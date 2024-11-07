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Новини
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Під час війни ми побачили неспроможність певних європейських підходів, - Зеленський

Зеленський виступив на саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час російської війни, що триває, Україна побачила неспроможність певних європейських підходів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті.

"Під час цієї війни ми побачили неспроможність певних європейських підходів. Наприклад, що ближче країна до Росії, то слабшою стає концепція нейтралітету. Швидке приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО показало, як європейські лідери та лідери Альянсу насправді уявляють собі гарантовану безпеку – не на словах, а через НАТО. Україна взяла це до відома", - наголосив Зеленський.

Також читайте: КНДР зараз, по суті, веде війну у Європі, - Зеленський

Автор: 

Європа (1903) Зеленський Володимир (24595) членство в НАТО (1759)


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Топ коментарі
+12
Повну твою неспроможність ми побачили,менш ніж за рік розвалити армію,кацапи стабільно наступають.якщо хто не в курсі.
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07.11.2024 17:33 Відповісти
+9
Хто би розказував про неспроможність,тільки не ти,гундоса *****..
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07.11.2024 17:36 Відповісти
+5
Вальодіна бидлодипломатія не дае йому богато чого побачити.
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07.11.2024 17:52 Відповісти
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Є речі, що виправляються лише піздюлями.
Європа це сама проходила. Забула, доведеться нагадувати.
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07.11.2024 17:31 Відповісти
Повну твою неспроможність ми побачили,менш ніж за рік розвалити армію,кацапи стабільно наступають.якщо хто не в курсі.
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07.11.2024 17:33 Відповісти
Хто би розказував про неспроможність,тільки не ти,гундоса *****..
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07.11.2024 17:36 Відповісти
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07.11.2024 17:46 Відповісти
Вальодіна бидлодипломатія не дае йому богато чого побачити.
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07.11.2024 17:52 Відповісти
А ты какой?! Брыхло (((((( шут на весь мир
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07.11.2024 17:53 Відповісти
А твоя спроможність -цюцюркою по клавішах піаніно!
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07.11.2024 17:54 Відповісти
Дурні європейці думали, що всі виділені Україні гроші підуть за призначенням.
Ага... Щас!
Такий підхід при Вовочці не працює!
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07.11.2024 17:57 Відповісти
Наблюдается четкая линия путтлера в заявлениях зеледента. Помощь идет, а оно по путлеровски запад обвиняет. Еще раз поздравляю 73% имбецилов с очередной победой клована...

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07.11.2024 18:04 Відповісти
Хтось йому закриє пельку нарешті !
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07.11.2024 18:06 Відповісти
Шашлики застряли в горлі
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07.11.2024 18:18 Відповісти
Дорого українці платять, за вибір 2019 році, (кров'ю).
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07.11.2024 19:04 Відповісти
Всім до лІДОРА як до Луни пішки
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07.11.2024 19:19 Відповісти
"Під час цієї війни ми побачили неспроможність певних європейських підходів"... Володя Боневтік Потужно-Просрочений почав зміщати акценти винуватості в ситуації в Україні із США на Європу. Якось сцикотно Трампа. А ти, Боневтіке-Просрочений не бачиш своєю неспроможності? Все, що твориться поганого в Україні - це наслідки твоїх дебільних дій.
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07.11.2024 20:12 Відповісти
Спроможний,плять,обізвався
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07.11.2024 20:33 Відповісти
Токсичність зебидла відома з 2019року.І всьому світу, крім самого зебидла...
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07.11.2024 22:33 Відповісти
 
 