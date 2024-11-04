Сырский доложил Зеленскому о Курской операции и ликвидации врага около нашей госграницы: Будем уничтожать россиян и военных КНДР
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о сегодняшнем совещании, проведенном президентом Владимиром Зеленским.
Как информирует Цензор.НЕТ, в телеграм-канале Сырский напомнил, что совещание с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялось при участии министра обороны Рустема Умерова и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича.
"Говорили о фронте, Покровском, Кураховском, Торецком, а также Купянском направлениях. Доложил о Курской операции и уничтожении российских сил в определенных районах вблизи нашей государственной границы. Мы работаем и будем уничтожать россиян, военных КНДР, всех, кто будет угрожать Украине", - добавил Сырский.
Ранее Зеленский сообщил, что есть важные сдвиги по поставкам артиллерии от партнеров. По данным ЦПД, первые военные КНДР уже попали под обстрел в Курской области.
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