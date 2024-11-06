Військові КНДР у першому бою на Курщині намагалися знайти слабкі місця в обороні ЗСУ, - NYT

Солдати КНДР спільно з російською 810-ю бригадою морської піхоти вперше вступили в бій з українськими військовими на території Курської області.

Про це пише видання The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Дату боєзіткнення не називають, але це перший зафіксований випадок прямого зіткнення Сил оборони України із північнокорейськими солдатами на фронті.

"За словами українського чиновника, участь була обмеженою і, ймовірно, мала на меті перевірити українську лінію на наявність слабких місць", - пише видання.

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Інформацію підтвердив український чиновник та джерела в американському уряді.

Посадовець України не надав жодних подробиць про втрати, проте офіційний представник США сказав, що значну кількість північнокорейських військових було знищено.

Напередодні видання Financial Times заявило, що відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північнокорейських військових.

Згодом інформацію підтвердив міністр оборони України Рустем Умєров.

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Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

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