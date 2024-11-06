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Новини Війна
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Військові КНДР у першому бою на Курщині намагалися знайти слабкі місця в обороні ЗСУ, - NYT

Подробиці першого бою військових КНДР та України на Курщині

Солдати КНДР спільно з російською 810-ю бригадою морської піхоти вперше вступили в бій з українськими військовими на території Курської області.

Про це пише видання The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Дату боєзіткнення не називають, але це перший зафіксований випадок прямого зіткнення Сил оборони України із північнокорейськими солдатами на фронті.

"За словами українського чиновника, участь була обмеженою і, ймовірно, мала на меті перевірити українську лінію на наявність слабких місць", - пише видання.

Також читайте: Росіяни навчають військових із КНДР застосовувати дрони, - ЦПД

Інформацію підтвердив український чиновник та джерела в американському уряді.

Посадовець України не надав жодних подробиць про втрати, проте офіційний представник США сказав, що значну кількість північнокорейських військових було знищено.

Напередодні видання Financial Times заявило, що відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північнокорейських військових.

Згодом інформацію підтвердив міністр оборони України Рустем Умєров.

Також читайте: Загроза глобальній безпеці, - Рютте про участь військ КНДР у війні Росії проти України

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

Також читайте: Сирський про Курську операцію: ворог вже втратив там понад 20 тис. осіб та 1101 одиницю техніки

Автор: 

КНДР (1274) Курськ (1172)


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Топ коментарі
+9
Нужно на наших позициях поставить плакаты Ына во во весь рост. Неужели собакоеды посмеют стрелять в своего вождя.
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06.11.2024 18:05 Відповісти
+7
А вони свинособак жеруть?
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06.11.2024 17:53 Відповісти
+6
Я служив на Далекому Сході и перетинався с покемонами, там їх цілі села. Характеризував би так в загальному: досить дисципліновані та працьовиті, але сцикливі й продажні. Сексоти по повній, неохайні і підлі. Жадібні, за копійку вдавиться. Жінки досить симпатичні і доступні поки не заміжні. Хоча на всі 100 казати не маю права, з заміжніми справ не мав.
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06.11.2024 18:08 Відповісти
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Собакоїдів слід де собакойовувать.
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06.11.2024 17:32 Відповісти
Собак прив'язати на мінному полі, та на живця. Тільки-но собак подалі від мін, їх жалко
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06.11.2024 17:40 Відповісти
Тогда включать звук собачьего лая перед пулеметами и минами.
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06.11.2024 17:50 Відповісти
А вони свинособак жеруть?
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06.11.2024 17:53 Відповісти
Нужно на наших позициях поставить плакаты Ына во во весь рост. Неужели собакоеды посмеют стрелять в своего вождя.
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06.11.2024 18:05 Відповісти
Я служив на Далекому Сході и перетинався с покемонами, там їх цілі села. Характеризував би так в загальному: досить дисципліновані та працьовиті, але сцикливі й продажні. Сексоти по повній, неохайні і підлі. Жадібні, за копійку вдавиться. Жінки досить симпатичні і доступні поки не заміжні. Хоча на всі 100 казати не маю права, з заміжніми справ не мав.
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06.11.2024 18:08 Відповісти
всі доступні, чи тільки з низькою соціальною відповідальністю?
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06.11.2024 18:46 Відповісти
Студентки Уссурійских вишів, це яка соціальна відповідальність?
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07.11.2024 07:28 Відповісти
Мені розповідав знайомий узбек про своє перше кохання, - кореянку з Узбекистану. Але його забрили в солдати, тут під час служби він познайомився з українкою, та так і залишився з нею. Діти і внуки вже українці, - узбецької не знають.
Але старий узбек досі згадує кореянку, і зітхає за нею. Каже, секс був неймовірний. Може, тому що вперше? )))
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06.11.2024 18:59 Відповісти
В молодості і трава була зеленіша, і піструн стояв краще)
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06.11.2024 22:12 Відповісти
Та отож.

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06.11.2024 22:26 Відповісти
Узбецько-корейський словник.
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06.11.2024 22:27 Відповісти
Гарно,що у нас Міністр оборони фаховий військовий та щирий українець! А то могли б призначити корейця з півночі...або взагалі продюсера...
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06.11.2024 19:25 Відповісти
 
 