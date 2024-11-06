Сирський про Курську операцію: ворог вже втратив там понад 20 тис. осіб та 1101 одиницю техніки
У травні цього року розвідкою було підтверджено задум ворога щодо наступу на Сумському напрямку з Курської області для створення так званої "буферної зони" на півночі України.
Про це повідомив у фейсбуку головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, це мало стати продовженням російської операції на Харківському напрямку.
Саме тому було ухвалено рішення щодо проведення наступальної операції на випередження з перенесенням бойових дій на територію противника у Курській області.
Втрати ворога на Курщині
Як інформує Сирський, за майже три місяці операції станом на 5 листопада 2024 року втрати противника на Курському напрямку в особовому складі становлять 20842 особи, з них: ліквідовано - 7905, поранені - 12220, полон - 717.
За той же період знищено 1101 одиницю озброєння і військової техніки ворога. З них: 54 танки, 276 бойових броньованих машини, 107 гармат та мінометів, 5 РСЗВ і 659 одиниць автомобільної техніки.
"Зараз росія прагне, щоб українські війська вийшли із цієї території. Ворог зосередив там близько 45 тисяч військових. І намагається збільшити їх кількість. Власних військ росії на цей напрямок не вистачає, тому вони намагаються залучити туди військових з Північної Кореї.
Російські окупанти хотіли захопити більше територій на півночі України у Сумській області. Однак, Сили оборони України зробили превентивний крок та продовжують нищити ворога на його території", - наголошує головнокомандувач.
За проявлені героїзм та успішні дії під час Курської операції державними нагородами відзначено близько 2000 українських військовослужбовців.
Як повідомлялося, раніше Сирський доповів Зеленському про Курську операцію та ліквідацію ворога біля нашого держкордону. За даними ЦПД, перші військові КНДР вже потрапили під обстріл у Курській області.
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Справа не в Курській операції. А в тому, що якщо одній команді не дозволяють бити по воротах, то вона ніяк не виграє гру. Скупчуй ти найкращу техніку на Донбасі, чи не скупчуй.
Але генштаб і далі малює паперові перемоги.
Ні, це все зафіксоване на відео з обох сторін, і тільки так входить до статистики.
Але ти звісно можеш вірити, що наступаючи Україна наносить набагато більше втрат, попри військовій практиці, просто тому що... а не зрозуміло чому. Бо так хочеться.
У Курській області українська тероборона відбила механізований наступ окупантів, використавши захоплену російську лінію оборони.
Кадри бойових дій були https://t.me/ButusovPlus/13966 оприлюднені на каналі «Бутусов+».
Частини 129 бригади територіальної оборони зайняли фортифіковані позиції, збудовані окупантами на російсько-українському кордоні, для відбиття ворожого наступу.
Бійці СБУ знищили велику кількість російських військових під час зачистки мережі підземних комунікацій у Курській області.
Кадри об'єкта https://t.me/TCH_channel/147323?single оприлюднив телеканал «1+1».
Українські військові виявили на території Курської області розгалужену мережу підземних комунікацій, що сполучала низку добре захищених бетонованих підземних об'єктів та ротний опорний пункт 488-го гвардійського мотострілецького полку ЗС РФ.
потому все аналитики это вилами по воде
Американці обирають трампа.
Він почне мирні перемовини. Знову відійти з захоплених позицій, бла бла бла.
Ми ж знаємо хто буде відходити, а хто ні. Ви підете з Курська. А кацапи, які просто пішки захоплюють Україну , щодня гектарами, нікуди не підуть. І ваш клятий зебіл підпише капітуляцію на цих землях.
Тому поясніть яка мета операції в клятому курську ???
Вбивати кацапів ? А в Україні їх нема ? ББББББ ЛЛЛЛЛЛ ТТТТТЬЬЬЬ
https://tsn.ua/politika/skandalniy-nardep-kunickiy-poyihav-za-kordon-u-vidryadzhennya-ta-ne-povernuvsya-zmi-2694741.html
тобі полегшало ?
Так хотели захватить, что никакой концентрации войск там не оказалось, кроме срочников и "тик-токеров"... И по факту захватили значительно больше территории на Донбассе и возможно, в будущем, когда ЗСУ придется отступать с Курской, зайдут за ними и в Сумскую область.
Нащо ти дуркуєш , Сирський?
Це злочин забрати кращі війська і краще західне озброєння,яке Захід надав для для захисту укр.землі,з донецького напрямку і направити на курські болота.
Саме з початком курського рейду розпочались стрімкі атаки рос.військ на дон.напрямку і захоплення нових територій-якби не вихвалювали курську операцію
Про те як успішно сдав українську землю?
Про те скільки успішно вбив українських хлопців, що обороняють нашу територію?
Про успіхи у виконання поставлених задач, поставлених патріотами, с, руБЛЯ?
Про успіхи, що ти даєш вже більше інтерв'ю чим
язика хвеськагголовний розвідник...
Другий - виводьте війська на захист Покровська, бо Курахово вже не втримати.
Тепер зрозумiв. Iз 700 тисяч, близько 230 тисяч вбито