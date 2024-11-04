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Есть важные сдвиги относительно поставок артиллерии от партнеров, - Зеленский провел совещание с Сырским, Баргилевичем и Умеровым

Володимир Зеленський на нараді

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главкомом Александром Сырским, начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем и министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, подробно говорили о ситуации на фронте.

"Покровское направление, Кураховское, Торецкое, а также Купянское - наибольшее внимание.

Отдельный доклад по Курской операции и уничтожению российских сил в определенных районах вблизи нашей государственной границы", - отмечает глава государства.

По словам Зеленского, есть важные сдвиги в вопросах поставок от партнеров для фронта - фиксируется увеличение поставок согласно пакетам поддержки. Лучшими стали результаты в поставках по артиллерии.

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"Министр обороны доложил о поставках дронов украинского производства для Сил обороны. Утвержденные планы поставок выполняются, и я благодарен за это всем производителям.

Поручил министру обороны дополнительно увеличить заказ украинских дронов для соответствующих наших операций", - резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее Сирский заявил, что сейчас ВСУ сдерживают одно из самых мощных наступлений войск РФ с начала полномасштабного вторжения.

Автор: 

беспилотник (3847) Зеленский Владимир (21064) помощь (7903) боевые действия (4429) Александр Сырский (639)


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Топ комментарии
+15
потужні зрушення чи незламні?
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04.11.2024 13:15 Ответить
+13
Та яка арта - тиж виробляєшь по 20 штук САУ Богдана на місяц. Там, на фронті все вже завалено Богданами - ніде міномет поставити.
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04.11.2024 13:35 Ответить
+12
Важливі зрушення - якась європейська країна погодилась надати Україні три самохідні гармати замість двох?
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04.11.2024 13:16 Ответить
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потужні зрушення чи незламні?
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04.11.2024 13:15 Ответить
Ох....ні.
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04.11.2024 13:34 Ответить
Зламні, але ж потужні
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04.11.2024 15:35 Ответить
Важливі зрушення - якась європейська країна погодилась надати Україні три самохідні гармати замість двох?
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04.11.2024 13:16 Ответить
І повториться диво, яке ми спостерігали від поставок "Леопардів" та F-16.
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04.11.2024 13:18 Ответить
Це вже навіть не смішно(( Особливо стратег Баргилевич, який по фаху тиловик.
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04.11.2024 13:23 Ответить
Прострочка грає президента.
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04.11.2024 13:32 Ответить
Та яка арта - тиж виробляєшь по 20 штук САУ Богдана на місяц. Там, на фронті все вже завалено Богданами - ніде міномет поставити.
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04.11.2024 13:35 Ответить
Так это ж он сказал - ему верить - себя не уважать
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04.11.2024 15:40 Ответить
Він щось наплутав. 20 таких стовбурів на місяць - можуть свердлити хіба що у Дюсельдорфі.
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04.11.2024 19:19 Ответить
Таке життя у цього тіла - або сплутав або передоз. Скоріш за все друге.
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05.11.2024 08:09 Ответить
Смішно, як би не було так сумно
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04.11.2024 13:37 Ответить
вова, подай у відставку
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04.11.2024 13:40 Ответить
Краще втопись у ставку
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04.11.2024 13:54 Ответить
Чинна ситуація він-він для ворогів. Зе залишається у кріслі - горе Україні, Зе натякають що він має піти - знову додаткові можливості для ворога. Дурні у 2019 році вибрали уряд поразки.
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04.11.2024 14:52 Ответить
А чо? Напевне те, що коїться за командування Сирского самого Зєлєнского повністю влаштовує. От Залужний не влаштовував, тому звільнив. Напевне про справжні плани Зєлєнского ми не знаємо - вони дійсно засекречені.
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04.11.2024 13:45 Ответить
Сумно...
Пухнасте звірятко наближається.
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04.11.2024 13:50 Ответить
"є важливі зрушення в питаннях щодо постачання від партнерів для фронту - фіксується збільшення постачання згідно з пакетами підтримки". Что значит "фіксується"? Кем фіксується ? Для кого фіксується? Ты Верховный Главнокомандующий или пацан у обочины дороги, наблюдающий за прохлдяшей мимо колонны бронетехники?
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04.11.2024 14:24 Ответить
Он - верховный ГАВНОКОМАНДУЮЩИЙ и этим все сказано.
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04.11.2024 14:57 Ответить
Так без вариантов - "пацан на обочине дороги, наблюдающий за проходящей мимо колонны бронитехники" Точно сказано.
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04.11.2024 15:58 Ответить
Ты хоть покушал?
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04.11.2024 16:10 Ответить
Два дебила- это сила. А если три, так это мощь!!!!
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04.11.2024 16:38 Ответить
🔥ПРОКУРОРСЬКІ ІНВАЛІДИ МЕНЕ НЕ ЗУПИНЯТЬ! НАВІТЬ НЕ НАМАГАЙТЕСЯ! - ПОРОШЕНКО ДО ТАТАРОВА
https://www.youtube.com/shorts/Dk96KB8AhlM
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04.11.2024 16:38 Ответить
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04.11.2024 17:39 Ответить
Ксюша, раньше так и было, там целая комиссия была. Сам проходил в своей поликлинике для вуза, даже не школы
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04.11.2024 19:03 Ответить
https://mediabrama.com/shop/img/16x9/2176703.mp4?v=1730715811 - а в это время собчачка рвет и мечет об упущенных шансах...
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04.11.2024 19:20 Ответить
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04.11.2024 19:22 Ответить
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04.11.2024 19:23 Ответить
скумбрия?)
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04.11.2024 20:29 Ответить
Ксюша Собчак.

Хоча це та кацапська коняка повинна була б нашу карлу на колінках тримати.
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04.11.2024 23:49 Ответить
Про скумбрию - тыць левым кликом по синему, выше.
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05.11.2024 00:39 Ответить
Незламно-потужний гундос!
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04.11.2024 21:12 Ответить
Йщов третій рік потужного Головнокомандування ЗЄ.

Третій рік армія трималася на тому, що дають інші країни та волонтери, а потужний Говноголокомандувач писав відосики.
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04.11.2024 23:48 Ответить
Тому що всі ініціативи пресікаються совковими призначенцями. Т
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05.11.2024 06:59 Ответить
 
 