Есть важные сдвиги относительно поставок артиллерии от партнеров, - Зеленский провел совещание с Сырским, Баргилевичем и Умеровым

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главкомом Александром Сырским, начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем и министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, подробно говорили о ситуации на фронте.

"Покровское направление, Кураховское, Торецкое, а также Купянское - наибольшее внимание.

Отдельный доклад по Курской операции и уничтожению российских сил в определенных районах вблизи нашей государственной границы", - отмечает глава государства.

По словам Зеленского, есть важные сдвиги в вопросах поставок от партнеров для фронта - фиксируется увеличение поставок согласно пакетам поддержки. Лучшими стали результаты в поставках по артиллерии.

Читайте также: Украинским десантникам и морпехам передали на Сумщину крупную партию дронов и техники

"Министр обороны доложил о поставках дронов украинского производства для Сил обороны. Утвержденные планы поставок выполняются, и я благодарен за это всем производителям.

Поручил министру обороны дополнительно увеличить заказ украинских дронов для соответствующих наших операций", - резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее Сирский заявил, что сейчас ВСУ сдерживают одно из самых мощных наступлений войск РФ с начала полномасштабного вторжения.