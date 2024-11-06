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Новости Война
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Сырский о Курской операции: враг уже потерял там более 20 тыс. человек и 1101 единицу техники

ЗСУ зупинили контрнаступ російських військ на Курщині, - комендатура

В мае этого года разведкой был подтвержден замысел врага по наступлению на Сумском направлении из Курской области для создания так называемой "буферной зоны" на севере Украины.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, это должно было стать продолжением российской операции на Харьковском направлении.

Именно поэтому было принято решение о проведении наступательной операции на опережение с переносом боевых действий на территорию противника в Курской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Значительная часть войск КНДР в настоящее время находится в прифронтовых регионах Курской области, - разведка Южной Кореи

Потери врага на Курщине

Как информирует Сырский, за почти три месяца операции по состоянию на 5 ноября 2024 года потери противника на Курском направлении в личном составе составляют 20842 человека, из них: ликвидировано - 7905, ранены - 12220, плен - 717.

За тот же период уничтожено 1101 единицу вооружения и военной техники врага. Из них: 54 танка, 276 боевых бронированных машины, 107 орудий и минометов, 5 РСЗО и 659 единиц автомобильной техники.

"Сейчас россия стремится, чтобы украинские войска вышли с этой территории. Враг сосредоточил там около 45 тысяч военных. И пытается увеличить их количество. Собственных войск россии на это направление не хватает, поэтому они пытаются привлечь туда военных из Северной Кореи.

Российские оккупанты хотели захватить больше территорий на севере Украины в Сумской области. Однако, Силы обороны Украины сделали превентивный шаг и продолжают уничтожать врага на его территории", - отмечает главнокомандующий.

Читайте также: Украина заявила, что атаковала войска Северной Кореи в Курске, - Financial Times

За проявленные героизм и успешные действия во время Курской операции государственными наградами отмечено около 2000 украинских военнослужащих.

Как сообщалось, ранее Сырский доложил Зеленскому о Курской операции и ликвидации врага возле нашей госграницы. По данным ЦПД, первые военные КНДР уже попали под обстрел в Курской области.

Автор: 

Александр Сырский (639) Курск (1160)


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Топ комментарии
+36
Не треба говорити про успіхи.
Американці обирають трампа.
Він почне мирні перемовини. Знову відійти з захоплених позицій, бла бла бла.
Ми ж знаємо хто буде відходити, а хто ні. Ви підете з Курська. А кацапи, які просто пішки захоплюють Україну , щодня гектарами, нікуди не підуть. І ваш клятий зебіл підпише капітуляцію на цих землях.
Тому поясніть яка мета операції в клятому курську ???
Вбивати кацапів ? А в Україні їх нема ? ББББББ ЛЛЛЛЛЛ ТТТТТЬЬЬЬ
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06.11.2024 08:54 Ответить
+32
А Україна майже втратила Донбас. До речі, значна частина найкращого озброєння і західної військової техніки була втрачена ЗСУ не на українському Донбасі, а на Курщині.
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06.11.2024 08:51 Ответить
+31
Намагаєтесь впарити фуфло за перший сорт?
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06.11.2024 08:50 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Це добре - так Донбас же здаєм і Куп"янськ знову!
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06.11.2024 08:49 Ответить
Намагаєтесь впарити фуфло за перший сорт?
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06.11.2024 08:50 Ответить
Таки намагаються. Треба створити для себе виправдання на майбутнє.
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06.11.2024 08:52 Ответить
А Україна майже втратила Донбас. До речі, значна частина найкращого озброєння і західної військової техніки була втрачена ЗСУ не на українському Донбасі, а на Курщині.
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06.11.2024 08:51 Ответить
Коли техніка втрачається на території ворога, то вона втрачається разом зі спаленими російськими селами, інфраструктурою, і сотнями тисяч російських біженців, а не українських. Ось і вся різниця.
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06.11.2024 09:13 Ответить
Та да. Тільки коли втрачається наша територія, то наші села горять всн далі в глибину країни. Ворог спалене відбудує. Чи повернемо ми втрачене?
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06.11.2024 09:20 Ответить
А як ти хочеш, щоб вона не втрачалася, якщо ворог розстрілює Україну з безпечної відстані?
Справа не в Курській операції. А в тому, що якщо одній команді не дозволяють бити по воротах, то вона ніяк не виграє гру. Скупчуй ти найкращу техніку на Донбасі, чи не скупчуй.
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06.11.2024 09:30 Ответить
Та власне я ж тобі і втовкмачую, що до Києва стало ближче, про Дніпро я взагалі мовчу. А Безпечна відстань для ворога стала ще вигіднішою.
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06.11.2024 09:36 Ответить
А ти думав, чим більше втікати від бусіків і топитися в Тисі, тим безпечна відстань буде збільшуватися?) Безпечна відстань стала в Сумській області, де Курська операція створила буфер на території росії, і убезпечила напад на додаток до всіх проблем ще й з цього напрямку. А в м.Дніпрі і області є мільйон хлопів по кабаках, нехай вилазять своїх дітей захищати, а не розказують байки про папу римського і курську "авантюру".
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06.11.2024 09:49 Ответить
Ніт! Багато, військових, анатітиків, воєнкорів, волонтемів головною причиною вказують навіть не нестачу людей та озброєнь, а власне помилки командування, погану органіхацію, планування, координацію. Так що не треба вдавати з себе такого собі ментора з чесними очима.
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06.11.2024 11:12 Ответить
Та власне я ж тобі і втокмачую, що якби всі операції були сплановані і скоординовані як курська чи харківська, де ворог заскочений зненацька, купа полонених і деокуповані населені пункти майже без бою - то Україна давно переламала б хід подій. Інша справа, що наші "партнери" замість дозволити ЗСУ розвинути успіх, підкинути 200 літаків, і дозволити лупити 700кг ракетами вглиб росії, змусили Україну "не ескалювати".
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06.11.2024 12:02 Ответить
Курська - то та, що збільшила лінію фронту, спалює резерви, які потрібні на Донбасі, забрала найкращу західну техніку і найбільш успвшгі бригади, які роками тримати Донбас?
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06.11.2024 12:25 Ответить
Можна розповідати нісенітниці про Донбас впав, бо бракнуло пів процента військових, які вирушили на Курщину, якби у лютому не впав найбільший укріпрайон Авдіївка, з успішними бригадами, підсиленими 3 штурмовою. Сім місяців до курської операції. Далі в січні Соледар, і в травні Бахмут. Курської операції не було ще в проєкті навіть. Фронт вже пів року продавлювався і стабільно сипався, тому й вирішили діяти на Курщині, щоб зменшити тиск на Донбасі і Харківщині.
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06.11.2024 13:58 Ответить
Пів процента? Боєздатного? Серйозно? А ьехніка західна? Теж пів процента. А яка стратегічна користь від оборони Курщири? Тактична вже відбулася. Все. Тепер це тягар і пилосмок для ресуосів. Тому Сирський і не стане ніколи на рівень Залужного, що стратегічне мислення у нього обмежене двома тижнями.
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06.11.2024 14:04 Ответить
Залужний анонсував? А я пам'ятаю, що тоді Залужний казав. На відміну від вас, зелених. І пам'ятаю, що зелень верещала з кожної праски. Щодо Курської області, то там вистачило б і рейду, схожого на рейд 95-ої із Забродським. Треба вміти не лише гарно ввійти, але й корисно закінчити і вчасно вийти.
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06.11.2024 14:29 Ответить
Яка інфраструктура? Там самі ліси. Вот на Донбасі було і є чого втрачати і його треба було захищати, а не гратися у фігню. Усе роблять, щоб здавати стратегічні міста, мразі зелені. Усе як ***** наказав.
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06.11.2024 10:20 Ответить
Міста-фортеці і корівники на Донбасі Україна стала втрачати задовго до Курської операції, через відсутність снарядів і саботаж мобілізації (хапання аби-кого на зупинках це не мобілізація).
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06.11.2024 11:10 Ответить
За авторітетними ОСІНТерами, втрати техніки там 1:1. Що вкрай невигідне співвідношення. Це як 1:5 на користь кацапів, вважаючи пропорції населення.
Але генштаб і далі малює паперові перемоги.
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06.11.2024 08:52 Ответить
Нє, ну якщо авторитетними то воно канєшна, а скажить мені як експерт експерту, що з цього приводу кажуть британські вчені та неназвані джерела з охфісу президента?
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06.11.2024 09:00 Ответить
А ти думаєш вони просто зі стелі публікують інфу, так само як український генштаб кожного дня нищить впевнено вже чи не по 2000 орків в день?
Ні, це все зафіксоване на відео з обох сторін, і тільки так входить до статистики.

Але ти звісно можеш вірити, що наступаючи Україна наносить набагато більше втрат, попри військовій практиці, просто тому що... а не зрозуміло чому. Бо так хочеться.
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06.11.2024 09:05 Ответить
А там не було наступу. Проїхалися з вітерцем по пустих дорогах, потім зайняли глуху оборону.
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06.11.2024 09:19 Ответить
Немає там ніякої глухої оборони, бо для цього позиції відповідні потрібні, як фортифікаційні, так і ландшафт.
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06.11.2024 09:29 Ответить
на, утрись:

У Курській області українська тероборона відбила механізований наступ окупантів, використавши захоплену російську лінію оборони.

Кадри бойових дій були https://t.me/ButusovPlus/13966 оприлюднені на каналі «Бутусов+».

Частини 129 бригади територіальної оборони зайняли фортифіковані позиції, збудовані окупантами на російсько-українському кордоні, для відбиття ворожого наступу.
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06.11.2024 09:36 Ответить
ніяк, там пусто було, просто тихо зайшли
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06.11.2024 11:34 Ответить
СБУ зачистила великий підземний об'єкт на Курщині

Бійці СБУ знищили велику кількість російських військових під час зачистки мережі підземних комунікацій у Курській області.

Кадри об'єкта https://t.me/TCH_channel/147323?single оприлюднив телеканал «1+1».

Українські військові виявили на території Курської області розгалужену мережу підземних комунікацій, що сполучала низку добре захищених бетонованих підземних об'єктів та ротний опорний пункт 488-го гвардійського мотострілецького полку ЗС РФ.
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06.11.2024 09:40 Ответить
Хто "вони"?
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06.11.2024 09:48 Ответить
OSINT стало авторитетним джерелом даних лише тому, що воно не "*******" про ура перемогу і тупих расіян у гівномарафоні, а кожен факт підкріплює фото або відеодоказами. Тому при виборі, кому вірити нашому Генштабу чи OSINT - вибір очевидний, якщо звісно ви не хочете жити у світі рожевих поні
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06.11.2024 09:06 Ответить
такое же авторитетное как и Дипстейт? Важно не как голосовать, а как считать. фотки можно как показать так и не показать. Можно информацию искажать в любую сторону. И все фото они не в состоянии иметь....
потому все аналитики это вилами по воде
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06.11.2024 09:38 Ответить
Хм, тобто хочете сказати, що ми не втрачаємо по декілька сіл щодня і зведення генштабу є достовірними і повністю відображають реальну картину на фронті?
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06.11.2024 10:21 Ответить
По їх данним в них техніки вже немає, всю знищіли
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06.11.2024 08:53 Ответить
Мене цікавить скільки втратила Україна. Хоча... Ми, ЗСУ, просто м'ясо. Хто нас рахуватиме?
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06.11.2024 08:54 Ответить
З задоволенням написав би ;Ми, американці;, але я не Ви.
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06.11.2024 19:18 Ответить
Ну чим же мені пишатися?
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06.11.2024 19:25 Ответить
Ну от Ви ж пишаєтеся, що живете в мирній, багатій країні?
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06.11.2024 19:30 Ответить
Не срачем?
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06.11.2024 19:35 Ответить
Не треба говорити про успіхи.
Американці обирають трампа.
Він почне мирні перемовини. Знову відійти з захоплених позицій, бла бла бла.
Ми ж знаємо хто буде відходити, а хто ні. Ви підете з Курська. А кацапи, які просто пішки захоплюють Україну , щодня гектарами, нікуди не підуть. І ваш клятий зебіл підпише капітуляцію на цих землях.
Тому поясніть яка мета операції в клятому курську ???
Вбивати кацапів ? А в Україні їх нема ? ББББББ ЛЛЛЛЛЛ ТТТТТЬЬЬЬ
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06.11.2024 08:54 Ответить
Якщо ви про курщину в контекстій захоплених територій, то нам так чи інакше треба буде звідти виходити. Утримувати окуповані території це кабздець як дорого, а у нас прокуро-інваліди не мають на що жити, та і депутати скоро підуть з простягнутою рукою по світу...
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06.11.2024 09:08 Ответить
вже почали по світу з простягнутою рукою ходити.
https://tsn.ua/politika/skandalniy-nardep-kunickiy-poyihav-za-kordon-u-vidryadzhennya-ta-ne-povernuvsya-zmi-2694741.html
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06.11.2024 09:28 Ответить
залежить від клоуна від ларьочника
тобі полегшало ?
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06.11.2024 09:43 Ответить
вам одним словом? - понти
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06.11.2024 19:19 Ответить
Ворог все втрачає і втрачає, а Україна тільки здобуває... Ох вже ця напівправда. Під час ДСВ може б і проканало, коли всі новини дізнавались з газет, але не зараз.
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06.11.2024 08:54 Ответить
Дурко, залишилось 20 км до Дніпропетровської області. І почнуть знищувати Павлоград.
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06.11.2024 08:55 Ответить
Російські окупанти хотіли захопити більше територій на півночі України у Сумській області.

Так хотели захватить, что никакой концентрации войск там не оказалось, кроме срочников и "тик-токеров"... И по факту захватили значительно больше территории на Донбассе и возможно, в будущем, когда ЗСУ придется отступать с Курской, зайдут за ними и в Сумскую область.
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06.11.2024 08:55 Ответить
Зайдуть, бо адекватних фортифікацій, як зазвичай, не буде
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06.11.2024 09:36 Ответить
До границы с днепропетровской обл, кацапам осталось пройти 21 км.
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06.11.2024 09:09 Ответить
Кому були потрібні ці курські хутори , якщо з цього почалася Повда Dупа на Донбасі?
Нащо ти дуркуєш , Сирський?
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06.11.2024 09:18 Ответить
Всё правильно Сирский делает, если зешобла не финансирует ВСУ
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06.11.2024 09:32 Ответить
Він меле відверту фігню, всі це розуміють і він далі на своїй посаді, а не за ґратами... це сумна реальність української влади...
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06.11.2024 09:48 Ответить
Ну так у нас втрати повинні бути співпідставними, чи не так? Чи ми як завжди створюємо чудо і втрати 1 до 10...
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06.11.2024 09:50 Ответить
А скільки втратили ми людей, найкращої техніки? А ворог наступає шаленими темпами. Ті війська принесли б корисні на сході більше, стримуючи наступ кацапів, ніж наступаючи на курщині. Заслужений би на це не пішов.
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06.11.2024 10:07 Ответить
На контрнаступ пішов, а на Курщину - ні? Ви точно вірите в те, що пишете?
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06.11.2024 11:16 Ответить
Нехай творог спочатку виведе ресурси росії і потім назве процент їх втрат на курщині-так що цифри нічого не дають.
Це злочин забрати кращі війська і краще західне озброєння,яке Захід надав для для захисту укр.землі,з донецького напрямку і направити на курські болота.
Саме з початком курського рейду розпочались стрімкі атаки рос.військ на дон.напрямку і захоплення нових територій-якби не вихвалювали курську операцію
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06.11.2024 10:07 Ответить
сірскаму єрмака тексти пишуть ті ж самі, що і для шимпанЗе, а отже все це - пустопорожній піздьож, далекий від реальності. Все одно, правди ми там не почуємо і не побачимо
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06.11.2024 11:34 Ответить
Бреше , як завжди вони всі. За рахунок непотрібної цієї операції здаємо схід.
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06.11.2024 11:39 Ответить
А кажуть що оборону тримати дешевше по людях, ніж наступати...
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06.11.2024 13:54 Ответить
Це аксіома військової науки, підтверджена під час всіх воєн і ніким не оспорювана. Ну, крім місцевих форумних тролів ...
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06.11.2024 14:42 Ответить
Добре б хтось це підказав Сирському. А то з шашками наголо - воно цікаво виглядає на карті коли зі штабу дивишся, але можна ж було побудувати укріплення і не втрачати тисячі хлопців за клаптик території ворога... Виглядає це все як махровий популізм для щастя ГОЛОВНОГО.
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06.11.2024 19:42 Ответить
Ми всі були свідками, що навіть наші союзники були здивовані цією операцією в Курську і на самому початку 6 серпня як і зараз не можуть ні собі, ні своїм людям пояснити що це за демарш і які його кінцеві цілі . Всі ми розуміли, що короткостроково це підніме моральний дух у війську і в українців, але багато військових еспертів пророкували неминуче згортання цієх операції і відхід з Курська, а відхід військ завжди викликає зневіру і притомлює настрої і у населення, і у війьску. Виходить, стратегічні прогнози керівництва України не виправдалися і росіяне не зняли з фронтів в Україні очікувані нами бригади і техніку, бо вже на той час вони були відносно забезпечені всім. І тепер маємо декілька вкрай великих проблем, бо росіяне кинули на Курськ біля 45 тис. нових підрозділів, зокрема і елітних, які на протязі цього часу набули бойовий досвід, злаходження між собою і тепер в них вже є додаткових бойовий контингент. Втрати противника на Курському напрямку в особовому складі 20842 солдатів мабуть не вартують втрачених територій і втрачених життів наших військових при обороні і втрачених надій на зупинку ворога на Донбасі. Ну і звичайно, вже тоді було відомо про домовленості росіян з корейцями і не було жодних сумнів, що два диктатори домовляться про пряме залучення корейців у війну, бо до цього 20 тисяч контейнерів з ************, які в теорії могли містити аж до 9,4 мільйона снарядів і ракети різних типів вже поставлялися на фронт. Чи змогла курська військова операція змінити хід війни і які наслідки цієї операції ми вже дізнаємося після війни, а зараз треба допомагати війьску і рятувати українську землю.
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06.11.2024 14:59 Ответить
Трошки вас поправлю ,ЗСУ знаходиться в Суджанському районі Курської області ,а не в місті Курськ ,а моральний дух в мене і так само і в багатьох українців так і не піднявся , а піднявся хіба що у диванних патріотів . А в іншому я повністю згоден з вами.
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06.11.2024 16:30 Ответить
Якою ціною
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06.11.2024 19:41 Ответить
А про успіхи на території України? Ні?
Про те як успішно сдав українську землю?
Про те скільки успішно вбив українських хлопців, що обороняють нашу територію?
Про успіхи у виконання поставлених задач, поставлених патріотами, с, руБЛЯ?
Про успіхи, що ти даєш вже більше інтерв'ю чим язика хвеськаг головний розвідник...
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06.11.2024 19:44 Ответить
Перший висновок - президент-цар не потрібен, це все косплей підараші
Другий - виводьте війська на захист Покровська, бо Курахово вже не втримати.
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06.11.2024 20:33 Ответить
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06.11.2024 21:44 Ответить
Бойові дії на території ворога, причому там, де вони нас не чекають це завжди добре. Війну, яку не ми почали, треба вести за нашими правилами, а не за правилами, які нам хоче нав'язати ворог. Колективне ***** повинно бачіти війну у своєму вікні, а не лише у телевізорі ...
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06.11.2024 21:55 Ответить
а ми???
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06.11.2024 22:25 Ответить
Втрати та поранених рахуют 1 к 2
Тепер зрозумiв. Iз 700 тисяч, близько 230 тисяч вбито
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07.11.2024 01:27 Ответить
Правильно робить ЗСУ: війну - на землю ворога.
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07.11.2024 08:13 Ответить
 
 