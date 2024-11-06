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Новини Війна
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Сирський про Курську операцію: ворог вже втратив там понад 20 тис. осіб та 1101 одиницю техніки

ЗСУ зупинили контрнаступ російських військ на Курщині, - комендатура

У травні цього року розвідкою було підтверджено задум ворога щодо наступу на Сумському напрямку з Курської області для створення так званої "буферної зони" на півночі України.

Про це повідомив у фейсбуку головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це мало стати продовженням російської операції на Харківському напрямку.

Саме тому було ухвалено рішення щодо проведення наступальної операції на випередження з перенесенням бойових дій на територію противника у Курській області.

Також читайте: Значна частина військ КНДР нині перебуває в прифронтових регіонах Курської області, - розвідка Південної Кореї

Втрати ворога на Курщині

Як інформує Сирський, за майже три місяці операції станом на 5 листопада 2024 року втрати противника на Курському напрямку в особовому складі становлять 20842 особи, з них: ліквідовано - 7905, поранені - 12220, полон - 717.

За той же період знищено 1101 одиницю озброєння і військової техніки ворога. З них: 54 танки, 276 бойових броньованих машини, 107 гармат та мінометів, 5 РСЗВ і 659 одиниць автомобільної техніки.

"Зараз росія прагне, щоб українські війська вийшли із цієї території. Ворог зосередив там близько 45 тисяч військових. І намагається збільшити їх кількість. Власних військ росії на цей напрямок не вистачає, тому вони намагаються залучити туди військових з Північної Кореї.

Російські окупанти хотіли захопити більше територій на півночі України у Сумській області. Однак, Сили оборони України зробили превентивний крок та продовжують нищити ворога на його території", - наголошує головнокомандувач.

Також читайте: Війська КНДР у Курській області можуть вплинути на ситуацію в регіоні, - Пентагон

За проявлені героїзм та успішні дії під час Курської операції державними нагородами відзначено близько 2000 українських військовослужбовців.

Як повідомлялося, раніше Сирський доповів Зеленському про Курську операцію та ліквідацію ворога біля нашого держкордону. За даними ЦПД, перші військові КНДР вже потрапили під обстріл у Курській області.

Автор: 

Сирський Олександр (663) Курськ (1172)


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Топ коментарі
+36
Не треба говорити про успіхи.
Американці обирають трампа.
Він почне мирні перемовини. Знову відійти з захоплених позицій, бла бла бла.
Ми ж знаємо хто буде відходити, а хто ні. Ви підете з Курська. А кацапи, які просто пішки захоплюють Україну , щодня гектарами, нікуди не підуть. І ваш клятий зебіл підпише капітуляцію на цих землях.
Тому поясніть яка мета операції в клятому курську ???
Вбивати кацапів ? А в Україні їх нема ? ББББББ ЛЛЛЛЛЛ ТТТТТЬЬЬЬ
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06.11.2024 08:54 Відповісти
+32
А Україна майже втратила Донбас. До речі, значна частина найкращого озброєння і західної військової техніки була втрачена ЗСУ не на українському Донбасі, а на Курщині.
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06.11.2024 08:51 Відповісти
+31
Намагаєтесь впарити фуфло за перший сорт?
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06.11.2024 08:50 Відповісти
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Це добре - так Донбас же здаєм і Куп"янськ знову!
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06.11.2024 08:49 Відповісти
Намагаєтесь впарити фуфло за перший сорт?
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06.11.2024 08:50 Відповісти
Таки намагаються. Треба створити для себе виправдання на майбутнє.
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06.11.2024 08:52 Відповісти
А Україна майже втратила Донбас. До речі, значна частина найкращого озброєння і західної військової техніки була втрачена ЗСУ не на українському Донбасі, а на Курщині.
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06.11.2024 08:51 Відповісти
Коли техніка втрачається на території ворога, то вона втрачається разом зі спаленими російськими селами, інфраструктурою, і сотнями тисяч російських біженців, а не українських. Ось і вся різниця.
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06.11.2024 09:13 Відповісти
Та да. Тільки коли втрачається наша територія, то наші села горять всн далі в глибину країни. Ворог спалене відбудує. Чи повернемо ми втрачене?
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06.11.2024 09:20 Відповісти
А як ти хочеш, щоб вона не втрачалася, якщо ворог розстрілює Україну з безпечної відстані?
Справа не в Курській операції. А в тому, що якщо одній команді не дозволяють бити по воротах, то вона ніяк не виграє гру. Скупчуй ти найкращу техніку на Донбасі, чи не скупчуй.
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06.11.2024 09:30 Відповісти
Та власне я ж тобі і втовкмачую, що до Києва стало ближче, про Дніпро я взагалі мовчу. А Безпечна відстань для ворога стала ще вигіднішою.
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06.11.2024 09:36 Відповісти
А ти думав, чим більше втікати від бусіків і топитися в Тисі, тим безпечна відстань буде збільшуватися?) Безпечна відстань стала в Сумській області, де Курська операція створила буфер на території росії, і убезпечила напад на додаток до всіх проблем ще й з цього напрямку. А в м.Дніпрі і області є мільйон хлопів по кабаках, нехай вилазять своїх дітей захищати, а не розказують байки про папу римського і курську "авантюру".
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06.11.2024 09:49 Відповісти
Ніт! Багато, військових, анатітиків, воєнкорів, волонтемів головною причиною вказують навіть не нестачу людей та озброєнь, а власне помилки командування, погану органіхацію, планування, координацію. Так що не треба вдавати з себе такого собі ментора з чесними очима.
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06.11.2024 11:12 Відповісти
Та власне я ж тобі і втокмачую, що якби всі операції були сплановані і скоординовані як курська чи харківська, де ворог заскочений зненацька, купа полонених і деокуповані населені пункти майже без бою - то Україна давно переламала б хід подій. Інша справа, що наші "партнери" замість дозволити ЗСУ розвинути успіх, підкинути 200 літаків, і дозволити лупити 700кг ракетами вглиб росії, змусили Україну "не ескалювати".
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06.11.2024 12:02 Відповісти
Курська - то та, що збільшила лінію фронту, спалює резерви, які потрібні на Донбасі, забрала найкращу західну техніку і найбільш успвшгі бригади, які роками тримати Донбас?
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06.11.2024 12:25 Відповісти
Можна розповідати нісенітниці про Донбас впав, бо бракнуло пів процента військових, які вирушили на Курщину, якби у лютому не впав найбільший укріпрайон Авдіївка, з успішними бригадами, підсиленими 3 штурмовою. Сім місяців до курської операції. Далі в січні Соледар, і в травні Бахмут. Курської операції не було ще в проєкті навіть. Фронт вже пів року продавлювався і стабільно сипався, тому й вирішили діяти на Курщині, щоб зменшити тиск на Донбасі і Харківщині.
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06.11.2024 13:58 Відповісти
Пів процента? Боєздатного? Серйозно? А ьехніка західна? Теж пів процента. А яка стратегічна користь від оборони Курщири? Тактична вже відбулася. Все. Тепер це тягар і пилосмок для ресуосів. Тому Сирський і не стане ніколи на рівень Залужного, що стратегічне мислення у нього обмежене двома тижнями.
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06.11.2024 14:04 Відповісти
Залужний анонсував? А я пам'ятаю, що тоді Залужний казав. На відміну від вас, зелених. І пам'ятаю, що зелень верещала з кожної праски. Щодо Курської області, то там вистачило б і рейду, схожого на рейд 95-ої із Забродським. Треба вміти не лише гарно ввійти, але й корисно закінчити і вчасно вийти.
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06.11.2024 14:29 Відповісти
Яка інфраструктура? Там самі ліси. Вот на Донбасі було і є чого втрачати і його треба було захищати, а не гратися у фігню. Усе роблять, щоб здавати стратегічні міста, мразі зелені. Усе як ***** наказав.
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06.11.2024 10:20 Відповісти
Міста-фортеці і корівники на Донбасі Україна стала втрачати задовго до Курської операції, через відсутність снарядів і саботаж мобілізації (хапання аби-кого на зупинках це не мобілізація).
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06.11.2024 11:10 Відповісти
За авторітетними ОСІНТерами, втрати техніки там 1:1. Що вкрай невигідне співвідношення. Це як 1:5 на користь кацапів, вважаючи пропорції населення.
Але генштаб і далі малює паперові перемоги.
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06.11.2024 08:52 Відповісти
Нє, ну якщо авторитетними то воно канєшна, а скажить мені як експерт експерту, що з цього приводу кажуть британські вчені та неназвані джерела з охфісу президента?
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06.11.2024 09:00 Відповісти
А ти думаєш вони просто зі стелі публікують інфу, так само як український генштаб кожного дня нищить впевнено вже чи не по 2000 орків в день?
Ні, це все зафіксоване на відео з обох сторін, і тільки так входить до статистики.

Але ти звісно можеш вірити, що наступаючи Україна наносить набагато більше втрат, попри військовій практиці, просто тому що... а не зрозуміло чому. Бо так хочеться.
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06.11.2024 09:05 Відповісти
А там не було наступу. Проїхалися з вітерцем по пустих дорогах, потім зайняли глуху оборону.
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06.11.2024 09:19 Відповісти
Немає там ніякої глухої оборони, бо для цього позиції відповідні потрібні, як фортифікаційні, так і ландшафт.
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06.11.2024 09:29 Відповісти
на, утрись:

У Курській області українська тероборона відбила механізований наступ окупантів, використавши захоплену російську лінію оборони.

Кадри бойових дій були https://t.me/ButusovPlus/13966 оприлюднені на каналі «Бутусов+».

Частини 129 бригади територіальної оборони зайняли фортифіковані позиції, збудовані окупантами на російсько-українському кордоні, для відбиття ворожого наступу.
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06.11.2024 09:36 Відповісти
ніяк, там пусто було, просто тихо зайшли
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06.11.2024 11:34 Відповісти
СБУ зачистила великий підземний об'єкт на Курщині

Бійці СБУ знищили велику кількість російських військових під час зачистки мережі підземних комунікацій у Курській області.

Кадри об'єкта https://t.me/TCH_channel/147323?single оприлюднив телеканал «1+1».

Українські військові виявили на території Курської області розгалужену мережу підземних комунікацій, що сполучала низку добре захищених бетонованих підземних об'єктів та ротний опорний пункт 488-го гвардійського мотострілецького полку ЗС РФ.
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06.11.2024 09:40 Відповісти
Хто "вони"?
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06.11.2024 09:48 Відповісти
OSINT стало авторитетним джерелом даних лише тому, що воно не "*******" про ура перемогу і тупих расіян у гівномарафоні, а кожен факт підкріплює фото або відеодоказами. Тому при виборі, кому вірити нашому Генштабу чи OSINT - вибір очевидний, якщо звісно ви не хочете жити у світі рожевих поні
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06.11.2024 09:06 Відповісти
такое же авторитетное как и Дипстейт? Важно не как голосовать, а как считать. фотки можно как показать так и не показать. Можно информацию искажать в любую сторону. И все фото они не в состоянии иметь....
потому все аналитики это вилами по воде
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06.11.2024 09:38 Відповісти
Хм, тобто хочете сказати, що ми не втрачаємо по декілька сіл щодня і зведення генштабу є достовірними і повністю відображають реальну картину на фронті?
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06.11.2024 10:21 Відповісти
По їх данним в них техніки вже немає, всю знищіли
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06.11.2024 08:53 Відповісти
Мене цікавить скільки втратила Україна. Хоча... Ми, ЗСУ, просто м'ясо. Хто нас рахуватиме?
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06.11.2024 08:54 Відповісти
З задоволенням написав би ;Ми, американці;, але я не Ви.
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06.11.2024 19:18 Відповісти
Ну чим же мені пишатися?
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06.11.2024 19:25 Відповісти
Ну от Ви ж пишаєтеся, що живете в мирній, багатій країні?
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06.11.2024 19:30 Відповісти
Не срачем?
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06.11.2024 19:35 Відповісти
Не треба говорити про успіхи.
Американці обирають трампа.
Він почне мирні перемовини. Знову відійти з захоплених позицій, бла бла бла.
Ми ж знаємо хто буде відходити, а хто ні. Ви підете з Курська. А кацапи, які просто пішки захоплюють Україну , щодня гектарами, нікуди не підуть. І ваш клятий зебіл підпише капітуляцію на цих землях.
Тому поясніть яка мета операції в клятому курську ???
Вбивати кацапів ? А в Україні їх нема ? ББББББ ЛЛЛЛЛЛ ТТТТТЬЬЬЬ
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06.11.2024 08:54 Відповісти
Якщо ви про курщину в контекстій захоплених територій, то нам так чи інакше треба буде звідти виходити. Утримувати окуповані території це кабздець як дорого, а у нас прокуро-інваліди не мають на що жити, та і депутати скоро підуть з простягнутою рукою по світу...
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06.11.2024 09:08 Відповісти
вже почали по світу з простягнутою рукою ходити.
https://tsn.ua/politika/skandalniy-nardep-kunickiy-poyihav-za-kordon-u-vidryadzhennya-ta-ne-povernuvsya-zmi-2694741.html
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06.11.2024 09:28 Відповісти
залежить від клоуна від ларьочника
тобі полегшало ?
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06.11.2024 09:43 Відповісти
вам одним словом? - понти
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06.11.2024 19:19 Відповісти
Ворог все втрачає і втрачає, а Україна тільки здобуває... Ох вже ця напівправда. Під час ДСВ може б і проканало, коли всі новини дізнавались з газет, але не зараз.
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06.11.2024 08:54 Відповісти
Дурко, залишилось 20 км до Дніпропетровської області. І почнуть знищувати Павлоград.
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06.11.2024 08:55 Відповісти
Російські окупанти хотіли захопити більше територій на півночі України у Сумській області.

Так хотели захватить, что никакой концентрации войск там не оказалось, кроме срочников и "тик-токеров"... И по факту захватили значительно больше территории на Донбассе и возможно, в будущем, когда ЗСУ придется отступать с Курской, зайдут за ними и в Сумскую область.
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06.11.2024 08:55 Відповісти
Зайдуть, бо адекватних фортифікацій, як зазвичай, не буде
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06.11.2024 09:36 Відповісти
До границы с днепропетровской обл, кацапам осталось пройти 21 км.
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06.11.2024 09:09 Відповісти
Кому були потрібні ці курські хутори , якщо з цього почалася Повда Dупа на Донбасі?
Нащо ти дуркуєш , Сирський?
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06.11.2024 09:18 Відповісти
Всё правильно Сирский делает, если зешобла не финансирует ВСУ
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06.11.2024 09:32 Відповісти
Він меле відверту фігню, всі це розуміють і він далі на своїй посаді, а не за ґратами... це сумна реальність української влади...
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06.11.2024 09:48 Відповісти
Ну так у нас втрати повинні бути співпідставними, чи не так? Чи ми як завжди створюємо чудо і втрати 1 до 10...
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06.11.2024 09:50 Відповісти
А скільки втратили ми людей, найкращої техніки? А ворог наступає шаленими темпами. Ті війська принесли б корисні на сході більше, стримуючи наступ кацапів, ніж наступаючи на курщині. Заслужений би на це не пішов.
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06.11.2024 10:07 Відповісти
На контрнаступ пішов, а на Курщину - ні? Ви точно вірите в те, що пишете?
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06.11.2024 11:16 Відповісти
Нехай творог спочатку виведе ресурси росії і потім назве процент їх втрат на курщині-так що цифри нічого не дають.
Це злочин забрати кращі війська і краще західне озброєння,яке Захід надав для для захисту укр.землі,з донецького напрямку і направити на курські болота.
Саме з початком курського рейду розпочались стрімкі атаки рос.військ на дон.напрямку і захоплення нових територій-якби не вихвалювали курську операцію
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06.11.2024 10:07 Відповісти
сірскаму єрмака тексти пишуть ті ж самі, що і для шимпанЗе, а отже все це - пустопорожній піздьож, далекий від реальності. Все одно, правди ми там не почуємо і не побачимо
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06.11.2024 11:34 Відповісти
Бреше , як завжди вони всі. За рахунок непотрібної цієї операції здаємо схід.
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06.11.2024 11:39 Відповісти
А кажуть що оборону тримати дешевше по людях, ніж наступати...
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06.11.2024 13:54 Відповісти
Це аксіома військової науки, підтверджена під час всіх воєн і ніким не оспорювана. Ну, крім місцевих форумних тролів ...
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06.11.2024 14:42 Відповісти
Добре б хтось це підказав Сирському. А то з шашками наголо - воно цікаво виглядає на карті коли зі штабу дивишся, але можна ж було побудувати укріплення і не втрачати тисячі хлопців за клаптик території ворога... Виглядає це все як махровий популізм для щастя ГОЛОВНОГО.
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06.11.2024 19:42 Відповісти
Ми всі були свідками, що навіть наші союзники були здивовані цією операцією в Курську і на самому початку 6 серпня як і зараз не можуть ні собі, ні своїм людям пояснити що це за демарш і які його кінцеві цілі . Всі ми розуміли, що короткостроково це підніме моральний дух у війську і в українців, але багато військових еспертів пророкували неминуче згортання цієх операції і відхід з Курська, а відхід військ завжди викликає зневіру і притомлює настрої і у населення, і у війьску. Виходить, стратегічні прогнози керівництва України не виправдалися і росіяне не зняли з фронтів в Україні очікувані нами бригади і техніку, бо вже на той час вони були відносно забезпечені всім. І тепер маємо декілька вкрай великих проблем, бо росіяне кинули на Курськ біля 45 тис. нових підрозділів, зокрема і елітних, які на протязі цього часу набули бойовий досвід, злаходження між собою і тепер в них вже є додаткових бойовий контингент. Втрати противника на Курському напрямку в особовому складі 20842 солдатів мабуть не вартують втрачених територій і втрачених життів наших військових при обороні і втрачених надій на зупинку ворога на Донбасі. Ну і звичайно, вже тоді було відомо про домовленості росіян з корейцями і не було жодних сумнів, що два диктатори домовляться про пряме залучення корейців у війну, бо до цього 20 тисяч контейнерів з ************, які в теорії могли містити аж до 9,4 мільйона снарядів і ракети різних типів вже поставлялися на фронт. Чи змогла курська військова операція змінити хід війни і які наслідки цієї операції ми вже дізнаємося після війни, а зараз треба допомагати війьску і рятувати українську землю.
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06.11.2024 14:59 Відповісти
Трошки вас поправлю ,ЗСУ знаходиться в Суджанському районі Курської області ,а не в місті Курськ ,а моральний дух в мене і так само і в багатьох українців так і не піднявся , а піднявся хіба що у диванних патріотів . А в іншому я повністю згоден з вами.
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06.11.2024 16:30 Відповісти
Якою ціною
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06.11.2024 19:41 Відповісти
А про успіхи на території України? Ні?
Про те як успішно сдав українську землю?
Про те скільки успішно вбив українських хлопців, що обороняють нашу територію?
Про успіхи у виконання поставлених задач, поставлених патріотами, с, руБЛЯ?
Про успіхи, що ти даєш вже більше інтерв'ю чим язика хвеськаг головний розвідник...
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06.11.2024 19:44 Відповісти
Перший висновок - президент-цар не потрібен, це все косплей підараші
Другий - виводьте війська на захист Покровська, бо Курахово вже не втримати.
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06.11.2024 20:33 Відповісти
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06.11.2024 21:44 Відповісти
Бойові дії на території ворога, причому там, де вони нас не чекають це завжди добре. Війну, яку не ми почали, треба вести за нашими правилами, а не за правилами, які нам хоче нав'язати ворог. Колективне ***** повинно бачіти війну у своєму вікні, а не лише у телевізорі ...
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06.11.2024 21:55 Відповісти
а ми???
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06.11.2024 22:25 Відповісти
Втрати та поранених рахуют 1 к 2
Тепер зрозумiв. Iз 700 тисяч, близько 230 тисяч вбито
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07.11.2024 01:27 Відповісти
Правильно робить ЗСУ: війну - на землю ворога.
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07.11.2024 08:13 Відповісти
 
 