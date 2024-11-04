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Сырский доложил Зеленскому о Курской операции и ликвидации врага около нашей госграницы: Будем уничтожать россиян и военных КНДР

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о сегодняшнем совещании, проведенном президентом Владимиром Зеленским.

Как информирует Цензор.НЕТ, в телеграм-канале Сырский напомнил, что совещание с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялось при участии министра обороны Рустема Умерова и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича.

"Говорили о фронте, Покровском, Кураховском, Торецком, а также Купянском направлениях. Доложил о Курской операции и уничтожении российских сил в определенных районах вблизи нашей государственной границы. Мы работаем и будем уничтожать россиян, военных КНДР, всех, кто будет угрожать Украине", - добавил Сырский.

Нарада військового командування у Зеленського

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Ранее Зеленский сообщил, что есть важные сдвиги по поставкам артиллерии от партнеров. По данным ЦПД, первые военные КНДР уже попали под обстрел в Курской области.

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) КНДР (1239) Александр Сырский (639) Курск (1160)


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Топ комментарии
+9
Телецирк для розумововідсталих
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04.11.2024 14:41 Ответить
+5
Олександр Сирський розповів про сьогоднішню нараду

Не міг нарадуватись!
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04.11.2024 14:36 Ответить
+5
Та да, донбас- пофігу, Дніпро-пофіг, Запоріжжя-пофігу! От в курське все- ок...
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04.11.2024 14:46 Ответить
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Олександр Сирський розповів про сьогоднішню нараду

Не міг нарадуватись!
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04.11.2024 14:36 Ответить
Це малоінформативно, хоч і некримінально. Цікаво, яка зараз польється за інформація.
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04.11.2024 14:36 Ответить
Телецирк для розумововідсталих
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04.11.2024 14:41 Ответить
так виглядає, що на початку нового року за курську мегаоперацію вже ніхто не згадуватиме у повідомленнях...
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04.11.2024 14:44 Ответить
Та да, донбас- пофігу, Дніпро-пофіг, Запоріжжя-пофігу! От в курське все- ок...
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04.11.2024 14:46 Ответить
Будєм фсєх бамбить
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04.11.2024 14:46 Ответить
поц у формі не доповів коли в нього в планах кінцево здати Донбас?
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04.11.2024 14:49 Ответить
Кацапи і так все знають про Курську операцію.

Нащо ще витрачати час на Зеленського?
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04.11.2024 14:59 Ответить
А про Курахове доповів?
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04.11.2024 15:00 Ответить
Що вони там друг другу брешуть ?
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04.11.2024 15:02 Ответить
Українські бійці взяли в полон першого чучхеїста - https://t.me/supernova_plus/33030 фото .
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04.11.2024 15:29 Ответить
Луганська, Донецька, Запорізька області вже *****???
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04.11.2024 15:39 Ответить
на донбас *****, на наступ кацапів на запоріжжі туди ж, а от суджа - єво всьо!! ****** зелена тварь...
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04.11.2024 15:41 Ответить
Сирський доповів Зеленському яке місто здасть наступним
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04.11.2024 16:05 Ответить
Сирський доповів Зеленскому про близьке успішне завершення операції на Курщині? Оборонні рубежі на Сумщині так і не будують. Зельоні нахрапом можуть здати половину ще і Сумської області.
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04.11.2024 16:25 Ответить
збір покидьків та зрадників
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04.11.2024 16:26 Ответить
Доклад без вранья ... как просил Бутусов ... ИЛИ У НИХ СВОЯ ПРАВДА
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04.11.2024 18:59 Ответить
 
 