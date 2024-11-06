Сирський про Курську операцію: ворог вже втратив там понад 20 тис. осіб та 1101 одиницю техніки

У травні цього року розвідкою було підтверджено задум ворога щодо наступу на Сумському напрямку з Курської області для створення так званої "буферної зони" на півночі України.

Про це повідомив у фейсбуку головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це мало стати продовженням російської операції на Харківському напрямку.

Саме тому було ухвалено рішення щодо проведення наступальної операції на випередження з перенесенням бойових дій на територію противника у Курській області.

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Втрати ворога на Курщині

Як інформує Сирський, за майже три місяці операції станом на 5 листопада 2024 року втрати противника на Курському напрямку в особовому складі становлять 20842 особи, з них: ліквідовано - 7905, поранені - 12220, полон - 717.

За той же період знищено 1101 одиницю озброєння і військової техніки ворога. З них: 54 танки, 276 бойових броньованих машини, 107 гармат та мінометів, 5 РСЗВ і 659 одиниць автомобільної техніки.

"Зараз росія прагне, щоб українські війська вийшли із цієї території. Ворог зосередив там близько 45 тисяч військових. І намагається збільшити їх кількість. Власних військ росії на цей напрямок не вистачає, тому вони намагаються залучити туди військових з Північної Кореї.

Російські окупанти хотіли захопити більше територій на півночі України у Сумській області. Однак, Сили оборони України зробили превентивний крок та продовжують нищити ворога на його території", - наголошує головнокомандувач.

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За проявлені героїзм та успішні дії під час Курської операції державними нагородами відзначено близько 2000 українських військовослужбовців.

Як повідомлялося, раніше Сирський доповів Зеленському про Курську операцію та ліквідацію ворога біля нашого держкордону. За даними ЦПД, перші військові КНДР вже потрапили під обстріл у Курській області.