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Новини Війна
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КНДР зараз, по суті, веде війну у Європі, - Зеленський

Зеленський про війська КНДР

Президент Володимир Зеленський застеріг партнерів від поступок Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у зверненні до саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті.

"Перед нами багато викликів. З часу нашої останньої зустрічі в цьому форматі відбулася значна ескалація російської війни. І саме Росія спричинила цю ескалацію. Північна Корея зараз, по суті, веде війну у Європі. Північнокорейські солдати намагаються вбивати наших людей на європейській землі", - зазначив президент.

Зеленський заявив, що з час липневого саміту Європейської політичної спільноти в Британії було багато розмов про необхідність піддатися Путіну, відступити, піти на якісь "поступки".

"І дехто з присутніх тут рішуче виступав за те, щоб Україна пішла на "поступки" перед Путіним. Це є неприйнятним для України та самогубством для всієї Європи. А що ж далі? Чи має Європа шукати прихильності Кім Чен Ина в надії, що він теж дасть Європі спокій? Жоден сильний лідер, завдяки якому була збудована об'єднана, сильна та мирна Європа, не міг би навіть уявити собі такого", - додав він.

Читайте: Військові КНДР у першому бою на Курщині намагалися знайти слабкі місця в обороні ЗСУ, - NYT

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив перші зіткнення українських Сил оборони із військами КНДР.

Також дивіться: Окупант про мовний бар’єр із північнокорейцями: "Русский русского не всегда понимает. А как управлять этим не русскоязычным стадом? Это еще тот геморрой". ВIДЕО

Автор: 

Європа (1903) Зеленський Володимир (24595) КНДР (1276)


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Топ коментарі
+7
Всім пох ..одні розмови ..а хлопці наші Титани роблять неймовірне , за тилових ментів і інвалідів суддів прокурорів
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07.11.2024 15:20 Відповісти
+6
не мямли, кажи прямо - північна корея реально набуває бойового досвіду та навичок і вмінь ******** війни для подальшого нападу на Південню Корею і Японію, які є союзниками Заходу
чучхеїстів в Україні сита Європа "не бачить" добре", очі засцяні можливою ескалацією
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07.11.2024 15:16 Відповісти
+6
Дурнику, поки що вони воюють в межах міжнародно визнаних кордонів росії.
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07.11.2024 15:26 Відповісти
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07.11.2024 15:09 Відповісти
Солдати КНДР находяться на території РФ, а не України і Європи.

Захід це розуміє. А істерика нашої влади нікому не цікава.

Нашу владу знову переграли.

Шанс на холодну зиму, і що корейські солдати будуть слабкими.
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07.11.2024 15:33 Відповісти
Вода по суті мокра, зимою холодно, пес гавкає і що?
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07.11.2024 15:15 Відповісти
По суті, ввечері буде відосік.
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07.11.2024 15:44 Відповісти
не мямли, кажи прямо - північна корея реально набуває бойового досвіду та навичок і вмінь ******** війни для подальшого нападу на Південню Корею і Японію, які є союзниками Заходу
чучхеїстів в Україні сита Європа "не бачить" добре", очі засцяні можливою ескалацією
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07.11.2024 15:16 Відповісти
Скоріш за все там і КНР набуває бойового досвіду та навичок і вмінь ******** війни для подальшого нападу.
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07.11.2024 15:49 Відповісти
100%
ви абсолютно праві
також китай тестує свої нові озброєння та новітні військові технології в реальних бойових умовах
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07.11.2024 15:53 Відповісти
Литвин твой недалёкий, ничего существенного не придумал тебе.
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07.11.2024 15:19 Відповісти
Литвин у запої то бубочці доводиться патякати те саме щодня
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07.11.2024 15:38 Відповісти
Всім пох ..одні розмови ..а хлопці наші Титани роблять неймовірне , за тилових ментів і інвалідів суддів прокурорів
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07.11.2024 15:20 Відповісти
Дурнику, поки що вони воюють в межах міжнародно визнаних кордонів росії.
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07.11.2024 15:26 Відповісти
А кацапи в яких кордонах воюють?
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07.11.2024 15:38 Відповісти
Вже три місяці не тільки в Україні.
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07.11.2024 15:41 Відповісти
.А наші західні партнери в упор не бачуть там корейців! Бурятів бачуть,калмиків бачуть, а корейців ні, бо це буде ескалація! Я нафіга вона їм?.....
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07.11.2024 15:37 Відповісти
Это я понял, дальше то что?
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07.11.2024 15:42 Відповісти
А в Україні зепрезедент прострочений і що?
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07.11.2024 16:00 Відповісти
Європа Україну за Європу не сприймає. Ми для них буферна зона. Ось така йухня, малята!
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07.11.2024 16:11 Відповісти
Тобі корейці спокою не дають? Займися своїми підлеглими, що розкрадають державу!
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07.11.2024 16:23 Відповісти
а ты, по сути, дырявая подстилка ермака
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07.11.2024 16:55 Відповісти
Шановний президенте. Так й США теж, виходить, веде війну в Европі.
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07.11.2024 17:11 Відповісти
 
 