто б з вас дав цьому блазню в борг? У нього ж навіть на пиці, і це підтвердить будь який фізіономіст!, друкованими буками вибито "злодій, брехло, падло"...
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11.11.2024 17:41
+4
У них вже є фіцо , орбан , ердоган ..не знають що з ними робити А ще зещоблу до компанії , то взагалі буде капець .
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11.11.2024 17:52
+3
ну і де ті тутешні маговські боти різного роду секонди фірсти, які поносили Байдена за піпеточну допомогу Україні? шо зараз скажете?
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11.11.2024 17:52
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Це ж Джо Байдена можна було питати з долею хамства "чому ми досі не в НАТО".
Тепер можна розраховувати лише на себе. До речі, а що там з безпековими угодами?
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11.11.2024 17:39 Відповісти
Зєлєнскій це звичайний корумпований жидок якого треба ******* халявами по пиці і не допускати до громадського гаманця. Ну от хто б з вас дав цьому блазню в борг? У нього ж навіть на пиці, і це підтвердить будь який фізіономіст!, друкованими буками вибито "злодій, брехло, падло"...
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11.11.2024 17:41 Відповісти
У них вже є фіцо , орбан , ердоган ..не знають що з ними робити А ще зещоблу до компанії , то взагалі буде капець .
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11.11.2024 17:52 Відповісти
ЗАБАНЯТЬ
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11.11.2024 18:37 Відповісти
ну і де ті тутешні маговські боти різного роду секонди фірсти, які поносили Байдена за піпеточну допомогу Україні? шо зараз скажете?
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11.11.2024 17:52 Відповісти
Дайте ще
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11.11.2024 18:03 Відповісти
Так Трампа нату через ''плече'' кидає. То чого ната має питати трампа кого приймати а нато.
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11.11.2024 17:59 Відповісти
Що таке НАТО без США?
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11.11.2024 18:43 Відповісти
Хто зробив НАТО без США слабким? США. Тепер у НАТО дві опції - 1) служити як цуцик на задніх лпках і тявкати за командою США і 2) відрощувати зуби і кігті. Якщо досвід засвідчить що покладатися на "захист США" не можна *(а саме це меседж Трампа) то вибору немає - потрібно створювати повноцінні військові сили реагування. Де взяти трильйон баксів на рік? Не знаю, але доведеться скидуватися всім. Інакше коли скинуться Китай, Іран, КНДР, Венесуела, деякі африканські країни і ********* то від Європи ніц не лишиться, а в цей час США буде воювати на Атлантиці...
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12.11.2024 00:03 Відповісти
Янелоху осталось попросить у трампона ядерку и быть посланным им на йух ещё раз.
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11.11.2024 18:01 Відповісти
Ну чого ви так?
До ядерки ще багато чого можливо попросити:
Наприклад АВІАНОСЕЦЬ!
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11.11.2024 18:04 Відповісти
Причём с вертикальным взлётом из обоих ноздрей.
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11.11.2024 21:56 Відповісти
Або "лєсапєд" для "голобородька"...
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12.11.2024 00:06 Відповісти
Ймовірності менше нуля НЕ БУВАЄ.
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11.11.2024 18:02 Відповісти
Але Зеленскій на Трампа рота не відкриє. Так само як на Орбана, Фіцо, Лукашенка, і решту союзників Пуйла.
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11.11.2024 18:04 Відповісти
Пропоную Трампу ,цілком безоплатно ,вирішити питання протистояння Україна - росія. Оскільки Трамп весь час каже що це європейська проблема , він може примусити НАТО взяти негайно до свого складу Україну. Тим більше ,що він не раз погрожував його розігнати.Тут зрозуміло що його новий дружбан Орбан нікуди не рипнреться. Я вже не кажу про шпіца Фіцо. У цьому випадку тупін просто прийме це як", за що боровся на те і напоровся."
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11.11.2024 18:15 Відповісти
Не люблю я цих чиновників інкогніто - якщо тобі щось не до вподоби - то чого ти там трешся?
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11.11.2024 18:21 Відповісти
Без НАТО ця ввйна буде дуже скоро у прибалтиці. А потім і все НАТО (крім США) будуть воювати. Допоки якийсь пьорл харбор не розʼ..ть….Шо ж лбди такі тупі? Риторине питання
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11.11.2024 18:55 Відповісти
Трампа в Вашингтоні не буде через чотири роки.
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11.11.2024 19:05 Відповісти
Думаю це станеться раніше. Промисловці і підприємці США не будуть покірно спостерігати за "створенням трильйонерів гольф-клубу Трампа"...
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12.11.2024 00:10 Відповісти
Ви нічого не знаєте про Америку. Це не докір, а просто факт.
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12.11.2024 08:08 Відповісти
Колись відвідував. У мене там дочка від першого шлюбу і внуку вже 20 років виповнилось. Щось таки знаю. Після їх переїзду в Бостон звязок втрачено.
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12.11.2024 09:13 Відповісти
Сказал Кулеба и попросил остаться инкогнито
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11.11.2024 20:22 Відповісти
Нам би нормальну, пробивну владу, налагодження виробництва ефективної зброї, і ще нато до нас само буде проситись як до людей з досвідом.
P.S. але маємо, що маємо., підарасів у судовій, підарасів у виконавчій та підарасів у законотворчій,
І зелену лагідну бубочку.
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11.11.2024 22:36 Відповісти
Бубочка вже просрочений, але легітимний. Тому його потрібно щодня посилати на ***. Врешті він таки піде на ***! Або покатають на лафеті...
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12.11.2024 00:13 Відповісти
 
 