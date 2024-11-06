Угроза глобальной безопасности, - Рютте об участии войск КНДР в войне России против Украины

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что углубление военных и экономических связей между Россией и КНДР является угрозой глобальной безопасности.

Об этом он написал в колонке для Politico. информирует Цензор.НЕТ.

Рютте отметил, что ряд неудач диктатора Владимира Путина после начала полномасштабной войны против Украины сделал Россию более зависимой от ее авторитарных друзей: Китая, Ирана и Северной Кореи.

"Он полагается на Китай, чтобы поддержать экономику России и получить доступ к технологиям двойного назначения, чтобы поддерживать свои военные усилия. Он полагается на Иран за смертоносные беспилотники и ракеты, которые убили и покалечили столько украинцев. И он зависит от Северной Кореи относительно миллионов боеприпасов, баллистических ракет, а теперь и войск", - заявил генсек Альянса.

По мнению Рютте, Россия привлекает солдат из КНДР из отчаяния, ведь Путину не удается достичь своих стратегических целей в Украине.

"Эти углубленные военные и экономические связи между безрассудной Россией и осмелевшей Северной Кореей не просто угрожают евроатлантической и индо-тихоокеанской безопасности, они являются крайне опасными для глобальной безопасности", - пишет генсек в своей колонке.

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По его мнению, поддержку Украины необходимо усилить.

"Мы должны повысить цену для Путина и его друзей-авторитарных режимов, которые его поддерживают. Мы также должны больше инвестировать в наши отношения с нашими индо-тихоокеанскими партнерами. Наши партнеры в Индо-Тихоокеанском регионе уже много делают для Украины, и мы надеемся, что они смогут усилить свою поддержку еще больше",- пишет политик.

Рютте напомнил, что поддержка Украины стоит лишь долю годовых военных бюджетов стран и союзников НАТО и составляет менее 1% годового ВВП.

"Это небольшая цена за мир", - добавил он.

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Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

5 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил первые столкновения украинских Сил обороны с войсками КНДР.

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