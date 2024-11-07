Під час війни ми побачили неспроможність певних європейських підходів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час російської війни, що триває, Україна побачила неспроможність певних європейських підходів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті.

"Під час цієї війни ми побачили неспроможність певних європейських підходів. Наприклад, що ближче країна до Росії, то слабшою стає концепція нейтралітету. Швидке приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО показало, як європейські лідери та лідери Альянсу насправді уявляють собі гарантовану безпеку – не на словах, а через НАТО. Україна взяла це до відома", - наголосив Зеленський.

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