Загроза глобальній безпеці, - Рютте про участь військ КНДР у війні Росії проти України

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що поглиблення військових та економічних зв’язків між Росією та КНДР є загрозою глобальній безпеці.

Про це він написав у колонці для Politico. інформує Цензор.НЕТ.

Рютте зазначив, що низка невдач диктатора Володимира Путіна після початку повномасштабної війни проти України зробила Росію більш залежною від її авторитарних друзів: Китаю, Ірану та Північної Кореї.

"Він покладається на Китай, щоб підтримати економіку Росії та отримати доступ до технологій подвійного призначення, щоб підтримуватисвої військові зусилля. Він покладається на Іран за смертоносні безпілотники та ракети, які вбили та покалічили стільки українців. І він залежить від Північної Кореї щодо мільйонів боєприпасів, балістичних ракет, а тепер і військ", - заявив генсек Альянсу.

На думку Рютте, Росія залучає солдатів із КНДР з відчаю, адже Путіну не вдається досягти своїх стратегічних цілей в Україні.

"Ці поглиблені військові та економічні зв’язки між нерозважливою Росією і осмілілою Північною Кореєю не просто загрожують євроатлантичній та індо-тихоокеанській безпеці, вони є вкрай небезпечними для глобальної безпеки", - пише генсек у своїй колонці.

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На його думку, підтримку України необхідно посилити.

"Ми повинні підвищити ціну для Путіна і його друзів-авторитарних режимів, які його підтримують. Ми також повинні більше інвестувати в наші відносини з нашими індо-тихоокеанськими партнерами. Наші партнери в Індо-Тихоокеанському регіоні вже багато роблять для України, і ми сподіваємось, що вони зможуть посилити свою підтримку ще більше",- пише політик.

Рютте нагадав, що підтримка України коштує лише частку річних військових бюджетів країн і союзників НАТО та становить менше 1% річного ВВП.

"Це невелика ціна за мир", - додав він.

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Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив перші зіткнення українських Сил оборони із військами КНДР.

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