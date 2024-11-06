Сырский о Курской операции: враг уже потерял там более 20 тыс. человек и 1101 единицу техники
В мае этого года разведкой был подтвержден замысел врага по наступлению на Сумском направлении из Курской области для создания так называемой "буферной зоны" на севере Украины.
Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, это должно было стать продолжением российской операции на Харьковском направлении.
Именно поэтому было принято решение о проведении наступательной операции на опережение с переносом боевых действий на территорию противника в Курской области.
Потери врага на Курщине
Как информирует Сырский, за почти три месяца операции по состоянию на 5 ноября 2024 года потери противника на Курском направлении в личном составе составляют 20842 человека, из них: ликвидировано - 7905, ранены - 12220, плен - 717.
За тот же период уничтожено 1101 единицу вооружения и военной техники врага. Из них: 54 танка, 276 боевых бронированных машины, 107 орудий и минометов, 5 РСЗО и 659 единиц автомобильной техники.
"Сейчас россия стремится, чтобы украинские войска вышли с этой территории. Враг сосредоточил там около 45 тысяч военных. И пытается увеличить их количество. Собственных войск россии на это направление не хватает, поэтому они пытаются привлечь туда военных из Северной Кореи.
Российские оккупанты хотели захватить больше территорий на севере Украины в Сумской области. Однако, Силы обороны Украины сделали превентивный шаг и продолжают уничтожать врага на его территории", - отмечает главнокомандующий.
За проявленные героизм и успешные действия во время Курской операции государственными наградами отмечено около 2000 украинских военнослужащих.
Как сообщалось, ранее Сырский доложил Зеленскому о Курской операции и ликвидации врага возле нашей госграницы. По данным ЦПД, первые военные КНДР уже попали под обстрел в Курской области.
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Справа не в Курській операції. А в тому, що якщо одній команді не дозволяють бити по воротах, то вона ніяк не виграє гру. Скупчуй ти найкращу техніку на Донбасі, чи не скупчуй.
Але генштаб і далі малює паперові перемоги.
Ні, це все зафіксоване на відео з обох сторін, і тільки так входить до статистики.
Але ти звісно можеш вірити, що наступаючи Україна наносить набагато більше втрат, попри військовій практиці, просто тому що... а не зрозуміло чому. Бо так хочеться.
У Курській області українська тероборона відбила механізований наступ окупантів, використавши захоплену російську лінію оборони.
Кадри бойових дій були https://t.me/ButusovPlus/13966 оприлюднені на каналі «Бутусов+».
Частини 129 бригади територіальної оборони зайняли фортифіковані позиції, збудовані окупантами на російсько-українському кордоні, для відбиття ворожого наступу.
Бійці СБУ знищили велику кількість російських військових під час зачистки мережі підземних комунікацій у Курській області.
Кадри об'єкта https://t.me/TCH_channel/147323?single оприлюднив телеканал «1+1».
Українські військові виявили на території Курської області розгалужену мережу підземних комунікацій, що сполучала низку добре захищених бетонованих підземних об'єктів та ротний опорний пункт 488-го гвардійського мотострілецького полку ЗС РФ.
потому все аналитики это вилами по воде
Американці обирають трампа.
Він почне мирні перемовини. Знову відійти з захоплених позицій, бла бла бла.
Ми ж знаємо хто буде відходити, а хто ні. Ви підете з Курська. А кацапи, які просто пішки захоплюють Україну , щодня гектарами, нікуди не підуть. І ваш клятий зебіл підпише капітуляцію на цих землях.
Тому поясніть яка мета операції в клятому курську ???
Вбивати кацапів ? А в Україні їх нема ? ББББББ ЛЛЛЛЛЛ ТТТТТЬЬЬЬ
https://tsn.ua/politika/skandalniy-nardep-kunickiy-poyihav-za-kordon-u-vidryadzhennya-ta-ne-povernuvsya-zmi-2694741.html
тобі полегшало ?
Так хотели захватить, что никакой концентрации войск там не оказалось, кроме срочников и "тик-токеров"... И по факту захватили значительно больше территории на Донбассе и возможно, в будущем, когда ЗСУ придется отступать с Курской, зайдут за ними и в Сумскую область.
Нащо ти дуркуєш , Сирський?
Це злочин забрати кращі війська і краще західне озброєння,яке Захід надав для для захисту укр.землі,з донецького напрямку і направити на курські болота.
Саме з початком курського рейду розпочались стрімкі атаки рос.військ на дон.напрямку і захоплення нових територій-якби не вихвалювали курську операцію
Про те як успішно сдав українську землю?
Про те скільки успішно вбив українських хлопців, що обороняють нашу територію?
Про успіхи у виконання поставлених задач, поставлених патріотами, с, руБЛЯ?
Про успіхи, що ти даєш вже більше інтерв'ю чим
язика хвеськагголовний розвідник...
Другий - виводьте війська на захист Покровська, бо Курахово вже не втримати.
Тепер зрозумiв. Iз 700 тисяч, близько 230 тисяч вбито