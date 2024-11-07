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Новости Война
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КНДР сейчас, по сути, ведет войну в Европе, - Зеленский

Зеленський про війська КНДР

Президент Владимир Зеленский предостерег партнеров от уступок России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в обращении к саммиту Европейского политического сообщества в Будапеште.

"Перед нами много вызовов. Со времени нашей последней встречи в этом формате произошла значительная эскалация российской войны. И именно Россия вызвала эту эскалацию. Северная Корея сейчас, по сути, ведет войну в Европе. Северокорейские солдаты пытаются убивать наших людей на европейской земле", - отметил президент.

Зеленский заявил, что со времен июльского саммита Европейского политического сообщества в Британии было много разговоров о необходимости поддаться Путину, отступить, пойти на какие-то "уступки".

"И некоторые из присутствующих здесь решительно выступали за то, чтобы Украина пошла на "уступки" перед Путиным. Это неприемлемо для Украины и является самоубийством для всей Европы. А что же дальше? Должна ли Европа искать благосклонности Ким Чен Ына в надежде, что он тоже оставит Европу в покое? Ни один сильный лидер, благодаря которому была построена объединенная, сильная и мирная Европа, не мог бы даже представить себе такого", - добавил он.

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Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

5 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил первые столкновения украинских Сил обороны с войсками КНДР.

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Автор: 

Европа (1941) Зеленский Владимир (21090) КНДР (1242)


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Топ комментарии
+7
Всім пох ..одні розмови ..а хлопці наші Титани роблять неймовірне , за тилових ментів і інвалідів суддів прокурорів
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07.11.2024 15:20 Ответить
+6
не мямли, кажи прямо - північна корея реально набуває бойового досвіду та навичок і вмінь ******** війни для подальшого нападу на Південню Корею і Японію, які є союзниками Заходу
чучхеїстів в Україні сита Європа "не бачить" добре", очі засцяні можливою ескалацією
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07.11.2024 15:16 Ответить
+6
Дурнику, поки що вони воюють в межах міжнародно визнаних кордонів росії.
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07.11.2024 15:26 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
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07.11.2024 15:09 Ответить
Солдати КНДР находяться на території РФ, а не України і Європи.

Захід це розуміє. А істерика нашої влади нікому не цікава.

Нашу владу знову переграли.

Шанс на холодну зиму, і що корейські солдати будуть слабкими.
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07.11.2024 15:33 Ответить
Вода по суті мокра, зимою холодно, пес гавкає і що?
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07.11.2024 15:15 Ответить
По суті, ввечері буде відосік.
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07.11.2024 15:44 Ответить
не мямли, кажи прямо - північна корея реально набуває бойового досвіду та навичок і вмінь ******** війни для подальшого нападу на Південню Корею і Японію, які є союзниками Заходу
чучхеїстів в Україні сита Європа "не бачить" добре", очі засцяні можливою ескалацією
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07.11.2024 15:16 Ответить
Скоріш за все там і КНР набуває бойового досвіду та навичок і вмінь ******** війни для подальшого нападу.
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07.11.2024 15:49 Ответить
100%
ви абсолютно праві
також китай тестує свої нові озброєння та новітні військові технології в реальних бойових умовах
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07.11.2024 15:53 Ответить
Литвин твой недалёкий, ничего существенного не придумал тебе.
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07.11.2024 15:19 Ответить
Литвин у запої то бубочці доводиться патякати те саме щодня
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07.11.2024 15:38 Ответить
Всім пох ..одні розмови ..а хлопці наші Титани роблять неймовірне , за тилових ментів і інвалідів суддів прокурорів
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07.11.2024 15:20 Ответить
Дурнику, поки що вони воюють в межах міжнародно визнаних кордонів росії.
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07.11.2024 15:26 Ответить
А кацапи в яких кордонах воюють?
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07.11.2024 15:38 Ответить
Вже три місяці не тільки в Україні.
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07.11.2024 15:41 Ответить
.А наші західні партнери в упор не бачуть там корейців! Бурятів бачуть,калмиків бачуть, а корейців ні, бо це буде ескалація! Я нафіга вона їм?.....
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07.11.2024 15:37 Ответить
Это я понял, дальше то что?
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07.11.2024 15:42 Ответить
А в Україні зепрезедент прострочений і що?
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07.11.2024 16:00 Ответить
Європа Україну за Європу не сприймає. Ми для них буферна зона. Ось така йухня, малята!
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07.11.2024 16:11 Ответить
Тобі корейці спокою не дають? Займися своїми підлеглими, що розкрадають державу!
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07.11.2024 16:23 Ответить
а ты, по сути, дырявая подстилка ермака
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07.11.2024 16:55 Ответить
Шановний президенте. Так й США теж, виходить, веде війну в Европі.
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07.11.2024 17:11 Ответить
 
 