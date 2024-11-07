КНДР сейчас, по сути, ведет войну в Европе, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский предостерег партнеров от уступок России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в обращении к саммиту Европейского политического сообщества в Будапеште.

"Перед нами много вызовов. Со времени нашей последней встречи в этом формате произошла значительная эскалация российской войны. И именно Россия вызвала эту эскалацию. Северная Корея сейчас, по сути, ведет войну в Европе. Северокорейские солдаты пытаются убивать наших людей на европейской земле", - отметил президент.

Зеленский заявил, что со времен июльского саммита Европейского политического сообщества в Британии было много разговоров о необходимости поддаться Путину, отступить, пойти на какие-то "уступки".

"И некоторые из присутствующих здесь решительно выступали за то, чтобы Украина пошла на "уступки" перед Путиным. Это неприемлемо для Украины и является самоубийством для всей Европы. А что же дальше? Должна ли Европа искать благосклонности Ким Чен Ына в надежде, что он тоже оставит Европу в покое? Ни один сильный лидер, благодаря которому была построена объединенная, сильная и мирная Европа, не мог бы даже представить себе такого", - добавил он.

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Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

5 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил первые столкновения украинских Сил обороны с войсками КНДР.

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