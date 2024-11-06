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Загроза глобальній безпеці, - Рютте про участь військ КНДР у війні Росії проти України

Марк Рютте про участь військ КНДР у війні РФ проти України

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що поглиблення військових та економічних зв’язків між Росією та КНДР є загрозою глобальній безпеці.

Про це він написав у колонці для Politico. інформує Цензор.НЕТ.

Рютте зазначив, що низка невдач диктатора Володимира Путіна після початку повномасштабної війни проти України зробила Росію більш залежною від її авторитарних друзів: Китаю, Ірану та Північної Кореї.

"Він покладається на Китай, щоб підтримати економіку Росії та отримати доступ до технологій подвійного призначення, щоб підтримуватисвої військові зусилля. Він покладається на Іран за смертоносні безпілотники та ракети, які вбили та покалічили стільки українців. І він залежить від Північної Кореї щодо мільйонів боєприпасів, балістичних ракет, а тепер і військ", - заявив генсек Альянсу.

На думку Рютте,  Росія залучає солдатів із КНДР з відчаю, адже Путіну не вдається досягти своїх стратегічних цілей в Україні.

"Ці поглиблені військові та економічні зв’язки між нерозважливою Росією і осмілілою Північною Кореєю не просто загрожують євроатлантичній та індо-тихоокеанській безпеці, вони є вкрай небезпечними для глобальної безпеки", - пише генсек у своїй колонці.

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На його думку, підтримку України необхідно посилити. 

"Ми повинні підвищити ціну для Путіна і його друзів-авторитарних режимів, які його підтримують. Ми також повинні більше інвестувати в наші відносини з нашими індо-тихоокеанськими партнерами. Наші партнери в Індо-Тихоокеанському регіоні вже багато роблять для України, і ми сподіваємось, що вони зможуть посилити свою підтримку ще більше",- пише політик.

Рютте нагадав, що підтримка України коштує лише частку річних військових бюджетів країн і союзників НАТО та становить менше 1% річного ВВП.

"Це невелика ціна за мир", - додав він.

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Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив перші зіткнення українських Сил оборони із військами КНДР.

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Автор: 

КНДР (1274) НАТО (6636) росія (66431) Рютте Марк (461)


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Топ коментарі
+6
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06.11.2024 17:13 Відповісти
+5
а НАТО не бажає попереджувально в'їпати по північній кореї як по реальній ядерній загрозі Альянсу?
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06.11.2024 17:13 Відповісти
+4
у лютому трамп підпише указ про вивід військ з європи.
оце хочу подивитися на озабоченость нато.
все, правління демократів на чолі обами та байдена привело до ******** крємлєчмолі та китаю, до ізраїлю, до корейського десанту на кордон європи.
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06.11.2024 17:21 Відповісти
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06.11.2024 17:13 Відповісти
Головне, ні слова про перемогу Трампаа в негативному аспекті. Розсердиться.
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06.11.2024 17:29 Відповісти
а НАТО не бажає попереджувально в'їпати по північній кореї як по реальній ядерній загрозі Альянсу?
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06.11.2024 17:13 Відповісти
Зясувалось шо головне це "глобальна безпека", а не безпека України
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06.11.2024 17:14 Відповісти
Треба усунути першопричину - Україну. Лізуть, панімаєшь, сюди всякі диктатори, глобальній безпеці загрожуючи.
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06.11.2024 17:15 Відповісти
на те, всі і розраховували у 2022. але ж українці уперлися, не хочуть здаватися у рабство.
от, що робити?
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06.11.2024 17:23 Відповісти
Що робити? КАБ - накат - КАБ - накат, і так до польського кордону.
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06.11.2024 17:24 Відповісти
Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма.
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06.11.2024 17:36 Відповісти
Про брянскіє лєсочкі не забувайте.
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06.11.2024 17:37 Відповісти
Молімося св. Глобалію!
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06.11.2024 17:18 Відповісти
у лютому трамп підпише указ про вивід військ з європи.
оце хочу подивитися на озабоченость нато.
все, правління демократів на чолі обами та байдена привело до ******** крємлєчмолі та китаю, до ізраїлю, до корейського десанту на кордон європи.
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06.11.2024 17:21 Відповісти
не пиши муть . конгресс и Сенат прийняли закон забороняющий президенту вихід с НАТО
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06.11.2024 17:27 Відповісти
любиш в очі подовбитися?
де, хоч одна буква про вихід з нато?
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06.11.2024 17:37 Відповісти
Конгрес заборонив будь-якому президенту США оголошувати про вихід країни з НАТО
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06.11.2024 17:33 Відповісти
У США заборонили президентам одноосібно виводити країну з НАТО
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06.11.2024 17:35 Відповісти
не моє діло вангувати,
але ніколи не грайте з голубом в шахи - воно і фігури пораскидує і насере на дошку і себе переможцем прокурликає.....
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06.11.2024 17:52 Відповісти
а до 10000 собакоїдів її не було, і все було по нормальку?
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06.11.2024 17:26 Відповісти
То може пора вже щось робити, а не бла-бла-бла розводити!
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06.11.2024 17:40 Відповісти
вже давно пора - кому?
на всі питання дає відповідь - 25й план перемоги зе!
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06.11.2024 17:56 Відповісти
Так пане Рютте , третя світова , а воюють тільки українці . Нє що б всім миром вдавити погань, поки не пізно , так чухаються.
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06.11.2024 17:51 Відповісти
Вам неподобаються подібні дипломатичні заяви
Заждіть. Ще шістка кремля трамп - не заїхав у білий дім.
От тоді буде весело.
Хоч поржом
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06.11.2024 18:00 Відповісти
сподіваюсь шо дурне вхопило, що хотіло і буде собі мирно посапувати в овальному кабінеті...
надія так собі - 27 на 73...
я би там не було - разрядив два ружя ... два оставив - патрон в стволі!
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06.11.2024 18:05 Відповісти
Якщо є загроза ,мусить бути протидія ,що окрім слів пропонує НАТО?
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06.11.2024 19:04 Відповісти
На войне все методы оправданы. Надо выйти с курской обл. Тем самым для того, что бы спасти боевые части ВСУ, и в свете последних событий---выманить узкожопоглазых на нашу территорию. Это совсем иная конфигурация сложится. Сможем настаивать жёстко на предоставлении нам право лупить на всю способность оружия что дали. Сев Корея---ядерная страна и полезла в первый раз за границу. За последние 70 лет. Это прецендент невероятный. Нужны труппы, даже притащить отступая с собой этих собаководов. Война спишет.
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06.11.2024 19:21 Відповісти
 
 