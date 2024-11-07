КНДР зараз, по суті, веде війну у Європі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський застеріг партнерів від поступок Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у зверненні до саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті.

"Перед нами багато викликів. З часу нашої останньої зустрічі в цьому форматі відбулася значна ескалація російської війни. І саме Росія спричинила цю ескалацію. Північна Корея зараз, по суті, веде війну у Європі. Північнокорейські солдати намагаються вбивати наших людей на європейській землі", - зазначив президент.

Зеленський заявив, що з час липневого саміту Європейської політичної спільноти в Британії було багато розмов про необхідність піддатися Путіну, відступити, піти на якісь "поступки".

"І дехто з присутніх тут рішуче виступав за те, щоб Україна пішла на "поступки" перед Путіним. Це є неприйнятним для України та самогубством для всієї Європи. А що ж далі? Чи має Європа шукати прихильності Кім Чен Ина в надії, що він теж дасть Європі спокій? Жоден сильний лідер, завдяки якому була збудована об'єднана, сильна та мирна Європа, не міг би навіть уявити собі такого", - додав він.

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Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив перші зіткнення українських Сил оборони із військами КНДР.

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