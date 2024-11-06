Сырский о Курской операции: враг уже потерял там более 20 тыс. человек и 1101 единицу техники

В мае этого года разведкой был подтвержден замысел врага по наступлению на Сумском направлении из Курской области для создания так называемой "буферной зоны" на севере Украины.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, это должно было стать продолжением российской операции на Харьковском направлении.

Именно поэтому было принято решение о проведении наступательной операции на опережение с переносом боевых действий на территорию противника в Курской области.

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Потери врага на Курщине

Как информирует Сырский, за почти три месяца операции по состоянию на 5 ноября 2024 года потери противника на Курском направлении в личном составе составляют 20842 человека, из них: ликвидировано - 7905, ранены - 12220, плен - 717.

За тот же период уничтожено 1101 единицу вооружения и военной техники врага. Из них: 54 танка, 276 боевых бронированных машины, 107 орудий и минометов, 5 РСЗО и 659 единиц автомобильной техники.

"Сейчас россия стремится, чтобы украинские войска вышли с этой территории. Враг сосредоточил там около 45 тысяч военных. И пытается увеличить их количество. Собственных войск россии на это направление не хватает, поэтому они пытаются привлечь туда военных из Северной Кореи.

Российские оккупанты хотели захватить больше территорий на севере Украины в Сумской области. Однако, Силы обороны Украины сделали превентивный шаг и продолжают уничтожать врага на его территории", - отмечает главнокомандующий.

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За проявленные героизм и успешные действия во время Курской операции государственными наградами отмечено около 2000 украинских военнослужащих.

Как сообщалось, ранее Сырский доложил Зеленскому о Курской операции и ликвидации врага возле нашей госграницы. По данным ЦПД, первые военные КНДР уже попали под обстрел в Курской области.