Есть важные сдвиги относительно поставок артиллерии от партнеров, - Зеленский провел совещание с Сырским, Баргилевичем и Умеровым
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главкомом Александром Сырским, начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем и министром обороны Украины Рустемом Умеровым.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, подробно говорили о ситуации на фронте.
"Покровское направление, Кураховское, Торецкое, а также Купянское - наибольшее внимание.
Отдельный доклад по Курской операции и уничтожению российских сил в определенных районах вблизи нашей государственной границы", - отмечает глава государства.
По словам Зеленского, есть важные сдвиги в вопросах поставок от партнеров для фронта - фиксируется увеличение поставок согласно пакетам поддержки. Лучшими стали результаты в поставках по артиллерии.
"Министр обороны доложил о поставках дронов украинского производства для Сил обороны. Утвержденные планы поставок выполняются, и я благодарен за это всем производителям.
Поручил министру обороны дополнительно увеличить заказ украинских дронов для соответствующих наших операций", - резюмировал Зеленский.
Напомним, ранее Сирский заявил, что сейчас ВСУ сдерживают одно из самых мощных наступлений войск РФ с начала полномасштабного вторжения.
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Пухнасте звірятко наближається.
https://www.youtube.com/shorts/Dk96KB8AhlM
Хоча це та кацапська коняка повинна була б нашу карлу на колінках тримати.
Третій рік армія трималася на тому, що дають інші країни та волонтери, а потужний Говноголокомандувач писав відосики.